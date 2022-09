Regina Elisabetta, quali gioielli si porterà nella tomba

Dopo la morte della Regina e in attesa dei funerali di lunedì 19 settembre, è automatico chiedersi che fine farà il suo intero patrimonio di gioielli preziosi. Si tratta di tiare, collane, diademi, orecchini, anelli, bracciali e spille che sono stati acquistati o ereditati proprio da Sua Maestà; ma quali gioielli porterà nella tomba?

Regina, i gioielli che porterà con sé

Non è difficile immaginare quanto sia vasto il patrimonio di gioielli appartenenti alla Regina Elisabetta; considerando solamente quelli di sua proprietà, quindi acquistati o ereditati, e non tenendo conto dei gioielli di Stato, ci troviamo davanti a più di 300 pezzi di grande valore.

Stiamo parlando di collane, diademi, tiare, anelli, orecchini, bracciali e spille arrivati in ben 70 anni di regno, ad uso esclusivo della Regina e del Principe Filippo. Ovviamente non tutto il suo patrimonio potrà finire nella tomba insieme a lei, ma stando a quanto riportato da Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council, ci sono sicuramente due gioielli che verranno sepolti con la Regina. “Sua Maestà è stata una donna incredibilmente umile, è improbabile che abbia qualcosa di diverso dalla sua semplice fede nuziale e da un paio di orecchini di perle”, ha così rivelato Levinson.

Si tratta quindi della sua fede nuziale, in oro gallese, e un paio di orecchini di perle che sono stati indossati da Sua Maestà durante la sua ultima apparizione in pubblico prima della morte, per l’incontro con la premier Liz Truss. Semplici e importanti, resteranno per sempre con lei.

Chi riceverà in eredità i gioielli della Regina

Se la fede nuziale e gli orecchini saranno sepolti insieme alla Regina Elisabetta, restano molti altri gioielli di sua proprietà ed è automatico chiedersi a chi andranno in eredità questi pezzi di grandissimo valore (economico ma anche emotivo).

Esclusi i gioielli della Corona, i quali resteranno custoditi nella Torre di Londra, chi erediterà le varie spille, gli anelli e gli orecchini acquistati dalla Regina in tutti questi anni? Il Re Carlo avrà l’onore di ricevere i gioielli di sua madre, ma lui stesso potrà decidere chi avrà il privilegio di indossarli, che sia la Regina Consorte Camilla o le Principesse; questi pezzi di enorme valore, soprattutto storico e culturale, non potranno essere venduti o ceduti a terze persone.

Per quanto riguarda l’anello di fidanzamento del principe Filippo, invece, sempre secondo il parere dell’esperta Lisa Levinson, sembra che la Principessa Anna, secondogenita della Regina, lo prenderà in eredità: si tratta di un anello realizzato con un diamante che faceva parte della corona della madre del Principe, Alice di Battenberg.

Regina Elisabetta, l’attesa per i funerali

La morte della Regina ha lasciato l’intero pianeta in subbuglio, nonostante la sua età potesse preparare abbondantemente ad un momento simile. Lunedì 19 settembre i funerali di Sua Maestà: l’attesa è davvero tanta e per quest’occasione così importante il secondogenito di Re Carlo, Harry, accompagnerà a piedi il feretro di Elisabetta II all’abbazia di Westminster accanto a suo fratello William.

Si concluderà tutto, quindi, con l’ultimo saluto alla Regina. Un momento che nessuno avrebbe mai voluto arrivasse, perché Il patrimonio che Elisabetta ha lasciato non ha solamente valore economico, ma soprattutto storico e culturale.