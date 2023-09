La sposa di Atelier Emé tra romanticismo e art decò

Vi sposerete in autunno e siete alla ricerca di un'ispirazione per il vostro abito? Lasciatevi conquistare dalla nuova collezione di Atelier Emé. I modelli sono disegnati per accontentare anche le spose più esigenti, seguendo due filoni conduttori: “Sculpture Poetry”, un inno alla bellezza attraverso linee pure ed essenziali che esaltano le lavorazioni artigianali; e “The Dream Show” che si ispira, invece, all’Art Decò degli anni ’30, esaltando la femminilità attraverso materiali opulenti e lussuosi.