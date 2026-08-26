Altro che airpods, le cuffie con il filo sono l’accessorio cool e retrò scelto dalle celeb (Zoë Kravitz docet)

Gli auricolari senza fili sono di tendenza e a dirlo sono le celebrities che non possono più farne a meno: sono chic, retrò e funzionano meglio!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Zoë Kravitz con gli auricolari con filo da comprare

Da Hailey Bieber a Zoë Kravitz le star hanno una nuova ossessione per quanto riguarda gli accessori: le cuffie con il filo. Retrò e super chic, stanno spopolando fra le celebrities, riportandoci indietro ai mitici anni Novanta.

Se fino a qualche tempo fa tutti sfoggiavano le airpods, ora gli auricolari wireless sembrano appartenere al passato, sostituiti da un accessorio che non è semplicemente utile, ma consente anche di completare il look con quel tocco in più.

IPA

L’uso degli auricolari con i fili, protagonisti degli anni Novanta, coincide infatti con il ritorno di quell’estetica. Hailey Bieber, ad esempio, li utilizza per completare il suo look con una canotta in pizzo e seta dal sapore nineties, mentre Zoë Kravitz li sceglie abbinati ad una t-shirt crop e jeans a vita bassa.

Su Amazon si possono trovare tantissimi modelli con vantaggi evidenti: un suono migliore, estetica Y2K e prezzi davvero piccoli.

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Cuffie con il filo Apple EarPods

Le EarPods USB-C di Apple sono la versione di tendenza dell’iconico auricolare bianco. Il design è lo stesso, senza gommini e studiato per adattarsi all’orecchio in modo naturale. Il cavo integra dei comandi per gestire le chiamate, aumentare o abbassare il volume e riprodurre la musica. Il microfono incorporato ti consente di parlare al telefono facilmente. L’accessorio è cool e con tutte le funzionalità top di Apple.

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Cuffie con filo Rtinle

Pensate per chi desidera un suono limpido e prestazioni eccellenti, queste cuffie con filo di Rtinle sono compatibili con tutti i device Android grazie al jack da 3,5 millimetri. Puoi usarle con smartphone, tablet e computer senza problemi, godendoti la praticità di questi auricolari che, grazie al design magnetico, si agganciano fra di loro senza cadere. Una caratteristica che li rende ancora più pratici, soprattutto se scegli di utilizzarli in palestra, mentre cammini oppure sui mezzi pubblici.

Cuffie con il filo Ludos Zenith

Design minimal ed elegante, le cuffie con il filo Zenith sono pensate per chi desidera prestazioni audio eccellenti, un ingombro discreto e auricolari leggerissimi, così tanto che non ti sembrerà di indossarli. Il jack da 3,5 millimetri garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Apple, mentre il cavo da un metro e trenta regala libertà di movimento senza però risultare ingombrante.

Cuffie con il filo Mas Carney

Gli auricolari con filo di Mas Carney sono studiati per chi desidera prestazioni eccellenti e utilizza questo accessorio tutti i giorni. Il design in-ear è stato studiato per adattarsi al meglio al condotto uditivo, regalando un buon isolamento dai rumori di fondo, il microfono integrato sul cavo consente di gestire le chiamate senza prendere in mano il telefono.

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Cuffie con il filo Xiaomi

Fra gli auricolari con filo più amati di Amazon troviamo quelli firmati Xiaomi. Un marchio da sempre sinonimo di ottimo rapporto qualità prezzo. L’auricolare in-ear ha un design ergonomico ideale per garantire comfort anche con un uso prolungato. Il jack da 3,5 millimetri regala una compatibilità universale con computer, smartphone e qualsiasi dispositivo audio. La struttura del cavo è resistente e facile da portare ovunque, senza la formazione di fastidiosi nodi.

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