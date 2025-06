Cressida Bonas, la storica ex di Harry di nuovo mamma, nel ricordo della sorella scomparsa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Cressida Bonas

La storia ex fidanzata del Principe Harry è diventata di nuovo mamma. Cressida Bonas ha dato alla luce il suo secondo figlio, scegliendo un nome che omaggia la sorella scomparsa.

Cressida Bonas, ex di Harry, di nuovo mamma

La seconda figlia di Cressida Bonas, come riporta il Daily Mail, è arrivata due anni dopo la nascita di Wilbur. Si allarga così la famiglia formata da Cressida Bonas ed Harry Wentworth-Stanley, agente immobiliare e compagno di Università della modella e influencer.

Nel 2020, due anni dopo l’annuncio del fidanzamento, la coppia si era sposata con una cerimonia blindata alla presenta di pochi intimi. Harry Wentworth-Stanley si erano frequentati prima della relazione della giovane con il figlio di Lady Diana e Carlo, per poi ritrovarsi dopo la rottura.

La piccola si chiama Delphina Pandora, un nome che è un omaggio alla sorella di Cressidra, scomparsa un anno fa a causa di un tumore diagnosticato a soli 26 anni.

Durante una rara intervista rilasciata a The Spectator, Cressida Bonas aveva rivelato di essere ricorsa alla fecondazione assistita per restare incinta. “Avendo concepito tramite fecondazione in vitro la prima volta, siamo stati fortunati di avere un altro embrione congelato – aveva spiegato -. È incredibile come un minuscolo ammasso di cellule congelate, già vitali, possa sopravvivere, sospeso nel tempo per anni”.

La storia d’amore fra Harry e Cressida Bonas

Cressida Bonas e Harry si erano conosciuti nel 2012 grazie a Eugenia di York, amica di lei e cugina del Principe. La storia, vissuta inizialmente in segreto, era continuata poi sotto i riflettori, caratterizzata da un’attenzione continua – e spesso fastidiosa – della stampa.

Nel 2014 i due si erano separati dopo che Cressida aveva deciso di allontanarsi a causa degli obblighi e delle difficoltà che implicava fare parte della Famiglia Reale. Troppa pressione e troppi doveri avevano spinto la giovane a lasciare Harry.

“La paura di fallire, del rifiuto, la paura di sbagliare e anche quella di non essere perfetta… penso che queste paure mi abbiano limitato molto durante certi periodi della mia vita”, aveva raccontato qualche tempo fa in un’intervista.

Oggi Cressida sembra aver trovato la felicità grazie al marito e ai suoi due bambini. Anche Harry ha seguito la sua strada: sposato con l’attrice Meghan Markle, nel 2020 ha rinunciato al suo ruolo di reale senior per trasferirsi negli Stati Uniti.

Attualmente la coppia vive in California, a Montecito, e ha due figli: Archie, di sei anni, e Lilibet Diana (chiamata così in onore di Lady D) che ha quattro anni.

“Il mio status non è cambiato. Non può cambiare. Io sono quello che sono. Sono parte di ciò di cui faccio parte e non potrò mai sfuggirgli. Le mie circostanze saranno sempre le stesse”, ha raccontato Harry di recente, parlando della sua lontananza dal Regno Unito.

Ma anche della volontà di riconciliarsi con Re Carlo. “Non ha più senso continuare a lottare, la vita è preziosa – ha svelato -. Non so quanto tempo ancora abbia mio padre, non mi parlerà a causa di questa faccenda della sicurezza, ma sarebbe bello riconciliarsi”.