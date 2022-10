Kate Middleton sfodera il blazer rosso da 68 euro e affonda Harry

Fonte: Getty William e Kate a Euro 2020, George è cresciuto e fa le prove da re

Kate Middleton è comparsa con il suo blazer rosso di Zara da 68 euro circa in un videomessaggio per sostenere la squadra femminile inglese di rugby che affronterà la Coppa del Mondo in Nuova Zelanda quest’autunno. E dà l’affondo definitivo a Harry. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton madrina del rugby: l’affondo contro Harry

Kate Middleton ha voluto far sentire il suo supporto alla Nazionale inglese femminile di rugby ora che è madrina della Rugby Football League e della Rugby Football Union dall’inizio di quest’anno. L’incarico era precedentemente di Harry che però ha dovuto rinunciare a causa della Megxit. Dopo due anni dall’uscita dalla Corte come membri senior, Harry e Meghan Markle hanno perso ogni tipo di incarico istituzionale che ha a che fare con la Corona. Al Principe sono stati tolti anche i titoli militari, motivo per cui si era voluto vendicare la scorsa primavera con altre rivelazioni velenose sulla sua famiglia. Almeno così sostengono fonti vicine ai Sussex.

Sta di fatto che Kate è subentrata al cognato e nessuno ha avuto da lamentarsi, anzi sembra che la Principessa del Galles sia molto ben voluta dalla Lega e dagli atleti che le hanno dimostrato fin da subito il loro calore. D’altro canto, Lady Middleton è sempre stata molto sportiva, adora ogni tipo di competizione, dal tennis alla barca a vela e quando ne ha l’occasione li pratica volentieri.

Kate Middleton, il blazer rosso di Zara

Questo videomessaggio è il definitivo affondo a Harry che nessuno sembra rimpiangere. Kate è apparsa davanti alle telecamere sorridendo e indossando la giacca rossa a doppio petto, con bottoni dorati, firmata Zara, che costa 68 euro circa. La Principessa è molto affezionata a questo blazer che ha indossato già diverse volte, come a Wembley durante gli Euro 2020. Qui la abbina a una t-shirt bianca a girocollo. Sul bavero è appuntata una spilla laccata a forma di rosa, simbolo ufficiale delle Red Roses, le ragazze del rugby inglese. Mentre gli orecchini pendenti sono in citrino di Kiki McDonough.

Sorridente, Kate fa il tifo per l’Inghilterra e spera che portino a casa la coppa come è accaduto nel 2014. E ha svelato che punterà la sveglia presto per non perdersi la prima partita che sarà trasmessa contro le Fiji alle 04:45 ora del Regno Unito. Il torneo durerà fino al 12 novembre.

