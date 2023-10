Fonte: iStock Una sposa con scarpe silver

La ricerca dell’abito da sposa è una delle imprese più ardue con cui ogni bride-to-be deve confrontarsi, ma altrettanto difficile è la scelta delle scarpe con cui completare l’outfit. Le calzature svolgono infatti un ruolo chiave nel look nuziale: decolléte e sandali possono tanto valorizzare abiti dalle linee essenziali quanto sdrammatizzare modelli più impegnativi, rivelandosi spesso delle preziose alleate di stile. Ma nella scelta della scarpa perfetta c’è anche un altro fattore da non sottovalutare: quello della comodità.

Insomma, i criteri da soddisfare sono molteplici, e il rischio di una scelta errata potrebbe essere molto alto. Se avete puntato sulla stagione autunnale per il giorno del fatidico ‘sì’ e non avete ancora trovato la calzatura dei vostri sogni potrebbe rivelarsi molto utile la guida stilata dal sito Matrimonio.com. Il portale dedicato alle nozze ha infatti raccolto le preferenze delle utenti iscritte al sito che si sposeranno tra settembre e dicembre 2023. E tra nuance candide, immancabili tacchi e scelte tattiche per restare comode, ecco quali saranno le scarpe da sposa di tendenza per il prossimo autunno.

Décolleté con tacco e slingback, intramontabili evergreen

I modelli di riferimento per il prossimo autunno saranno molto fedeli alla tradizione. Secondo il sondaggio social lanciato da Matrimonio.com il 48% delle future spose indosserà alle proprie nozze un paio di décolleté con tacco. Medaglia d’argento per le calzature con tacco basso (3-5 cm), che saranno co-protagoniste dei matrimoni tra settembre e dicembre: più del 32% le ha scelte per la loro comodità e praticità. Tra queste spiccano, in particolare, le slingback, amate per il tacchetto stilizzato e il tocco vintage, tra i trend principali dei matrimoni 2024.

Al terzo posto si trovano le sneakers (13%), scelta perfetta per le bride-to-be che prediligono uno stile più urban e anticonformista. Decisamente meno gettonate le open-toe, indicate solo da una sposa su dieci. Insomma, non esistono regole insindicabili, ma per non sbagliare è importante farsi guidare dai propri gusti e dalla propria personalità. Oltre che dal consulto di professionisti specializzati.

Scarpe da sposa: il bianco non ha rivali

Per quanto anticonformiste possano essere, le spose difficilmente rinunciano al total white per il proprio look. E così come per gli abiti più in voga il prossimo autunno, anche le calzature saranno prevalentemente di colore bianco: il 65% delle spose che pronuncerà il fatidico “sì, lo voglio” nei prossimi mesi autunnali le sceglierà. Il 10% opterà invece per l’argento e il 7% per il rosa. Mentre il rosso e l’oro sono stati scelti dal 5%, il blu sarà sfoggiato solo dal 2%. Super promosse anche le calzature con dettagli e applicazioni scintillanti.

Calzature per le nozze: l’importanza del piano B

Se grazie all’abito da sposa trasformabile è possibile cambiare il look senza un duplice acquisto, lo stesso non si può dire per le calzature. Desiderose di concedersi un secondo outfit di giornata, o semplicemente per non rinunciare ad un po’ di comodità (soprattutto in pista da ballo), il 57% delle spose ha deciso di comprare due paia di scarpe, uno per il rito religioso o civile e l’altro per il ricevimento. La questione risuta comunque piuttosto spinosa, soprattutto se non si ha a disposizione un budget molto alto: sono tante infatti anche le bride-to-be (un consistente 43%) che ritengono il cambio scarpa assolutamente superfluo.