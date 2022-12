Frasi sagge per il nuovo anno: le dediche più profonde per auguri perfetti

Fonte: iStock Frasi sagge per il nuovo anno: citazioni e aforismi

Il Capodanno è un momento che colpisce e che non lascia mai indifferenti: in qualche modo, iniziare un nuovo anno ci ispira a fare nuovi progetti, a diventare persone migliori, a raggiungere tanti riconoscimenti. Ed è così che DiLei ha scelto le frasi sagge per il nuovo anno, che ispirano, motivano, coinvolgono: sono perfette da dedicare e da autodedicarsi, perché dobbiamo essere noi i primi a fare un passo verso il cambiamento.

Le citazioni e gli aforismi per il nuovo anno sono saggi, certo, ma anche motivazionali, profondi, e persino divertenti: perché, si sa, anche con una risata si riesce a riflettere. Molte frasi sono perfette anche da inserire nei tradizionali biglietti d’auguri per il nuovo anno, per stupire con un pensiero profondo e parole che scaldano il cuore e l’anima, e che incoraggiano a dare il benvenuto al mese di gennaio con una speranza in più.

Frasi sagge per il nuovo anno: le più belle

Abbiamo scelto di raccogliere le più belle frasi sagge per il nuovo anno: un nuovo inizio è alle porte, e c’è bisogno di dedicare frasi positive per il futuro. Guardare ai mesi che verranno significa molto, soprattutto per coloro che magari non hanno avuto un anno semplice. Ma c’è sempre la speranza che tutto vada nel verso giusto, e siamo proprio noi a poter fare la differenza in alcune occasioni.

Dobbiamo essere disposti a sbarazzarci della vita che abbiamo pianificato, in modo da avere la vita che ci aspetta. La vecchia pelle deve essere tolta prima che possa venire la nuova. Joseph Campbell

Strappa le mappe. Bruciali. Lasciali volare. Ringrazia per tutti i consigli ben intenzionati che ti sono stati dati. Ricomincia da capo. Vai contro ciò che ti è stato insegnato, se necessario. Può sembrare scomodo, ma è solo perché è nuovo. Kris Franken

Siate sempre in guerra con i vostri vizi, in pace con i vostri vicini, e fate sì che ogni anno vi scopra persone migliori. Benjamin Franklin

Un nuovo inizio è un processo. Un nuovo inizio è un viaggio, un viaggio che richiede un piano. Vivian Jokotade

Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi! Edward Payson Powell

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. Mark Twain

Augurarsi e augurare che l’anno nuovo risulti migliore del precedente è consuetudine antica. E significativa. Ci dice come in tutta la storia dell’umanità non ci sia mai stato un anno così ben riuscito da chiedergli il bis. Pino Caruso

Puoi ricominciare da capo in qualsiasi momento. La vita è solo il passare del tempo e sta a te passarlo come ti pare. Charlotte Eriksson

Anche se il futuro sembra lontano, in realtà sta iniziando proprio adesso. Mattie Stepanek

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno. Ralph Waldo Emerson

“Con quale desiderio Lei entra nell’anno nuovo?” Con il desiderio di essere risparmiato da domande del genere. Karl Kraus

Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno. Antonio Gramsci

Il primo gennaio ogni uomo si appresti ancora una volta, con la faccia in avanti, e si interessi delle cose che sono e che devono essere, e non delle cose che furono e che sono passate. Henry Ward Beecher

Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide. Stephen Littleword

C’è chi giura che nel mondo non c’è più bellezza, né magia. Allora come si spiega che il mondo intero si riunisce in una notte per celebrare la speranza nell’anno che verrà? Capodanno a New York

Ogni mattino, quando mi risveglio ancora sotto la cappa dei cielo, sento che per me è capodanno. Perciò odio questi capodanni a scadenza fissa che fanno della vita e dello spirito umano un’azienda commerciale col suo bravo consuntivo, e il suo bilancio e il preventivo per la nuova gestione. Essi fanno perdere il senso della continuità della vita e dello spirito. Si finisce per credere sul serio che tra anno e anno ci sia una soluzione di continuità e che incominci una novella istoria, e si fanno propositi e ci si pente degli spropositi, ecc. ecc. È un torto in genere delle date. Antonio Gramsci

Le frasi più profonde per iniziare l’anno nel migliore dei modi

Iniziare l’anno significa cercare di cambiare, favorire il cambiamento, nelle piccole e nelle grandi cose che fanno parte della vita Non è facile voltare pagina, iniziare un nuovo capitolo, e c’è chi ha paura dei cambiamenti e di quello che possono portare nella vita. Per questo motivo puoi leggere le frasi profonde per il nuovo anno: scrittori, filosofi e autori hanno messo la loro saggezza a tua disposizione, per lasciarti ispirare per un futuro migliore.

Non ti auguro un dono qualsiasi, ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, ti auguro tempo perché te ne resti: tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull’orologio. Ti auguro tempo per guardare le stelle e tempo per crescere, per maturare. Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita. Elli Michler

Gennaio è il mio mese preferito, quando la luce è più chiara, meno colorata. E mi piace la sensazione degli inizi. Anne Truitt

Amo gli inizi. Se fossi il responsabile dei calendari, ogni giorno sarebbe il 1° gennaio. Jerry Spinelli

Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. William Shakespeare

Ogni uomo dovrebbe rinascere il primo giorno di gennaio. Iniziare con una nuova pagina. Henry Ward Beecher

La vita è possibile senza il passato. Puoi sempre ricominciare da capo la vita, in qualsiasi momento. Ogni momento milioni di bambini nascono per avere un nuovo inizio con la vita. Roshan Sharma

