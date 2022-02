Charlene di Monaco, passo falso con Alberto: l’ex amante prende il suo posto

Charlene di Monaco, Carolina prende il suo posto e i figli sono tristi

Non si sa quando Charlene di Monaco tornerà a casa. La prolungata permanenza nella clinica svizzera pare sia dovuta non solo al suo precario stato di salute, ma al suo rifiuto di condividere il Palazzo e Alberto con Nicole Coste.

Charlene di Monaco, Nicole Coste prende il suo posto

Pare che Charlene di Monaco non tolleri la presenza nel Principato dell’ex di suo marito, Nicole Coste. Quest’ultima ebbe un flirt con Alberto di Monaco dal quale è nato nel 2003 Alexandre. Dopo le rivelazioni fatte nel 2005 dall’ex hostess a Paris Match, il Principe riconobbe il figlio che nel 2021 ha festeggiato 18 anni e al cui compleanno era presenta anche Alberto.

Nei molti mesi che Charlene ha trascorso lontano da casa a causa di una grave infezione a gola, naso e orecchie la Coste si è insinuata sempre più a Palazzo e dopo anni ha rilasciato una seconda intervista in cui dipingeva la Principessa a tinte fosche, sostenendo che aveva preteso di trasferire la camera di Alexandre a Palazzo, nel settore riservato agli ospiti.

Charlene di Monaco, guerra con l’ex amante di suo marito

Stando a LC News, Charlene ha negato tali accuse ma resta il fatto che poco sopporta la Coste. Anche perché la presenza dell’ex hostess sta davvero diventando ingombrante e sembra che stia guadagnando terreno nel Principato.

L’ex amante di Alberto ha partecipato a molti degli eventi glamour del Palazzo, compreso il celebre ballo della Croce Rossa mentre Charlene era in Sudafrica a combattere contro la malattia.

E più recentemente ha partecipato alla festa di Santa Devota, insieme alla Famiglia Grimaldi. Certo, non ha preso parte alla cerimonia ufficiale del rogo della barca, ma in ogni caso era molto vicina ad Alberto e ai gemelli, Jacques e Gabriella. Sicuramente più vicino di quanto fosse Charlene, ancora ricoverata nella clinica da 130mila euro a settimana.

Se la Principessa è molto dura nei confronti dell’ex amante di Alberto, non lo è di meno Nicole Coste nei suoi confronti. Come riporta LC News in un’intervista ha dichiarato che non le interessa come sta Charlene: “Non mi interessa cosa le succede. Perché dovrei preoccuparmene? Tutto ciò che accade oggi alla Principessa è il risultato del karma”.

Charlene di Monaco, tensioni con Carolina

Ad aggiungere preoccupazione su preoccupazione è anche il fatto che Charlene si sente completamente sola e isolata. Pare che non vada molto d’accordo con la famiglia di Alberto e lui non la difenda. In particolar modo, c’è tensione tra lei e Carolina di Monaco. Anche se la cognata sta aiutando molto il Principe sia negli affari di Corte che coi i figli, le due donne non vanno per niente d’accordo. Charlene in passato avrebbe chiesto al marito di escludere Carolina dalla Festa Nazionale, cosa che Alberto si è ben guardato di fare.