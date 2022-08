Harry e Meghan hanno fallito: la Regina è stanca degli scandali senza fine

Fonte: Getty Images Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Harry e Meghan hanno fallito in America. Il loro piano di crearsi un nuovo stile di vita (e di trovare un altro lavoro) non è andato a buon fine. Da quando hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi nella villa di Montecito in California, di tempo ne è trascorso, ma, alla fine, non sono riusciti a fare il passo successivo. E adesso la Regina Elisabetta si sarebbe davvero stancata di loro e di tutti gli scandali senza fine che hanno travolto la Monarchia negli ultimi anni.

Harry e Meghan, il piano di una nuova vita in America è fallito

“Harry e Meghan si sono dimostrati totalmente incapaci di farsi valere“. Il commento di Daniela Elser, esperta Reale, al News, è più duro che mai nei confronti del Duca e della Duchessa di Sussex. Ma è quanto si percepiva da tempo, ormai. La speranza della Markle di diventare un punto di riferimento per la politica americana è sfumata ancor prima di concretizzarsi. E il motivo è semplice: non è riuscita a dimostrarsi all’altezza delle aspettative.

Inoltre, c’è di più: anche il sodalizio con Netflix potrebbe finire, facendo sfumare così milioni di dollari. Il Duca e la Duchessa, che torneranno nel Regno Unito a settembre per sostenere alcuni enti di beneficenza vicini ai loro cuori, avrebbero potuto avviare una carriera in televisione. Sì, perché sarebbero stati chiamati in ogni salotto televisivo. Ma sarebbe stato un disastro per l’immagine della Monarchia Inglese, che al momento si sta reggendo su un equilibrio precario.

La Regina Elisabetta è stanca degli scandali a Corte

Gli esperti Reali al Sun hanno riferito della stanchezza e della profonda delusione della Regina Elisabetta. Il suo capo ha retto la Corona per decenni, e mai ha permesso alla stampa di deteriorare l’immagine di una Famiglia Reale dedita al popolo, agli impegni di Corte. Negli ultimi anni, tuttavia, troppi scandali hanno travolto il Palazzo, che ora inizia ad accusare il più duro dei colpi: la paura di perdere il consenso del popolo.

La Regina ha affrontato una serie di crisi non indifferenti da quando Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito. Dopo l’intervista a Oprah Winfrey, sono stati troppi i colpi e gli attacchi alla Corona. Non ultimo, il libro di memorie in uscita entro Natale del Principe Harry, che conterrà anche delle informazioni sulle ultime ore di vita di Lady Diana. “La Regina non solo sta ancora lavorando, dopo più di tre decenni in cui la maggior parte delle persone è andata in pensione, ma la sua famiglia è fonte di scandali e tensioni senza fine. E sembra che le cose siano destinate a peggiorare”.

Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito

Harry e Meghan hanno annunciato a sorpresa il ritorno nel Regno Unito, in un viaggio in cui toccheranno anche la Germania. Impegni importanti, per gli enti di beneficenza “vicini ai loro cuori”, così ha riferito il portavoce dei Duchi. Ma sembra proprio che non abbiano intenzione di rivedere la Famiglia Reale: l’incontro con Kate e William potrebbe essere addirittura drammatico. La speranza è che non vi siano più scandali: la Corona potrebbe non reggere un ulteriore attacco.