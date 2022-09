Kate Middleton, gioielli e vestiti della Regina: a lei resta solo la seconda scelta

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta sono tantissimi i curiosi che si stanno cominciando a chiedere che fine faranno i vestiti e gli accessori – e in particolar modo i gioielli – di Sua Maestà. Gli occhi ovviamente sono tutti puntati su Kate Middleton, prossima Regina e amatissima dal popolo inglese (ma non solo), eppure non sarà lei ad avere voce in capitolo sull’eredità di Elisabetta.

Kate Middleton, seconda scelta sull’eredità della Regina Elisabetta

Gli esperti reali ne sono certi: per Kate Middleton nessuna scelta su vestiti e gioielli di Elisabetta II. Sarà infatti Camilla, Regina Consorte, a scegliere i tesori di Sua Maestà, recentemente scomparsa: la Principessa del Galles dovrà scegliere ciò che rimane.

Il patrimonio della Sovrana è inestimabile: stando a quanto riportato dal Times, la Regina, oltre ai tesori della Corona, possedeva una collezione privata di gioielli che conta 300 pezzi e comprende 98 spille, 46 collane, 34 paia di orecchini, 15 anelli, 14 orologi e cinque ciondoli.

secondo il caporedattore del Majesty Magazine Ingrid Seward Elisabetta II avrebbe “ordinato e organizzato qualche tempo fa”, ovvero prima della sua morte, la spartizione dei suoi tesori. “Immagino che i gioielli personali di Sua Maestà saranno consegnati a vari membri della sua famiglia”, ha dichiarato la giornalista.

“Ci sono pezzi che rimarranno nelle mani della moglie del monarca regnante, in questo caso Camilla. Avrà bisogno di una grande collezione per sostenere il suo ruolo costituzionale”. Alcuni oggetti invece, come l’abito da sposa e l’abito dell’incoronazione della Sovrana, saranno “conservati per scopi storici” e “messi in mostra”, ha dichiarato a Femail l’esperta reale Christine Ross.

L’opinione degli insider però è univoca: anche l’esperta Katie Nicholl ha affermato che esiste una gerarchia. “La Regina Consorte, in realtà, ha la prima scelta dei gioielli della Regina. Poi c’è la Principessa del Galles, ovviamente Kate. La Duchessa di Sussex, sono sicura, prima o poi verrà a prendere qualche gioiello, ma è molto più in basso nell’ordine di scelta”.

Regina Elisabetta, che fine faranno i suoi abiti preziosi

Se i gioielli sarebbero già stati destinati ai vari membri della Corona, secondo l’esperta reale Christine Ross anche gli abiti più belli e preziosi della Regina potrebbero essere divisi tra le donne della Famiglia Reale.

“Mi aspetterei che alcuni dei suoi abiti iconici, come quelli per il Giubileo o i cappotti e i cappelli indossati ai matrimoni reali, vengano conservati per scopi storici. La collezione Historic Royal Palaces conserva alcuni abiti della Regina Vittoria e della Principessa Diana, e gli abiti della Regina Elisabetta rivestono altrettanta importanza e interesse storico – ha spiegato la Ross -. Non ho dubbi che il suo abito da sposa e quello dell’incoronazione saranno conservati dalla Royal Collection Trust e saranno spesso esposti”.

L’esperta reale ha anche spiegato che la maggior parte dei gioielli di Sua Maestà appartengono alla Corona e passeranno quindi di diritto a Camilla, la Regina Consorte. “Gli oggetti della collezione personale della Regina sono stati certamente divisi tra i membri della sua famiglia e ognuno di essi sarebbe stato scelto personalmente da Sua Maestà”.

Anche per gli abiti potrebbe esserci una spartizione simile: “Spero anche che, come l’abito da sposa della Principessa Beatrice, alcuni capi d’abbigliamento siano stati passati ai suoi nipoti. Molti degli abiti da ballo della Regina potrebbero essere modificati per adattarsi alle principesse Beatrice ed Eugenie, alla nuova principessa del Galles o persino alle Principesse Charlotte e Lilibet in futuro”.