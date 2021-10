Salvia: proprietà, benefici e utilizzi

Indice Proprietà

La salvia è un’aromatica nota per il suo utilizzo in cucina ma con diverse proprietà che la rendono una pianta preziosa per la salute. Esistono oltre mille specie di salvia, tutte appartenenti alla famiglia delle Lamiaceae o Labiatae. Diverse piante di salvia sono coltivate a scopo ornamentale per la bellezza e la particolarità dei fiori, mentre altre specie sono utilizzate come condimento aromatizzante in cucina e come rimedio naturale in erboristeria e fitoterapia. Tra queste troviamo la Salvia officinalis e la Salvia sclarea delle quali si usano le foglie e l’olio essenziale, costituente a cui sono attribuite le innumerevoli proprietà della salvia.

In passato, la salvia era considerata una panacea e veniva adoperata per trattare un’infinità di disturbi e problemi di salute. Non a caso, il nome assegnato a questa pianta deriva dal latino salvere, che rimanda al rimanere in buona salute. Nota anche come tè di Grecia, erba sacra, erba savia, selvia e satevia, la salvia era considerata una pianta della longevità, in grado di mantenere in buona salute e di infondere saggezza a chi la utilizzava regolarmente. La salvia era poi uno tra i rimedi più utilizzati contro infezioni, morsi di serpenti, tosse e mal di gola e le erano attribuite anche proprietà afrodisiache. Oggi sappiamo che la salvia ha soprattutto proprietà:

disinfettanti

astringenti

antivirali

antiossidanti

cicatrizzanti

antispasmodiche

digestive

antisudorifere

La salvia è inoltre nota per essere una grande alleata per la salute della donna poiché aiuta ad affrontare al meglio il ciclo mestruale e la fase della menopausa.

Benefici

Grazie alle proprietà astringenti, antivirali e disinfettanti della salvia, questa pianta aromatica può essere molto utile in caso di infezioni e infiammazioni di vario tipo e aiutare a combattere mal di gola, raffreddore, gengiviti, impurità della pelle, micosi e herpes.

La salvia ha poi proprietà antispasmodiche e digestive, dunque il suo utilizzo apporta benefici in caso di scarso appetito, sensazione di pienezza dopo i pasti e accumulo di gas a livello gastrico e intestinale che provoca aerofagia, meteorismo e dolore addominale.

Per quanto riguarda la salute della donna, la salvia è un rimedio efficace per regolarizzare il ciclo mestruale, alleviare i dolori durante le mestruazioni, ridurre le vampate di calore e la sudorazione notturna in menopausa. In generale, la salvia è usata contro l’eccessiva sudorazione, condizione nota come iperidrosi. La salvia è utilizzata anche durante lo svezzamento dei bambini, per ridurre la produzione di latte.

Infine, grazie alle proprietà antiossidanti, la salvia può aiutare a preservare la salute e contribuire a sostenere la memoria e le funzioni cognitive e a prevenire l’invecchiamento precoce e l’insorgenza di malattie.

Utilizzi

Le foglie di salvia sono molto utilizzate in cucina per le loro proprietà aromatiche; possono essere aggiunti a soffritti, sughi, salse o impiegate per dare sapore a minestre, zuppe, frittate, contorni di verdura e molti altri piatti. Le foglie di Salvia maxima, note per le loro notevoli dimensioni, vengono invece in genere consumate fritte, pastellate o al naturale. Poco conosciute ma interessanti sono le foglie di Salvia ananas che, come suggerisce il nome, ricordano il gusto dell’ananas e che si utilizzano principalmente per aromatizzare i dolci al cucchiaio. Anche i semi di chia derivano da una specie di salvia, nello specifico della Salvia hispanica: sono apprezzati per il loro contenuto in acidi grassi essenziali e sono usati in cucina per addensare budini, salse e minestre.

Per godere delle proprietà terapeutiche della salvia si possono invece assumere infusi preparati con le foglie o, in alternativa, si può far ricorso alla tintura madre di salvia. La tisana di salvia si prepara con circa un cucchiaio di foglie essiccate di salvia (Salvia officinalis) per una tazza di acqua. Si consumano da due a sei tazze al giorno in caso di influenza, tosse, mal di gola, per ridurre la produzione di latte durante lo svezzamento, regolarizzare il ciclo mestruale, alleviare i dolori mestruali e per ridurre i sintomi della menopausa, come vampate di calore e sudorazione abbondante. Per contrastare i problemi digestivi l’infuso si consuma prima dei pasti principali e aiuta a favorire l’appetito e a ridurre la sensazione di eccessiva pienezza, la pancia gonfia e i dolori addominali. Il dosaggio della tintura madre di salvia è invece di 20-25 gocce da disperdere in poca acqua e da assumere fino a tre volte al giorno.

Per uso esterno si utilizzano l’infuso, l’idrolato di salvia e l’olio essenziale, quest’ultimo diluendone poche gocce in un cucchiaio di olio vegetale. L’infuso e l’idrolato di salvia sono ottimi per detergere la pelle e contrastare l’eccesso di sebo e le impurità. L’olio essenziale di Salvia sclarea è invece un rimedio da utilizzare in caso di herpes labiale, micosi della pelle o delle unghie, foruncoli e piccole ferite. Infine, l’olio essenziale diffuso nel bruciatore o nel diffusore e le foglie di salvia essiccate, arrotolate, legate in mazzetti e bruciate, sono utili per profumare e purificare l’ambiente.