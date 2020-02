San Valentino in rosso? Sì, ma con stile!

editato in: da

Il rosso è un colore super carico, che piace o non piace! Ho scritto diversi post a tema rosso, ma, visto che ci avviciniamo a San Valentino, che ne dite di parlarne un pochino, con qualche idea di capo che possa ispirarvi e qualche idea di look da adottare?

San Valentino in rosso: in generale

Per un’occasione come quella di San Valentino, un total look può anche starci: l’importante è non strafare, quindi cercate di spezzare, almeno con qualcosa. Possono essere le scarpe, il cappotto, oppure la borsa. Il ton sur ton è bello… ma su Pinterest! Prima di partire in quarta con l’acquisto di un capo però, tenete presente la tonalità che più vi si addice: per gli incarnati freddi, staranno meglio nuance come il rosso ciliegia, per quelli caldi un rosso pomodoro o corallo saranno perfetti.

San Valentino in rosso: dalle sfilate

Il rosso agli stilisti piace. Ce ne sono alcuni che ne hanno addirittura fatto un tratto distintivo, come Valentino ad esempio. In generale, si può dire che il rosso compaia sempre, sia sotto forma di accessorio che come capo di abbigliamento, a prescindere dalla stagione. Che sia Fall Winter o Spring Summer, in un modo o nell’altro, si trova su tante passerelle.

San Valentino in rosso: capi da considerare

Se il rosso vi piace, ma non sapete come orientarvi, potete partire da un capo facile, come un pullover o un top. Attenzione, come dicevo sopra, a scegliere la corretta tonalità di rosso, se decidete di optare per un capo che porterete vicino al viso, altrimenti il colore potrebbe spegnervi e non vi piacereste, fidatevi!

San Valentino in rosso: per un look sportivo

Per lo sport, il rosso è un colore che si presta moltissimo. Pensate alle tute da sci, ma non solo, anche ai tessuti tecnici utilizzati anche nell’alta moda. Per un’uscita in montagna, sia in quota che semplicemente per una vacanza a valle, una giacca rossa può essere un’ottima soluzione.

San Valentino in rosso: pantaloni sì o no?

Anche i pantaloni rossi possono essere un’ottima opzione per indossare questo colore. Attenzione solo ad una cosa: attirano l’attenzione! Quindi portateli solo se le gambe sono il vostro punto di forza.

San Valentino in rosso: gli accessori

Mettere un accessorio rosso è probabilmente il modo migliore per portare questo colore: possono essere gli occhiali, oppure le scarpe o la borsa, o, perché no, una spilla, lo smalto o il rossetto.