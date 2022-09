Kate Middleton, lutto finito: il cappotto rosso è una favola e nasconde un dolce segreto

Fonte: Getty Images Kate Middleton: selfie, sorrisi e facce buffe. In Galles tutti la adorano

Il lutto è finito e Kate Middleton ne approfitta per indossare un nuovo cappotto rosso, firmato LK Bennett, che le sta una favola e nasconde un dolce segreto. L’occasione è una visita in Galles insieme a suo marito William.

Dunque, Kate Middleton e William per la prima volta da quando sono stati nominati Principessa e Principe del Galles, lo scorso 9 settembre, si sono recati nel luogo da cui prendono il titolo, passato a loro dopo la morte della Regina Elisabetta. Prima era detenuto da Carlo e lo ha ceduto al figlio maggiore quando è diventato Re. Camilla, la Regina consorte, non è invece mai stata Principessa del Galles, poiché fu giudicato inopportuno che passasse a lei il titolo che fu di Diana.

Kate Middleton, il legame col Galles

William e Kate sono stati accolti da una folla festante sull’isola di Anglesey dove i Principi hanno visitato la RNLI Holyhead Lifeboat Station. Questi luoghi sono a loro molto cari perché è qui che andarono a vivere appena sposati, subito dopo la nascita di George, mentre Will prestava servizio nell’elisoccorso.

Kate è apparsa raggiante e sorridente. Sembra molto più rilassata di qualche tempo fa, anche se borse e occhiaie non l’hanno abbandonata. D’altro canto gli ultimi 10 giorni sono stati molto faticosi e anche dolorosi a causa della dipartita della Regina Elisabetta. La pressione è stata tanto, ma Lady Middleton è stata all’altezza e si è dimostrata non solo una perfetta Principessa ma anche una madre attenta mentre guidava e sosteneva i due figli più grandi, George e Charlotte, durante i funerali della Sovrana.

Kate Middleton, il cappotto di LK Bennett

Kate si è tolta il lutto, ma non il nero. Ha indossato per il viaggio in Galles un cappotto rosso con bottoni d’oro e fibbie sulle tasche, di LK Bennett, che costa 670 euro. Il capospalla, che fa parte della collezione Conscious, nasconde un dolce segreto, un omaggio indiretto a Diana. Infatti, il modello si chiama Spencer, il cognome della mamma di Will. Kate ha abbinato il cappotto a un top nero e a dei pantaloni a palazzo che indossa con una cintura in pelle.

Poiché l’agenda prevedeva diversi spostamenti, Lady Middleton ha optato per un paio di scarpe dal tacco alto ma largo, di Russell & Bromley, che ha riciclato. Abbandonate da un po’ le clutch, Kate pare prediligere ultimamente le borse con manico, come quella sfoggiata in Galles, di pelle nera, firmata Grace Han.

Gli orecchini a cerchio squadrati sono un omaggio al Paese ospitante, sono infatti del brand gallese Spells of Love.