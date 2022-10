Kate Middleton: giacca low cost e catena al collo. Ma William non perdona Harry

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William sono comparsi in un talk registrato per la BBC Radio sulla salute mentale. Lei conquista con la giacca color crema di Zara e catena al collo. Lui confessa tutto il suo disagio per quanto è accaduto con Harry e il suo dolore mai sopito per la morte improvvisa di sua madre Diana.

William si confessa per la prima volta su Harry

Per la prima volta William ha confessato in pubblico, anche se indirettamente, la sofferenza che le tensioni e i dissapori con Harry gli hanno procurato. I due fratelli prima dell’arrivo di Meghan Markle erano inseparabili e si sostenevano a vicenda. Certo, non mancavano gelosie e risentimenti, ma come è normale che sia tra fratelli, specialmente se il destino del più piccolo è già segnato da sottomissione e rinunce per fare posto all’altro in quanto futuro Re. Poi però qualcosa si è rotto, Harry e Meghan hanno lasciato brutalmente la Famiglia Reale e non hanno esitato a esternare i loro rancori. Nemmeno la morte della Regina Elisabetta li ha messi a tacere e l’avvento di Carlo sul trono sembra aver complicato ulteriormente le cose, tanto da far tentennare Harry sull’uscita del suo nuovo libro di memorie.

L’aver ritrovato il fratello durante i giorni di lutto per la Sovrana scomparsa, avrà accesso in William la speranza di una riconciliazione, se non nell’immediato, almeno la possibilità di compiere un percorso che li avrebbe di nuovo riavvicinati. Ma è bastato che i Sussex rientrassero in California, dove stanno cercando una nuova casa, per far tornare tutto come prima. La distanza è incolmabile tra i due fratelli e Carlo sembra gettare benzina sul fuoco.

Così, William non è riuscito a trattenersi e in radio ha dichiarato: “Tu vivi la tua vita e poi accadono cose che non sei in grado di affrontare“. Il Principe parlava di salute mentale, ma tutti hanno letto in queste parole un chiaro riferimento alla situazione con Harry e al dolore per aver perso sua madre Diana così presto e così brutalmente. E ha proseguito giocando sulla metafora della cassetta degli attrezzi che tutti vorrebbero, specialmente gli uomini, per aggiustare le cose quando avvengono, ma non sempre si hanno a disposizione gli strumenti giusti.

Kate Middleton, spopola il blazer di Zara

Seduta accanto a William, c’è sua moglie Kate Middleton che lo guarda con un’espressione seria e comprensiva, non solo a dire che è d’accordo con quanto sta dicendo, ma cerca anche di sostenerlo con il suo sguardo penetrante.

Fonte: Getty Images

La Principessa del Galles ha scelto per questa videointervista registrata un classico look da working girl, semplice, elegante e moderno allo stesso tempo. Kate infatti ha optato per un blazer lungo con bavero rovesciato e monopetto, color écru, di Zara, che fa il pari con la sua giacca rossa dello stesso brand. Sotto ha indossato una t-shirt a girocollo, crema, e l’ha abbinata a dei pantaloni ampi, neri. Ma la vera novità del suo outfit è la collana, una catena massiccia con ciondolo a forma di cuore, che dovrebbe essere una creazione Laura Lombardi, anche se non c’è la certezza matematica. Mentre i lunghi capelli sono portati sciolti e con boccoli. Dunque, niente retina per chignon.

Anche Lady Middleton ha partecipato alla discussione sulla salute mentale, un tema che le è molto caro, soprattutto per quanto riguarda la prima infanzia.