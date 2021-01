Borse su cui investire in saldo: eccole qui

editato in: da

Sapete che non sono una fan degli acquisti compulsivi e che anzi, credo che un approccio sostenibile e consapevole alla moda passi anche per un modo più mirato di pensarla. Ecco perché, anche durante i saldi, è bene avere chiaro in testa questo concetto, in modo da evitare gli acquisti d’impulso e concentrarsi invece su pezzi che sono destinati a durare nel tempo. Un esempio sopra tutti? Le borse! Ecco i modelli su cui investire in saldo.

Borse su cui investire in saldo: la shopper in pelle

La classica borsa per chi ha sempre una marea di cose da metterci dentro, alleata delle mamme, ma anche di tutte le professioniste che escono di casa la mattina e, dopo un milione di giri, rientralo alla sera! Preferite un modello ben solido e foderato internamente, con tracolle larghe e comode, preferibilmente in pelle, in modo che vi duri nel tempo. Se non amate la pelle, sappiate che esistono tante alternative sostenibili analoghe e altrettanto belle, basta cercare con attenzione e leggere le etichette!

Borse su cui investire in saldo: la postina

La postina esiste di varie dimensioni, scegliete quella più adatta alle vostre esigenze. Non ha la capienza di una shopper, ma andrà benissimo se dovete tenerci l’indispensabile per la giornata. Come colori, vanno bene tutti, ma il più grazioso secondo me è il coloro cuoio: dal sapore un po’ vintage, perfetta sia con la giacca di tweed autunnale che con gli abitini in Sangallo estivi.

Borse su cui investire in saldo: la borsa da giorno

Un vero e proprio must have. Più piccola della shopper, da portare a tracolla oppure al gomito, ma anche a mano, super femminile. La trovo molto adatta a chi non ha necessità di portarsi dietro la casa e vuole avere una borsa compatta e facile da organizzare.

Borse su cui investire in saldo: il secchiello

Fa parte dei corsi e ricorsi della moda: a mio avviso, il secchiello è un acquisto utile. Il contenuto è sempre facilmente afferrabile, resta in ordine ed è immediatamente visibile. Unica raccomandazione: ricordate sempre di chiuderla bene con il suo laccetto.