Smettila di far felici gli altri, rischi di dimenticare te stessa e la tua serenità

editato in: da

Dedicarsi agli altri è importante, soprattutto per alcune persone che, nel farlo, si sentono profondamente appagate, anche senza ricevere nulla in cambio.

La generosità è così, sa dare senza chiedere, ma c’è un limite a tutto. Quando dare diventa un peso, e si smette di essere felici pur di accontentare gli altri, bisogna chiedersi se valga davvero la pena continuare. Perché il rischio, altrimenti, è di cadere in uno stato di apatia e tristezza, di stanchezza esistenziale, che non fa bene a nessuno.

Darsi agli altri è bello, ma non deve costringerci a rinunciare alla felicità. Abbiamo tutti bisogno di tempo per noi stessi, di coltivare i nostri interessi, riprendere fiato, coccolarci, perché se non stiamo bene, la nostra essenza si impoverisce, e la fragilità si impossessa di noi. Credere che gli altri, prima o poi, ci apprezzeranno per quello che siamo, continuando a dare pur di ricevere quel po’ di riconoscimento, non è la soluzione migliore.

A volte, semplicemente per immaturità o per egoismo, non ci si rende conto di quanto prezioso sia l’aiuto di una persona generosa, lo si dà per scontato, e in questi casi può capitare che qualcuno sfrutti la nostra disponibilità, ritenendola un dovere. Ecco perché è importante mettere dei paletti, facendo capire che la generosità ha un limite, e quel limite è invalicabile.

Ma se è stato superato, e succede spesso, è possibile recuperare la serenità perduta a piccoli passi, facendo alcune scelte che forse non piaceranno a tutti, ma che vi aiuteranno a stare meglio: