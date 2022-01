Su che capi investire in saldo? Guida pratica

Quando cominciano i saldi è facile perdere di vista i capi che davvero ci servono e cedere agli acquisti impulsivi, che sono molto poco sostenibili. Con questo post, vorrei darvi una breve lista di 5 capi su cui vale la pena investire approfittando degli sconti.

Premessa

Perché è importante mantenere la bussola anche quando si tratta di saldi? Perché il rischio di sprecare il nostro tempo e denaro in acquisti che non ci servono e che rimarranno a prendere polvere nell’armadio è dietro l’angolo. Non è meglio approfittare dei prezzi più bassi per fare compere mirate e destinate a durare nel tempo? Personalmente, non credo abbia senso acquistare glitter e lustrini, pelo e piume, tinte fluo e fantasie azzardate solo perché sono scontati: quante volte indossereste capi troppo elaborati?

Se invece questo genere di pezzi fa parte del vostro stile, allora avete via libera: magari li stavate puntando da tempo e adesso potete acquistarli ad un prezzo ridotto. Insomma, se sapete che si tratta di capi che portereste spesso, allora l’acquisto vale la pena. Se invece avete dubbi su quali capi preferire in saldo, ve ne suggerisco 5 che possono essere sempre utili nel guardaroba.

5 capi su cui investire in saldo: il cappotto

Il capo spalla fa la differenza quando si tratta di outfit: approfittare dei saldi per concedersi un bel cappotto è un’ottima idea! Cercate qualcosa che sia in fibra naturale, preferibilmente almeno l’80% lana o cachemire, in modo che vi tenga caldo, in un colore che vi possa piacere anche negli inverni a venire: cammello, grigio, nero, blu navy, ma anche azzurro o rosa, se sapete che si tratta di tinte che porterete volentieri.

5 capi su cui investire in saldo: il maglione bello

Un bel capo di maglieria in cachemire, lana, angora, mohair, alpaca, insomma, in una bella fibra naturale è sempre un ottimo investimento. Potete scegliere la classica costa inglese, ma anche trecce o lavorazioni a traforo: l’importante è che la mano del tessuto sia ottima.

5 capi su cui investire in saldo: una bella camicia

Che sia in seta o in cotone, fate in modo che sia un acquisto destinato a durare. Bandite quindi le camicette scontatissime 100% poliestere che fanno puzzare e che vi stancano dopo due stagioni. Pensate alla vostra nuova camicia sotto ad un blazer, ad un cardigan, ad un pullover, sopra ad una gonna o ad un paio di jeans: insomma, verificate se la abbinereste con più capi già presenti nel vostro guardaroba.

5 capi su cui investire in saldo: un paio di stivali

Invece di comprare l’ennesimo paio di scarpe che non mettereste o che mettereste tre volte, investite in un bel paio di stivali: kombat, alla cavallerizza, alla caviglia, chelsea boots, cuissardes… sono sempre un buon investimento. Il giorno di pioggia in cui li indosserete volentieri arriva sempre!

5 capi su cui investire in saldo: biancheria di qualità

La biancheria buona vale sempre l’investimento. Qui soprattutto leggete bene le etichette: verificate che si tratti di fibra naturale e, se è microfibra, che sia eco compatibile. Il pizzo in poliestere infatti, non deriva altro che dal petrolio, non dimenticatelo. Investite in canotte in lana e seta per i giorni più freddi dell’inverno, in un buon reggiseno che vi sostenga bene il décolleté, in un paio di calze o collant in cachemire se siete freddolose.

E per finire…

Non dimenticate gli accessori, come guanti, sciarpe o cappelli. Magari in saldo potreste avere la possibilità di acquistare di nuovi, per sostituire quelli vecchi e rovinati (i guanti, con l’usura, si rovinano) e magari di sceglierli coordinati. Insomma, cercate di pensare in previsione del prossimo inverno, per non farvi trovare impreparate!