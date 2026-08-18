Cuscinetti colorati intercambiabili, un peso piuma e un audio che non ha niente di vintage: le Philips The Ringo Duo giocano la carta della nostalgia anni '80 ma dentro hanno un cuore moderno. Le abbiamo indossate per giorni, tra call di lavoro, playlist e chiamate multipoint. Ecco cosa cambia davvero rispetto a un paio di cuffie qualsiasi, a circa 30 euro.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Rovisti in un cassetto di casa dei tuoi e trovi un vecchio walkman, magari con ancora dentro una cassetta. Lo guardi, sorridi e per un attimo ti chiedi come si viveva la musica prima degli smartphone, con quel gesto lento di premere play e aspettare, senza playlist infinite né skip immediato.

È un tipo di nostalgia che oggi va molto di moda, non solo nei vestiti o accessori ispirati agli anni ’80 ma anche negli oggetti tecnologici che scegliamo di portare in giro. Il problema è che spesso “vintage” significa anche scomodo, poco pratico, oppure semplicemente un’estetica appiccicata su un prodotto che dentro resta identico a tutti gli altri.

Invece Philips ha preso l’estetica delle vecchie cuffie con la spugnetta colorata, quelle iconiche degli anni ’80, epoca d’oro del walkman e le ha riportate in vita con tecnologia completamente moderna. Le The Ringo Duo non sono un semplice vezzo estetico, ma un dispositivo completo, sorprendente soprattutto per la fascia di prezzo. Includono tre set di cuscinetti colorati intercambiabili, funzionano sia via wireless che con cavo e hanno un’autonomia che dura giorni.

Philips The Ringo Duo Microfono Philips The Ringo Duo microfono Bluetooth, audio di qualità, design innovativo, connessione wireless semplice

VOTO TOTALE 8 Philips The Ringo Duo Philips The Ring Due convincono soprattutto chi ama lo stile retrò e vuole un accessorio che si faccia notare, chi trova scomodi gli auricolari in-ear o le cuffie over-ear troppo ingombranti e chi lavora spesso in videochiamata e apprezza la connessione multipoint. Sono anche un'ottima idea regalo, grazie al packaging curato e ai cuscinetti colorati inclusi. Discorso diverso se cerchi isolamento acustico vero, magari per viaggi lunghi in aereo o in treno: per questo puoi trovare soluzioni migliori. PRO Leggerissime, quasi non si sentono in testa

Tre set di cuscinetti colorati intercambiabili

Discreto suono per musica

Funzionano sia wireless che con cavo USB-C incluso

Connessione a due dispositivi contemporaneamente

Fino a 26 ore di autonomia

Prezzo molto accessibile CONTRO Isolamento acustico basso

Nessuna cancellazione del rumore per viaggi o ambienti rumorosi

Struttura leggera da trattare con un minimo di attenzione

Ad alto volume, chi ti sta vicino potrebbe sentire cosa ascolti Design leggero e personalizzabile VOTO: 9 Tenendole in mano si capisce subito quanto pesino poco: appena 80 grammi, un dato che si traduce quasi nella sensazione di non averle in testa nemmeno dopo ore. L'archetto si regola facilmente e non stringe, quindi vanno bene anche per chi di solito trova le cuffie on-ear scomode o troppo pesanti sulla testa. Il vero tocco di classe sono i tre set di cuscinetti intercambiabili, nero, giallo e arancione, che si sostituiscono in pochi secondi senza bisogno di attrezzi. Un giorno le abbini al giallo per un look più deciso, il giorno dopo passi al nero se ti serve qualcosa di più discreto. È un dettaglio semplice ma efficace, il tipo di personalizzazione che fa sembrare un prodotto da 30 euro molto più curato di quanto ci si aspetterebbe. L'unico avvertimento riguarda la struttura, leggera anche nel senso che va trattata con un minimo di attenzione: se le butti in uno zaino pieno insieme a chiavi e quaderni, meglio proteggerle con una custodia. Qualità audio che torna nel presente VOTO: 6 Guardandole si pensa a un suono d'altri tempi, ma appena le indossi capisci che dentro c'è tutt'altro. Il suono è pieno, avvolgente, con bassi presenti ma non invadenti e voci che restano chiare, che tu stia ascoltando musica, un podcast o guardando un video. Non è il tipo di audio che sembra "economico": è caldo, naturale, piacevole da tenere addosso per ore senza stancare. Se vuoi personalizzare ancora di più l'ascolto, c'è l'app Philips Headphones, che permette di regolare l'equalizzatore in pochi tocchi, utile se preferisci più bassi per la musica o più chiarezza per i podcast. A questa fascia di prezzo potremmo confrontarle con le Redmi Headphones Neo, che puntano tutto, invece, sulla cancellazione del rumore: qui la scelta va nella direzione opposta, perché essendo cuffie on-ear con cuscinetto in spugna, non isolano molto dai rumori esterni. Va benissimo per casa, ufficio o una passeggiata, ma se cerchi silenzio totale in aereo o in treno, qui non lo trovi. Funzioni pratiche per la quotidianità VOTO: 8 Tra i vantaggi concreti nella vita di tutti i giorni abbiamo la possibilità di collegare le Ringo Duo a due dispositivi contemporaneamente (per esempio telefono e computer) e passare dall'uno all'altro senza fare niente, con la stessa comodità multipoint che avevamo già apprezzato negli auricolari Huawei FreeClip 2. Stai guardando qualcosa dal laptop e arriva una chiamata sul telefono? Rispondi senza disconnettere nulla.

Sui padiglioni ci sono pulsanti comodi per gestire volume, riproduzione e chiamate senza tirare fuori il telefono ogni volta, un piccolo gesto che nella pratica risparmia parecchie interruzioni durante la giornata. Per le chiamate, un microfono dedicato con riduzione del rumore mantiene la voce chiara anche se intorno c'è confusione, mentre se preferisci usarle con il cavo USB-C incluso trovi lì un microfono con tasto per silenziare al volo. Se la batteria dovesse finire proprio mentre stai ascoltando qualcosa di importante, basta collegare il cavo e continuare senza interruzioni. Una batteria che dura settimane VOTO: 9 Sul versante durata, le Ringo Duo convincono davvero: fino a 26 ore di riproduzione con una singola carica. Significa che se le usi un paio d'ore al giorno, potresti non toccare il cavo per una settimana buona. E se ti servono velocemente, con 15 minuti di ricarica regalano 6 ore di ascolto, il tempo di una doccia e sei di nuovo pronta per uscire. Un dettaglio che apprezzerà chi tiene all'ambiente: la plastica usata è riciclata e certificata e anche la confezione è pensata per essere più sostenibile, con cartone riciclato e inserti su carta riciclata. Sommario Philips The Ringo Duo Design leggero e personalizzabile 9 Qualità audio che torna nel presente 6 Funzioni pratiche per la quotidianità 8 Una batteria che dura settimane 9

Conclusioni Philips The Ringo Duo Microfono Philips The Ringo Duo microfono Bluetooth, audio di qualità, design innovativo, connessione wireless semplice Le Philips The Ringo Duo potrebbero non essere la scelta giusta per chi cerca isolamento acustico vero, magari per viaggi lunghi in aereo o in treno, dove il suono ambientale resta comunque percepibile. Ma per l'uso quotidiano, tra casa, ufficio e call di lavoro, uniscono uno stile che si fa notare a un'autonomia e una qualità audio che raramente si trovano a questa cifra: il richiamo agli anni '80 resta un vezzo estetico azzeccato, non un compromesso su come suonano davvero.

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