Sognare di cadere nel vuoto: cosa significa

Di cosa si tratta

Sognare di cadere nel vuoto o avere la sensazione di cadere mentre si dorme è decisamente comune e può riguardare bambini e adulti, anche se in età adulta è più frequente. Il fenomeno prende il nome di spasmo ipnico o mioclono ed è dovuto a contrazioni muscolari involontarie e rapide, simile a quelle che si verificano quando si ha il singhiozzo. Le contrazioni muscolari riguardano in genere un solo lato del corpo e possono essere singole o in successione e verificarsi sia nella fase in cui ci si addormenta sia durante il sonno profondo. Quando lo spasmo ipnico avviene nella fase di transizione si ha la sensazione di cadere nel vuoto o semplicemente dal letto che, se si verifica durante la fase REM, può essere accompagnata da sogni vividi in cui ci vede cadere, precipitare o inciampare. Il fenomeno può essere inquietante ma non è pericoloso o doloroso e può al massimo causare formicolio; a volte è però abbastanza forte da svegliare la persona o chi le dorme accanto.

Cause

Non è chiaro perché le persone sognino di cadere o sperimentino la sensazione di precipitare durante il sonno. Alcune teorie ipotizzano che si tratti di una risposta sbagliata del cervello: in pratica, quando il corpo si rilassa, il cervello percepisce erroneamente che la persona stia cadendo e attiva una contrazione.

La sensazione potrebbe però essere anche collegata alle immagine dei sogni che la accompagnano. Possiamo sognare ad esempio di cadere mentre ci arrampichiamo, di precipitare con l’auto in un precipizio o che a cadere sia l’ascensore in cui ci troviamo: questi sogni possono portare a sperimentare la sensazione fisica di cadere. Secondo l’interpretazione dei sogni, sognare di cadere sarebbe collegato alla paura di perdere il controllo o ad altre paure inconsce come la paura dell’ignoto, la paura di affrontare un cambiamento o una situazione particolare. A volte, mentre si cade in sogno, si può sognare volare, fluttuare o nuotare nell’aria, segno che il nostro inconscio vede una salvezza ed è aperto a vivere una nuova condizione.

Alcune abitudini possono aumentare la probabilità di sperimentare lo scatto ipnico. Ad esempio, sembra che sognare o avere la sensazione di cadere durante il sonno sia favorita da un consumo eccessivo di caffeina, nicotina o altri stimolanti, soprattutto se assunti entro entro sei ore prima di andare a dormire. Anche l’esercizio fisico intenso svolto a tarda sera può aumentare la probabilità di sognare di cadere. Altre cause sono l’eccessiva stanchezza, l’insonnia, l’ansia e lo stress, tutte condizioni che rendono il sonno meno riposante e aumentano la probabilità di spasmo ipnico.

Come prevenirlo

Sognare o avere la sensazione di cadere, come abbiamo visto, non è pericoloso ed è assolutamente normale. Poiché si tratta di un fenomeno imprevedibile, è difficile da prevenire, ma se accade con frequenza ed è abbastanza violento da disturbare il sonno, è possibile adottare alcune strategie per ridurlo. Per prevenire lo spasmo ipnico occorre prendersi cura del proprio riposo. Questo include abbandono di abitudini nocive, riduzione dello stress e attenzioni alla camera in cui si dorme. Per migliorare il riposo è bene ridurre o eliminare il consumo di caffè, tè, cioccolato e altre bevande stimolanti, soprattutto nel tardo pomeriggio o durante la sera; meglio consumare tisane rilassanti a base di melissa, passiflora, camomilla, tiglio e biancospino o altre erbe blandamente sedative.

Anche controllare il consumo di alcool e di cibi pesanti e difficili da digerire e smettere di fumare può aiutare a migliorare la qualità del sonno. Per ridurre lo stress, invece, si può far ricorso ad esercizio fisico e meditazione, da svolgere con costanza. L’attività fisica, in questo caso, dovrebbe essere svolta al mattino o nel primo pomeriggio, mentre le pratiche di meditazione e rilassamento possono essere praticate in qualsiasi momento della giornata, anche e soprattutto prima di andare a letto.

Per quanto riguarda la camera da letto, attenzione a scegliere con cura materasso, cuscino e biancheria, che devono essere comodi e traspiranti. La temperatura della stanza dovrebbe essere confortevole, quindi né troppo fredda né eccessivamente calda. Se possibile, andrebbero eliminate fonti di disturbo come luci o rumori e può essere utile ricorrere a suoni rilassanti come il rumore bianco. Perché questi accorgimenti dovrebbero prevenire sognare o avere la sensazione di cadere nel vuoto? Perché un buon riposo evita la stanchezza eccessiva che può portare a un esagerato rilassamento muscolare, che potrebbe essere frainteso dal cervello e interpretato come una vera caduta, innescando in risposta la contrazione muscolare.

Bisogna comunque sottolineare che gli spasmi quando ci si addormenta o mentre si dorme potrebbero continuare a verificarsi, anche se si riposa bene. Finché si tratta di episodi sporadici e non particolarmente intensi, vengono comunque considerati innocui e privi di rischi per la salute. Se però si manifestano spesso o in modo violento, se causano un importante fastidio o se disturbano il sonno, è bene lavorare sul proprio stile di vita e adottare le strategie viste, così da limitarne la comparsa.