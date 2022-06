“Ha perso l’unica persona che lo capiva”: il lutto di William per l’addio di Harry

Fonte: Getty Images Kate Middleton in blu per l’Order of the Garter: sguardi teneri con William

Il Principe William sta attraversando un momento molto difficile. I suoi amici intimi, infatti, hanno rivelato che sta vivendo un vero e proprio “lutto” per la spaccatura con il fratello Harry. Sono sempre apparsi molto uniti, vicini: più riservato William, maggiormente estroverso Harry, sempre pronto alla battuta. In qualche modo sapevano compensarsi a vicenda, e le loro apparizioni pubbliche conquistavano tutti. Oggi, però, non si parlano più, e la spaccatura non è solo evidente, ma è anche quasi impossibile da riparare.

William “in lutto” per Harry: sente la sua mancanza

Il Duca di Cambridge è convinto che Harry ha superato ogni limite. Dopo le accuse nei confronti della Famiglia Reale, avanzate a seguito dell’intervista concessa a Oprah Winfrey, nulla è stato più lo stesso. Ed è così che William si è ritrovato da solo, lontano dall’unica persona che lo abbia mai capito davvero. Uno degli amici intimi del Duca ha rivelato al Daily Mail: “William alterna il lutto per ciò che ha perso e l’essere davvero arrabbiato per ciò che ha detto suo fratello”.

Ha anche aggiunto che William ama davvero Harry e che sente di aver perso l’unica persona al mondo che abbia mai capito la loro vita, a parte la moglie, Kate Middleton. Al contempo, tuttavia, sa benissimo che ci sono dei limiti che non andrebbero mai superati. Harry lo ha fatto, ed è questo il motivo per cui si è creata la frattura. In ogni caso, c’è uno spiraglio: qualora Harry volesse davvero ricucire il rapporto, William non gli negherebbe mai questa opportunità. “Sarà sempre protettivo nei suoi confronti“.

Meghan Markle dalla parte di Harry

Dopo il Giubileo di Platino, Meghan Markle e il Principe Harry sono tornati alla loro vita in California. Non c’è stato il modo né il tempo di provare a trascorrere dei momenti speciali con Kate e William: non sono stati presenti neanche alla festa di compleanno della piccola Lilibet. La coppia ha mantenuto un basso profilo e non ha voluto “dare spettacolo”, come si temeva inizialmente. Il Principe Harry frequenta ormai sempre più spesso il Santa Barbara Polo & Racquet Club.

Meghan Markle si fa vedere al suo fianco per l’occasione, e ha sfoggiato look davvero invidiabili. Oltre ad ammirarlo e fargli sentire la sua vicinanza, Meghan gli ha offerto supporto in occasione di una sfida tra i Los Padres e i Folded Hills. Harry, infatti, è stato fotografato mentre urlava di frustrazione per aver perso la possibilità di sfidarsi alla finale. La Markle gli ha poggiato la mano sulla gamba, in segno di consolazione.

Lontano da William e dalla sua famiglia, il Principe Harry si è spesso sentito tradito negli ultimi tempi: secondo Angela Levin, “è risentito per essere stato ignorato durante il Giubileo e pretende delle scuse dalla sua famiglia”. Un rapporto incrinato, un legame quasi “spezzato”: Harry e William sono più distanti che mai. E ci si chiede se davvero ci sarà quell’occasione per perdonarsi a vicenda e andare avanti, per il bene della famiglia e della Monarchia stessa, o anche solo per dare una grande felicità alla Regina Elisabetta.