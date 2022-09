Kate Middleton lascia senza fiato i marinai: tailleur da 2.225 euro e body bianco

Fonte: Getty Images Kate Middleton: selfie, sorrisi e facce buffe. In Galles tutti la adorano

Kate Middleton ha accolto i marinai della Royal Navy al Castello di Windsor in un incontro a sorpresa. La Principessa del Galles ha voluto rendere omaggio ai suoi ospiti con un look che ricorda le loro divise e ha lasciato tutti senza fiato, osando persino indossare un body bianco.

Dopo il breve tour in Galles dove ha sfoggiato un nuovo cappotto rosso di LK Bennett, Kate Middleton torna ai suoi doveri di Corte. Il lutto per la morte della Regina è finito, Harry e Meghan Markle se ne sono tornati in America e lei finalmente può concentrarsi sul suo ruolo di Principessa. E lo fa nel migliore dei modi.

Kate Middleton, il tailleur di Alexander McQueen da 2.225 euro

Così a Windsor, dove si è trasferita con la famiglia alla fine dell’estate, Kate ha ricevuto la compagnia della Royal Navy HMS Glasgow. La moglie di William si è presentata all’appuntamento con un tailleur pantalone blu navy, in omaggio appunto alla marina, firmato Alexander McQueen. Il brand britannico è uno dei suoi favoriti e la veste in quasi tutte le occasioni formali, compreso il suo matrimonio.

Il completo in questione si compone di una giacca corta con spalline sporgenti, che ricordano quelle delle divise militari e un paio di pantaloni a sigaretta. Costo? 2.225 euro. Sotto il blazer, Kate porta un body bianco di Holland Cooper che costa 139 sterline (158 euro circa). Il body fa l’effetto di una camicia bianca, ma molto più aderente, con scollo a V e bottoncini d’oro sui polsi e le spalle che però non si vedono perché coperti dalla giacca. Lady Middleton arricchisce il suo outfit con una cintura in pelle e degli stivaletti. Come gioielli, a parte l’anello di fidanzamento, porta al collo il ciondolo con lapislazzulo tondo, creato da Astley Clarke. Mentre i capelli sempre più lunghi le ricadono sulle spalle.

Kate Middleton, l’incontro col la Royal Navy

La Principessa ha incontrato con grande piacere i militari. Dal giugno 2021 è madrina dell’HMS Glasgow e come ha dichiarato lei stessa attraverso la pagina Instagram ufficiale: “Vuole sapere di più sul loro ruolo e su quali sono i prossimi passi per portarla in acqua”.

La fregata City Class Type 26 è attualmente in costruzione a Govan, in Scozia. Kate ha parlato con dozzine di marinai di come sta andando la costruzione della nave e di com’è la vita nella Royal Navy. Ha chiacchierato sorridente coi suoi ospiti prima di posare con loro per le foto ufficiali.

“È stato un grande onore essere invitato al Castello di Windsor e incontrare Sua Altezza Reale la Principessa del Galles”, ha affermato Darran Sullivan, Executive Warrant Officer della nave.