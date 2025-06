Belen Rodriguez vende tutte le sue borse di lusso, c’è anche una Birkin

IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è in una nuova fase della sua vita. Dopo aver ammesso di essere casta e pura da mesi, e senza un uomo accanto dopo una serie di relazioni fallite, la soubrette argentina ha ora deciso di rivoluzionare anche il suo armadio. Non acquistando capi nuovi ma facendo decluttering, ovvero scartando tutto ciò che ha conservato negli anni ma che ha utilizzato a malapena.

L’ex moglie di Stefano De Martino vuole sbarazzarsi soprattutto delle sue borse griffate e costose, offrendo loro una nuova vita mettendole su una nota piattaforma specializzata nell’acquisto di prodotti di seconda mano di lusso.

Quali sono le borse di lusso di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha messo in vendita, tramite l’app Vestiaire Collective, alcune borse di lusso della sua collezione che ha utilizzato pochissimo nel corso degli anni. E le ha mostrate sui social, facendo così sognare ogni fashion addicted.

Ci sono dunque diverse Rockstud di Valentino, quelle con le borchie, una tracolla floreale di Gucci, una Bag a Porter di Bottega Veneta, delle shopper di Hermès, le iconiche Chanel in pelle trapuntata e alcuni modelli di Prada.

Ad aver attirato le attenzioni dei fan è stata però una borsa in particolare, tra le più desiderate al mondo: una Birkin bag di Hermès in pelle color fragola, venduta come usata poche volte ma in ottime condizioni.

Belen l’ha caricata non appena ha aperto il suo profilo, al prezzo di 10.500 euro. Un’occasione non di poco conto per gli amanti del lusso, visto che avere una Birkin di Hermès non è di certo impresa facile.

Non basta avere un portafogli generoso, serve anche tanta pazienza dato che per questo accessorio ci sono delle liste d’attesa piuttosto lunghe. Ogni modello è realizzato interamente da un unico artigiano che ha almeno cinque anni di esperienza e che impiega tra le 18 e le 20 ore per assemblarla e cucirla.

Oggi la Birkin bag di Hermès è così amata per una combinazione di fattori che includono il suo status di icona di stile, la sua rarità, la qualità artigianale e il suo valore come investimento. Un simbolo di lusso e prestigio, desiderata da collezionisti e appassionati di moda in tutto il mondo.

Non è chiaro se Belen abbia intenzione o meno di usare per beneficenza il ricavato delle vendite del suo guardaroba, come fatto qualche mese fa da Barbara D’Urso, che ha venduto tutti gli abiti utilizzati a Pomeriggio 5: per ora non ha fornito ulteriori dettagli.

Quando il decluttering emotivo aiuta a stare bene

Il decluttering emotivo è molto più di una semplice pratica di riordino o pulizia di un ambiente. Rappresenta un processo profondo e liberatorio che coinvolge la mente. Questa pratica si concentra infatti sulla relazione tra oggetto ed emozione e mira alla liberazione dai pensieri negativi, dalle sensazioni nocive e dalle connessioni che tengono ancorati al passato.

Una pratica che sicuramente sta aiutando Belen Rodriguez a stare meglio. Dopo il doloroso divorzio da Stefano De Martino e la depressione che l’ha torturata per mesi e mesi, per la quasi 41enne è iniziata una nuova fase della sua vita. Completamente diversa rispetto al passato. Più leggera ma allo stesso tempo più matura.