Meditazione all’alba: un respiro di benessere a 2.000 metri

Meditare all'alba (con musica dal vivo)

Immagina di aprire gli occhi mentre il cielo si tinge lentamente dei colori caldi e delicati dell’alba. Intorno a te, solo il silenzio maestoso delle montagne e l’aria fresca e pura dei 2.000 metri. Non è un sogno, ma un’esperienza di puro benessere ideale per chi è alla ricerca di una pausa rigenerante.

Il prossimo 3 agosto, il Rifugio Mirtillo di Lizzola, incastonato tra le vette delle Alpi Orobie, diventerà il palcoscenico di un evento speciale: una meditazione guidata all’alba con musica dal vivo. Un’opportunità gratuita e aperta a tutte e tutti per riscoprire il piacere di un risveglio lento, consapevole e in profonda connessione con la natura.

L’appuntamento è fissato per le 5:30 del mattino, un’ora quasi magica in cui il mondo sembra sospeso tra la notte e il giorno. In questa cornice spettacolare, con vista sul Pizzo Redorta e il Pizzo Coca, i partecipanti e le partecipanti saranno guidati in un viaggio interiore che unisce il potere della mindfulness alle vibrazioni sonore della musica suonata dal vivo.

A condurre questa esperienza saranno Rajan Gualtieri, un esperto mindfulness coach che ha dedicato la sua vita a fondere le antiche tecniche di respirazione orientali con le esigenze del mondo occidentale, e Luca Stignani, musicista e produttore che crea paesaggi sonori unici con i suoi synth analogici. Insieme, hanno creato un connubio perfetto tra parole e suoni, pensato per amplificare l’esperienza meditativa e guidare i partecipanti verso uno stato di profondo rilassamento e consapevolezza.

L’evento non è solo un’occasione per meditare, ma un vero e proprio invito a prendersi cura di sé. Promuovere il benessere fisico e mentale è l’obiettivo principale di questa iniziativa, che offre un’alternativa autentica alla frenesia della vita moderna. È un momento per staccare la spina, respirare a pieni polmoni e condividere un’emozione collettiva, sentendosi parte di una comunità unita dalla passione per la natura e il wellness.

L’esperienza è pensata per tutti: dagli appassionati di yoga e meditazione ai semplici curiosi che desiderano regalarsi un momento indimenticabile. Un’alba diversa, che non solo regala uno spettacolo per gli occhi, ma nutre l’anima, lasciando una sensazione di pace e vitalità che dura a lungo.

Per saperne di più

Quando: 3 agosto 2025 – dalle 5:30 alle 7:15

Dove: Rifugio Mirtillo, Lizzola (BG)

Contatti: rajan@rajanmindfulness.it