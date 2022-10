Kate Middleton, il trucco geniale per capelli perfetti che costa solo 21 centesimi

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sfrutta un trucco semplicissimo e invisibile per avere sempre dei capelli impeccabili, specialmente quando sfoggia acconciature complesse e strutturate. Si tratta di una retina da chignon che è acquistabile online in pacchetti da 25, per una spesa totale di 5,49 euro, ossia a conti fatti 0,21 euro al pezzo.

Kate Middleton, capelli impeccabili con il trucco invisibile e low cost

Nelle sue apparizioni pubbliche Kate Middleton non può permettersi di sbagliare. Il suo look viene studiato dai media di tutto il mondo in dettaglio e un capello fuori posto farebbe notizia, specialmente quando si presenta a eventi di grande rilevanza, come serate di gala o ricevimenti di Stato. In quasi tutti gli appuntamenti formali che riguardano Buckingham Palace, dai garden party alle funzioni religiose, è richiesto alle donne della Famiglia Reale di indossare dei cappelli.

La Principessa del Galles quasi sempre in quelle occasioni è solita studiare delle pettinature raccolte molto complesse che prevedono intrecci particolari o chignon laterali dove l’effetto spettinato non è ammesso. Il suo è uno stile molto classico, infatti non l’abbiamo mai vista col messy bun alla Meghan Markle. Per evitare che l’umidità, un colpo di vento o i capelli troppo lucidi sfuggano dalle forcine, per altro sempre ben nascoste, Kate si avvale di una semplice retina sottile e invisibile, in grado di imprigionare anche le eventuali ciocche ribelli e soprattutto in grado di contenere l’effetto crespo che le condizioni climatiche potrebbero alimentare.

Kate Middleton, come scegliere la retina per capelli

Il vero trucco sta nel sapere scegliere la retina dello stesso colore dei capelli, questo la rende praticamente inesistente e sembra che la chioma sia libera e perfetta senza alcuno sforzo. Altri dettagli importanti sono la leggerezza e l’elasticità della retina, è importante che sia fatta di materiale morbido, ma che sia in grado di contenere la chioma in modo deciso e delicato al contempo, in maniera che se la s’indossa tutto il giorno non dia fastidio e non tiri i capelli.

Inoltre, lo stratagemma di Kate è davvero economico. Si possono acquistare online dei pacchetti di 25 pezzi a meno di 6 euro. Tra l’altro le retine, se ben utilizzate e conservate, possono essere riutilizzate più volte.

Kate Middleton, quando usare la retina per capelli

La retina per capelli è un accessorio molto versatile che può essere utilizzato in diversi momenti e occasioni. Sia se si ha un importante appuntamento di lavoro formale e si preferisce raccogliere i capelli, sia per look serali o da matrimonio che richiedono un’acconciatura raccolta particolare.

Esattamente come ci ha mostrato Lady Middleton che per altro non ha un capello fuori posto nemmeno quando li porta sciolti sulle spalle. In questi casi, tendenzialmente li preferisce mossi sulle punte con boccoli più o meno stretti che realizza con la sua spazzola magica.