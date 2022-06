Harry furioso e infelice: Meghan Markle ignorata

Fonte: Getty Images Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Se Harry e Meghan Markle speravano in una accoglienza trionfale per essersi sforzati di tornare a Londra, si sono sbagliati di molto. I Sussex infatti hanno avuto un ruolo molto marginale durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. E anche i media li hanno degnati di poca attenzione. Ma a pensare è stato soprattutto il comportamento di Carlo, William e Kate Middleton che di fatto li hanno del tutto ignorati.

Meghan Markle e Harry ignorati

Meghan Markle e Harry non hanno rilasciato commenti sul loro breve viaggio in Gran Bretagna, né sugli incontri con la Famiglia Reale. Può essere che il Principe si sia reso conto dell’errore fatale che ha commesso qualche tempo fa, quando dopo un colloquio privato con la Regina, raccontò in un’intervista per un’emittente americana che si stava mobilitando affinché la Sovrana fosse assistita e protetta correttamente. Parole che sollevarono un gran polverone su lui e la consorte.

Il silenzio dei Sussex però non è bastato a dissimulare il loro malumore per il trattamento ricevuto in Gran Bretagna dalla Famiglia Reale. Secondo la biografa Angela Levin, che ha vissuto a stretto contatto con Harry per un anno, il Principe “è risentito per essere stato ignorato durante il Giubileo” e “pretende delle scuse dalla sua famiglia”.

Harry furioso, pretende delle scuse

L’esperta ha sottolineato al Sun come Harry è apparso scuro in volto e chiaramente arrabbiato durante la cerimonia nella cattedrale di St Paul, di fatto l’unico evento ufficiale cui lui e Meghan hanno preso parte. “La cosa che mi ha davvero colpito quel giorno è stata la rabbia di Harry: ha mostrato le sue emozioni sul viso e sembrava assolutamente furioso”. La Levin ipotizza che Harry abbia provato una sorta di risentimento per quello che ha perduto e per questo erano evidente la tristezza e l’amarezza sul suo volto. E comunque ribadisce che era evidente la rabbia sul suo volto, perché “ritiene che la sua famiglia gli debba ancora delle scuse“.

Harry, il forfait di William e Kate Middleton

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato il rifiuto di William e Kate Middleton di partecipare alla festa di compleanno di Lilibet. Ma stando alla biografa, l’errore è stato di Harry e Meghan che “non hanno controllato l’agenda dei Duchi di Cambridge” e non si sono resi conto che quel giorno erano impegnati in una trasferta a Cardiff. Anche se il Daily Mail ha fatto notare che William non avrebbe mai accettato l’invito, perché non aveva intenzione di trovarsi a tu per tu col fratello, temendo le dichiarazioni pubbliche che questo avrebbe potuto fare.

Sta di fatto che i Sussex hanno lasciato la Gran Bretagna appena terminati gli eventi ufficiali e non si sono trattenuti un minuto in più. E a proposito di visibilità, pare siano stati Harry e Meghan a non volere che fossero realizzate alcune foto del primo incontro tra la Regina e Lilibet.

D’altro canto, se Harry è apparso furioso e con un’espressione sul volto davvero dura, Meghan era perfettamente rilassata, consapevole che quel mondo fatto di protocolli e cappellini non le appartiene più. Non ha nemmeno provato a mettere in ombra Kate con qualche look sensazionale, finalmente libera da qualsiasi competizione con la cognata tanto odiata.