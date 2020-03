Makeup in 5 minuti: toni caldi e rossetto rosso

editato in: da

Makeup in 5 minuti vuole essere una serie dedicata a chi non ha tempo di truccarsi, al mattino come alla sera, a chi non ha voglia di perdere minuti preziosi da dedicare ad altro o semplicemente a chi è alle prime armi e non vuole complicarsi la vita con trucchi troppo difficili. Look facili da replicare, con pochi prodotti e pochi pennelli, perfetti per ogni occasione, come questo dai toni caldi, al quale ho abbinato un rossetto rosso, ma si sposa perfettamente anche con un tono nude.

In questo video vi mostro come realizzare un makeup look dai toni caldi, utilizzando letteralmente tre ombretti: Cinnamon è un ombretto marrone caldo di Nabla Cosmetics, il punto luce e l’ombretto al centro della palpebra, invece, fanno parte della palette Mercury Retrograde di Huda Beauty. Sulle labbra il rossetto liquido Extreme Matte di Mesauda Milano, n. 207 She’s a Lady.