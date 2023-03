Kate Middleton a San Patrizio: cappotto militare e cappello da 1.600 €

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look verdi di San Patrizio: una favola

Kate Middleton non delude le attese e partecipa alla parata militare per San Patrizio che si tiene tradizionalmente a Mons Barracks ad Aldershot. È la prima volta che vi partecipa in qualità di Principessa del Galles e come Colonnello delle Guardie irlandesi, titolo in precedenza di suo marito William. Per l’occasione ha scelto come da dress code un look verde, ma di una tonalità apparentemente sbagliata.

Kate Middleton col cappotto di Catherine Walker

Dopo averla vista al Commonwealth Service con un completo di Erdem, Kate Middleton torna in pubblico per un altro evento istituzionale: la parata militare di San Patrizio, cui è sempre andata da quando ha sposato William nel 2011, tranne in tre occasioni, ossia nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia e nel 2016 perché decise di stare a casa coi figli suscitando un vero e proprio scandalo.

Ma ora che è Principessa del Galles e Colonnello delle Guardie irlandesi di simili capricci non potrà più farne. Kate, impeccabile come sempre, si è presentata con un cappotto verde, firmato Catherine Walker. Si tratta di un modello che si richiama alle divise militari, cui quasi sempre si ispira in appuntamenti con le forze armate, con collo alla coreana, spalline strutturate, cuciture sul petto per rafforzare il corsetto, cintura di stoffa per sottolineare la vita stretta, chiusura con bottoni che sono riproposti anche sui polsini.

Il colore del cappotto oscilla tra il turchese e il petrolio, dunque una tonalità ben lontana dal verde bosco simbolo dell’Irlanda. Non si tratta però di un errore, infatti questa particolare sfumatura di verde riprende i pennacchi del primo battaglione delle Guardie irlandesi, Una scelta di stile che vuole sottolineare il suo nuovo ruolo di Colonnello di cui è molto fiera. Tra l’atro Lady Middleton qualche giorno fa ha partecipato in prima persona a una esercitazione militare.

Kate Middleton, cappello a cuore e spilla di Cartier

Tornando al look della parata di San Patrizio, Kate ha abbinato il cappotto a un cappello dello stesso colore, creato da Jane Taylor, a forma di cuore con un tulle plissettato che sembra una foglia. Il modello si chiama Clio e può essere acquistato per 1.609 euro, anche se questa versione specifica è stata creata appositamente per lei. Ai piedi ha indossato le mitiche décolleté 105 di Gianvito Rossi in suede verde che abbia ai collant color carne.

Lady Middleton ovviamente indossa la spilla d’oro a forma di trifoglio che fu realizzata da Cartier per la Principessa Mary, la sorella della Regina Elisabetta.

La Principessa del Galles si è detta orgogliosa di essere il Colonnello delle Guardie irlandesi: “Non potrei davvero essere più orgogliosa di essere qui di fronte a te oggi. È davvero un vero onore essere il vostro colonnello. Sono qui per ascoltarvi, supportarvi e sostenervi in tutto ciò che fai – questa è una responsabilità che non prendo alla leggera”.