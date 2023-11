Gioielli da sposa: quali scegliere e indossare

Dalle collane ai bracciali, quali sono gli accessori preziosi per completare un look nuziale

Gioielli da sposa

Non solo abito ed acconciature: nel loro giorno più importante le spose non possono sottovalutare l’importanza dei gioielli per valorizzare i loro look nuziali. Che si tratti di semplici accessori o di gemme dal significato particolare, è importante scegliere con cura tutto ciò che si indosserà sull’altare. Siete a corto di idee? Scoprite nella nostra guida quali sono i gioielli che ogni sposa dovrebbe scegliere di indossare.

Gioielli da sposa, quale materiale prediligere

Tutti i gioielli indossati dalla sposa dovranno necessariamente essere dello stesso metallo, così da evitare fastidiose discromie. Si potrà scegliere tra oro bianco, oro giallo, argento e metalli rosati, tenendo ben a mente che il colore di collane e bracciali dovrà risultare perfettamente abbinato a quello dell’abito. Se la scelta è ricaduta su un modello bianco, ad esempio, sono più consigliati l’oro bianco e l’argento, mentre ai tessuti color avorio, champagne o panna sarebbe meglio abbinare oro giallo o metalli rosati.

Anche affidarsi alle perle potrebbe rivelarsi un’idea vincente: semplici ed eleganti, sono da sempre una delle soluzioni più amate dalle spose, che ne apprezzano la versatilità e il candore. Luce rossa, invece, per i bijoux: nel vostro giorno più importante affidarsi a metalli economici e di poco valore è assolutamente sconsigliato. E le pietre colorate? Meglio evitare zaffiri, smeraldi o rubini su collane e spille, ma nulla vi vieta di utilizzare anelli impreziositi da gemme.

Come scegliere i migliori gioielli da sposa

Nulla può essere lasciato al caso nel look nuziale di una sposa: ogni singolo dettaglio, dalle scarpe agli accessori, deve essere perfettamente in linea con lo stile dell’abito, creando un risultato coerente ed elegante. Spesso, tuttavia, presi dalla spasmodica ricerca del velo perfetto o delle calzature da abbinare ad esso, ci si sofferma poco su un particolare invece altrettanto importante (e prezioso): i gioielli da sposa. Collane, bracciali, spille ed orecchini possono rivelarsi dei validi alleati per tutte le bride to be, illuminandone l’outfit o valorizzandone il make-up.

Per scegliere dei gioielli perfetti non esistono delle regole universali, ma qualche piccola dritta potrebbe rivelarsi molto utile. In primis, indossate solo ciò che vi fa sentire a vostro agio: se collane o orecchini troppo vistosi non vi rispecchiano, non sforzatevi di sfoggiarli solo perché così vi è stato consigliato. In secondo luogo, accertatevi che orecchini e collane si abbinino perfettamente allo stile del vostro abito, che dovrà essere valorizzato e non oscurato dai gioielli da voi scelti. Infine, imparate a ‘dosare’: meglio puntare su pochi ma significativi gioielli per scongiurare un effetto ‘too much’.

Orecchini

Nella scelta degli orecchini giocano un ruolo centrale l’acconciatura prescelta e il tipo di scollatura del vostro abito. In base a questi fattori, ci sono tre principali opzioni tra cui poter scegliere.

Punti luce o perle : piccoli e discreti, sono perfetti se avete optato per un’acconciatura raccolta ed avete scelto un abito non particolarmente scollato. Un’opzione elegante e discreta per le spose più sofisticate.

: piccoli e discreti, sono perfetti se avete optato per un’acconciatura raccolta ed avete scelto un abito non particolarmente scollato. Un’opzione elegante e discreta per le spose più sofisticate. Pendenti o chandelier : in metallo o luminosi, questi orecchini voluminosi si adattano perfettamente ad abiti particolarmente scollati o dal taglio semplice. L’acconciatura da abbinare? Un semiraccolto o una piega morbida con onde voluminose.

: in metallo o luminosi, questi orecchini voluminosi si adattano perfettamente ad abiti particolarmente scollati o dal taglio semplice. L’acconciatura da abbinare? Un semiraccolto o una piega morbida con onde voluminose. Orecchini a cerchio: ideali per un matrimonio in stile boho-chic, questi gioielli dall’animo gipsy sono disponibili in grandezze e metalli differenti. Meglio se abbinati ad abiti con una scollatura particolare e ad acconciature ricercate, come trecce e semiraccolti.

Collane

Non tutte le spose scelgono di indossare una collana nel giorno del loro ‘sì’: si tratta infatti di un accessorio piuttosto vistoso, che ha senso di essere sfoggiato solo in presenza di uno scollo che esalti e valorizzi i gioielli. Anche in questo caso, tuttavia, le opzioni sono molteplici.

Girocollo o choker : in perle o metallo, questa collana di distingue per eleganza e semplicità, risultando particolarmente adatta ad abiti con lo scollo a cuore.

: in perle o metallo, questa collana di distingue per eleganza e semplicità, risultando particolarmente adatta ad abiti con lo scollo a cuore. Collana lunga: decisamente più ‘importante’, questo accessorio si sposa bene con abiti minimal ed eleganti dotati di scollo a ‘V’

decisamente più ‘importante’, questo accessorio si sposa bene con abiti minimal ed eleganti dotati di scollo a ‘V’ Collana con punto luce: un accessorio semplice, consigliato per chi vuole ‘sdrammatizzare’ un abito particolarmente vistoso, donando un pizzico di eleganza al proprio look.

Bracciali

Non sono molte le spose che decidono di includere dei bracciali nel proprio outfit di nozze, ma qualora si decida di puntare su questi gioielli ci sono alcune piccole regole da osservare. In primis sono consigliati solo se si indossa un abito senza maniche o smanicato: in caso contrario, infatti, il rischio è che l’accessorio non sia ben visibile. In secondo luogo, preferite la semplicità: meglio bracciali senza ciondoli o modelli rigidi. Ricordate, infine, di indossarli al braccio destro, in quanto il sinistro è tradizionalmente riservato alla fede nuziale.

Anelli

In quanto agli anelli, la tradizione impone che assoluto protagonista di giornata sia la fede nuziale: meglio evitare nel giorno del ‘sì’ altri anelli, soprattutto alla mano sinistra. L’unica eccezione ammessa riguarda l’anello di fidanzamento, che per l’occasione dovrà comunque essere spostato alla mano destra.

Spille

Accessorio piuttosto rischioso, le spille si adattano solo ad abiti estremamente semplici, che hanno il compito di impreziosire e valorizzare. Si può trattare di modelli dal taglio vintage, ideali per nozze dallo stile retrò, oppure di gioielli più moderni e minimal. Anche in questo caso, preferite tendenzialmente colori neutri a gemme colorate: meglio Swarovski e punti luce rispetto a smeraldi e rubini, a meno che non abbiate pensato ad un outfit di nozze particolarmente estroso.

Gioielli per l’acconciatura

Capitolo a parte, infine, meritano i gioielli con cui le spose scelgano di impreziosire le proprie acconciature. Il più amato dalle bride to be che sognano un matrimonio da favola è senza alcun dubbio la tiara, che ha l’aspetto di una coroncina elaborata e preziosa. Leggermente più discreto è invece il diadema, che si limita a cingere la testa e che può essere realizzato in metallo oppure con cristalli e gemme preziose per le spose più audaci.

Infine, anche pettini e fermagli in occasione dei fiori d’arancio possono trasformarsi in gioielli dallo stile inconfondibile: punti luce, cristalli e perle sono dei perfetti alleati di stile per valorizzare anche gli hairstyle più semplici.