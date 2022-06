Harry e Meghan offesi dal Principe Carlo: “Un grande insulto”

Fonte: IPA Meghan Markle al polo club: Harry sconfitto e lei abbraccia un altro

Dopo essere tornati a Londra in occasione del Giubileo della Regina Elisabetta II, per omaggiare i suoi 70 anni di regno, Harry e Meghan sono volati nuovamente oltreoceano. E si dice che siano rimasti profondamente offesi da un gesto compiuto dal Principe Carlo, un piccolo “incidente diplomatico” che potrebbe creare un’ulteriore frattura tra i Sussex e la Royal Family.

Harry e Meghan offesi da Carlo

Qualche settimana fa, la Regina Elisabetta II ha festeggiato i suoi 70 anni di regno: il Giubileo di Platino è stata l’occasione per una serie di celebrazioni che ha attirato l’attenzione del mondo intero. Tutti gli occhi erano puntati sulla Famiglia Reale, che si è riunita (quasi) al gran completo per omaggiare Sua Maestà. Anche Harry e Meghan, che hanno abbandonato il loro ruolo e vivono ormai da tempo in California, sono tornati in Inghilterra per partecipare ad alcuni degli appuntamenti più importanti dell’anno. E se al Trooping the Colour sono dovuti rimanere dietro le quinte, in seguito hanno avuto modo di presentarsi in pubblico.

In particolare, Harry e Meghan hanno preso parte alla liturgia di ringraziamento, che si è svolta lo scorso 3 giugno presso la cattedrale di St. Paul – purtroppo senza la Regina, che affaticata dagli impegni del giorno precedente è rimasta a riposo. A quanto pare, ciò che è accaduto durante il servizio avrebbe portato (nuovamente) scompiglio tra la Royal Family e i Duchi di Sussex. A parlarne è stato l’esperto reale Neil Sean, nel corso del suo podcast: “È un gesto per il quale entrambi ora si sentono disprezzati” – ha rivelato.

Il gesto in questione sarebbe il bacio che il Principe Carlo ha dato a Kate Middleton: un piccolo momento di affetto tra suocero e nuora, che – per quanto rapido – non poteva certo passare inosservato. Secondo Sean, questo sarebbe “il più grande insulto che Harry e Meghan hanno ricevuto da quando se ne sono andati”. Ma l’esperto ha evidenziato anche come una reazione del genere, da parte della Famiglia Reale, sia più che lecita: “Avete lanciato il guanto di sfida, avete detto tutte quelle cose in tv. Hanno il diritto di reagire in qualsiasi modo desiderino dopo ciò che è accaduto”.

Harry e Meghan, i rapporti con la Royal Family

Dopo aver lasciato il loro ruolo da membri senior della Famiglia Reale, per Harry e Meghan ha avuto inizio un periodo difficile. La loro partenza improvvisa per l’America ha inevitabilmente raffreddato i rapporti, ma è stata l’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey ad aver creato il gelo. E a quanto pare non è ancora finita, perché Harry ha in stesura un libro di memorie che, secondo indiscrezioni, potrebbe portare grande scompiglio. Ad aver avuto la peggio, finora, sembra essere stato il legame che il Duca si Sussex aveva sempre avuto con suo fratello.

Tra Harry e William qualcosa si è rotto: persino in occasione del Giubileo, che è stato un momento per ritrovarsi in famiglia, i due hanno perso l’opportunità di trascorrere del tempo insieme. William e Kate Middleton sono stati assente anche alla festa di compleanno della piccola Lilibet, che ha segnato il primo incontro tra la bimba e la sua bisnonna Elisabetta II. C’è dunque una frattura che sembra ormai impossibile da ricucire.