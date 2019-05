5 biglietti per la Festa della mamma (facili da realizzare)

editato in: da

Realizzare dei biglietti di auguri per la festa della mamma è facile, veloce ed economico. Continua la lettura e scopri 5 ispirazioni per realizzare dei biglietti con messaggi per la mamma facili e veloci da costruire.

Come realizzare dei biglietti di auguri per la festa della mamma

Per realizzare dei simpatici e colorati bigliettini di auguri su cui annotare delle frasi per le festa della mamma, occorrono pochi e semplici materiali:

Cartoncini colorati (acquistabili per pochi euro in tutte le cartolerie)

Colla

Forbici

Penne e pennarelli colorati

Eventualmente nastrini e mollettine

Il primo passo da seguire è quello di ritagliare il cartoncino nella dimensione desiderata per il proprio bigliettino di auguri per la mamma. In genere, è sufficiente piegare a metà il cartoncino e ritagliarlo per ottenere la base del nostro biglietto di auguri, che andremo poi a personalizzare seguendo le ispirazioni che troverai di seguito.

Biglietti di auguri con fiori

Questa idea è perfetta per la festa della mamma, ma si presta alla perfezione anche per altre occasioni, come ad esempio un compleanno.

Basta ritagliare dei fiorellini di varie dimensioni e colori ed incollarli nella prima facciata del biglietto per ottenere un effetto come quello della foto sotto.

Biglietti di auguri con cuori allegati

Se in casa hai delle mollettine colorate (che ad ogni modo puoi acquistare in cartoleria o in negozi specializzati per pochi euro) puoi ritagliare il tuo biglietto e dei cuori di carta di varie dimensioni e colori, da fissare semplicemente con delle piccole mollette.

Vuoi inserire un tocco in più nel biglietto di auguri per la mamma? Dietro ad ogni cuore, nascondi un messaggio speciale per lei!

Biglietti auguri festa della mamma con mazzo di fiori

Se vuoi scrivere un messaggi di auguri per la mamma su un bigliettino più colorato e lavorato, puoi disegnare tanti puntini con un pennarello bianco o con il “bianchetto”. Infine ritaglia i cartoncini colorati seguendo le linee di fiori, foglie e steli.

Per aggiungere un tocco più “realistico”, puoi riciclare un pezzo di nastro colorato da incollare alla sugli steli dei fiori. All’interno del biglietto inserisci la tua dedica speciale per la tua mamma.

Bigliettino di auguri con cuori per la mamma

Semplice da realizzare, anche un bigliettino realizzato sovrapponendo due fogli di diversi colori in copertina darà il suo grande effetto. Nella prima pagina del bigliettino incolla tanti cuori di varie dimensioni ritagliati per l’occasione. Il risultato sarà semplice ma molto, molto carino.

Biglietto di auguri con mazzolino di fiori

Ecco infine l’ultima ispirazione da cui prendere spunto. Ritaglia un cono e delle sagome di fiori di diversi colori, che andrai ad incollare nella copertina del tuo biglietti di auguri. Perfetto per tutte le mamme che amano fiori e piante!

Hai trovato l’ispirazione che fa per te? I biglietti su cui annotare delle frasi per la festa della mamma sono adatti a tutti: possono realizzarli adulti ma anche bambini e sono perfetti per tante altre occasioni. Inoltre, possiamo sfruttare questa occasione per stimolare la creatività dei nostri figli.