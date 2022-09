Harry e Meghan Markle, i nuovi titoli per i figli Archie e Lilibet

Fonte: IPA Harry e Meghan, quale sarà il nuovo titolo dei figli?

Il Regno Unito è ancora scosso dopo la morte, avvenuta lo scorso 8 settembre, della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Il 9 settembre, un commosso Carlo ha tenuto il suo primo discorso ufficiale da Re e, oltre a parlare con grande amore e ammirazione della madre, ha anche citato affettuosamente la neo Regina Consorte Camilla, il figlio William (prossimo Re) e Kate.

Per quanto riguarda il suo secondogenito Harry e la moglie Meghan, Carlo si è limitato a sottolineare: “Provo affetto per loro, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano”. Nonostante “la vita oltreoceano” del Duca e della Duchessa di Sussex, i titoli nobiliari dei loro figli Archie e Lilibet cambiano e sono destinati a diventare decisamente più importanti.

Archie e Lilibet saranno Principe e Principessa?

Dopo la dipartita della Regina Elisabetta i titoli di tutti i Cambridge cambieranno. Come ha sottolineato Carlo nel suo discorso, William ha ereditato immediatamente il titolo del padre. Lui e la moglie sono, infatti, ad oggi Duca e Duchessa di Cornovaglia e Cambridge.

I loro figli George, Charlotte e Louis sono Principi (e Principessa) di Cornovaglia e Cambridge. A William è stato assegnato il titolo di Principe del Galles e, in questo caso, anche Kate assume la stessa carica che era stata di Diana Spencer.

Questo cambio di titoli riguarda a sorpresa anche Archie Harrison e Lilibet Diana, ossia i figli di Harrry e Meghan Markle che, in quanto nipoti di primo grado di un Sovrano, sono diventati di diritto anche loro Principe e Principessa.

Tale regola di successione è stata voluta re Giorgio V nel 1927 ma non è detto che Carlo possa fare un passo indietro per limitare le cariche Reali dei figli dei Duchi di Sussex impedendo loro di avere il rango di Altezze Reali tramite un documento chiamato Letters patent.

La cosa, in realtà, non è da escludersi calcolando che Carlo ha sempre affermato di essere contrario a una monarchia troppo “affollata”.

Meghan Markle e la frecciatina da Oprah

Durante l’ormai famosissima intervista di Oprah Winfrey a Meghan ed Harry, la stessa Duchessa del Sussex aveva polemizzato sul fatto che il primogenito Archie, già prima della sua nascita, non avesse avuto diritto al titolo di Principe per via del possibile colore scuro della sua pelle.

“A Palazzo c’era chi si chiedeva con preoccupazione quanto sarebbe stata scura la pelle del bambino” aveva sottolineato Meghan tra le lacrime. In realtà, secondo quanto stabilito da Giorgio V nel 1917 solo il primo pronipote di un regnante può essere Principe e questo titolo, di fatto, è sempre stato destinato a George, primogenito di William e Kate.

Vero è, d’altro canto, che la stessa compianta Regina Elisabetta nel 2011 cambiò la legge di successione per Charlotte e Louise (che sono infatti Principessa e Principe), cosa che non ha assolutamente fatto per i figli di Harry e Meghan.

Anche in questi giorni di lutto, d’altronde, i rapporti tra Meghan, Harry e la Famiglia Reale sembrano tesi anche in queste ore che, dato il lutto, dovrebbero unire e non dividere una famiglia