Un nuovo inizio grazie al calendario. Succede ogni anno. Rimettiamo l’orologio su Gennaio. Il nostro premio per essere sopravvissuti alle feste è un nuovo anno. Rinverdire la grande tradizione dei propositi per l’anno nuovo. Buttati il passato alle spalle e ricomincia. È difficile resistere alla tentazione dell’inizio, alla voglia di accantonare i problemi dell’anno vecchio. Meredith Grey in Grey’s Anatomy

Giunti a Capodanno, ci scopriamo sopraffatti dalla routine. E questo giorno ci appare assolutamente uguale agli altri. Il che “non” è vero. Perché le ricorrenze servono: a commemorare oppure a rinnovare. Occasioni di memoria e di speranza, per tornare indietro con gli occhi e la mente. Oppure, al contrario, per proiettarci in avanti. Ilvo Diamanti

Spero che in questo nuovo anno voi facciate errori. Perché se state facendo errori, allora state facendo cose nuove, provando cose nuove, imparando, vivendo, spingendo voi stessi, cambiando voi stessi, cambiando il mondo. State facendo cose che non avete mai fatto prima e, ancora più importante, state facendo qualcosa. Questo è il mio augurio per voi e per tutti noi e il mio augurio per me stesso. Fate nuovi errori. Fate gloriosi, stupefacenti errori. Fate errori che nessuno ha fatto prima. Non congelatevi, non fermatevi, non preoccupatevi che non sia “abbastanza buono” o che non sia perfetto, qualunque cosa sia: arte o amore o lavoro o famiglia o vita. Qualunque cosa abbiate paura di fare, fatela. Fate i vostri errori, il prossimo anno e per sempre. Neil Gaiman

All’inizio del nuovo anno rivolgo a tutti voi gli auguri di pace e di ogni bene. Il mio augurio è quello della Chiesa, è quello cristiano! Non è legato al senso un po’ magico e un po’ fatalistico di un nuovo ciclo che inizia. Noi sappiamo che la storia ha un centro: Gesù Cristo, incarnato, morto e risorto, che è vivo tra noi; ha un fine: il Regno di Dio, Regno di pace, di giustizia, di libertà nell’amore; e ha una forza che la muove verso quel fine: la forza è lo Spirito Santo. Tutti noi abbiamo lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel Battesimo, e Lui ci spinge ad andare avanti nella strada della vita cristiana, nella strada della storia, verso il Regno di Dio. Papa Francesco

Frasi motivazionali per il nuovo anno

Un nuovo anno è alle porte, e con sé arriva la consapevolezza di quello che è stato. Cosa possiamo migliorare? Cosa possiamo cambiare? E cosa non ci piace più, o addirittura ci fa del male? Per fortuna possiamo sempre cambiare libro, riscrivere un capitolo. Il Capodanno porta con sé l’inchiostro di un nuovo anno, con tante avventure, disavventure e, sì, voglia di futuro. Con le citazioni motivazionali per il Capodanno, puoi trovare la migliore per te, ma anche per amici e parenti, per bigliettini d’auguri davvero perfetti.

Apriremo il libro. Le sue pagine sono bianche. Le riempiremo con le nostre parole. Il libro si chiama “Opportunità” e il suo primo capitolo è “Capodanno”. Edith Lovejoy Pierce

Ogni tramonto è un’occasione per azzerare. Ogni alba inizia con nuovi occhi. Richie Norton

Se non ti piace la strada che stai percorrendo, inizia ad asfaltarne un’altra. Dolly Parton

È tempo di reclamare la tua vita. Un respiro alla volta . Malebo Sephodi

L’ultima pagina voltata è una scusa perfetta per scrivere un libro completamente nuovo. Toni Sorenson

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità. (Lucio Dalla)

Dai fuoco ai pezzi rotti; ricominciare da capo. Lauren DeStefano

Non devi essere grande per iniziare, ma devi iniziare per essere grande. Zig Ziglar

Per cambiare la propria vita: Inizia subito. Fallo in modo sgargiante. William James

Inizia da dove sei. Usa quello che hai. Fai ciò che puoi. Arthur Ashe

Inizia la tua vita oggi e di nuovo domani. Jonathan Lockwood Huie

Ci sono cose molto, molto migliori davanti a quelle che ci lasciamo alle spalle. CS Lewis

Comincia questo meraviglioso anno nuovo credendo. Credi in te stesso. E credi che ci sia una sorgente d’amore – un dispensatore di sogni – che aspetta solo che tu gli chieda di aiutarti al fine di realizzare tutto quello che desideri. Sarah Ban Breathnach

L’obiettivo del nuovo anno non dovrebbe essere quello di avere un nuovo anno. Piuttosto, dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e nuovi occhi. Gilbert Keith Chesterton

Non sarebbe un anno nuovo se non avessi dei rimpianti. William Thomas

Mi auguro soltanto di mantenere quello che ho, al nuovo anno non ho da chiedere niente di più. Friedrich Hebbel

I sogni sono rinnovabili . Non importa quale sia la nostra età o condizione, ci sono ancora possibilità non sfruttate dentro di noi e nuova bellezza in attesa di nascere. Dale Turner

Frasi simpatiche per il nuovo anno

Non dobbiamo però leggere solo le frasi motivazionali per il nuovo anno: DiLei ha scelto anche delle frasi simpatiche per il Capodanno, perché anche con una risata è possibile riflettere sul significato di questa festa che non sempre mette tutti d’accordo. Ed è così che con un sorriso è possibile scrivere un bigliettino d’auguri davvero speciale sotto ogni aspetto: non c’è niente di meglio che strappare una risata, soprattutto a coloro che non apprezzano particolarmente la festa.