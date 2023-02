Regali di San Valentino: la ricetta dei cioccolatini fatti in casa

Fonte: 123RF

Al latte, fondente, bianco o persino speziato: apprezzato dall’81% delle donne e il 69% degli uomini, almeno secondo Bernd Stauss, esperto di marketing e comportamenti sociali e docente di economia alla Eichstat-Ingolstadt University in Baviera, il cioccolato non solo rappresenta il più gustoso degli ingredienti da utilizzare in cucina, ma è anche ricco di numerose proprietà benefiche. Una caratteristica che lo rende il dono ideale per celebrare l’amore nel giorno di San Valentino.

Le proprietà del cioccolato

Ricchissimo di polifenoli, il cioccolato è uno degli alleati di cuore e cervello. Merito dei suoi polifenoli, sostanze antiossidanti con azione positiva sui due organi utilissimi anche perché contribuiscono a combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento. E se non è stato dimostrato scientificamente che sia un cibo afrodisiaco, di certo il suo consumo, soprattutto se fondente, ha anche effetti positivi sull’umore. Su questo infatti gli scienziati sono d’accordo: mangiare cioccolato produce le stesse sensazioni di quando ci innamoriamo.

Insomma, ci sono mille ragioni per regalare degli ottimi cioccolatini alle persone che vogliamo bene. Se fatti in casa, poi, combinano la dolcezza, la personalizzazione e la cura per il partner.

E non importa se sei una cuoca esperta o una principiante ai fornelli: per rendere questa preparazione semplicissima, abbiamo coinvolto la chef Patrizia Forlin. Socia fondatrice dell’azienda Azioni Gastronomiche di Fabio Campoli, docente di cucina presso l’Istituto Maffeo Pantaleoni di Frascati (Roma), ospite di numerose trasmissioni televisive RAI e chef del portale Club Academy, dove si impegna a insegnare a tutti la cucina di base, Patrizia Forlin ci svela la sua ricetta per dei facilissimi “baci” al cioccolato al latte e nocciole glassati in bianco, divertenti da preparare anche con i più piccoli.

La ricetta dei cioccolatini fatti in casa

Ingredienti per circa 30 baci

Cioccolato al latte, 100 g

Cioccolato bianco, 200 g

Nocciole tostate, 30 g

Granella di nocciole,100 g

Crema spalmabile al cioccolato, 100 g

Burro, 20 g

Preparazione

Trita il cioccolato al latte e fallo sciogliere insieme al burro al microonde (a bassa potenza e ad intermittenza) o in un pentolino a bagnomaria, mescolando bene di tanto in tanto.

Trasferisci il cioccolato in un recipiente e lascialo intiepidire, quindi unisci la crema spalmabile, la granella di nocciole e mescola.

Fai freddare il tutto coperto da pellicola alimentare in congelatore.

Successivamente, dividi il composto in circa 30 palline singole, disponili sopra un foglio di carta forno, schiacciale leggermente e posiziona su ogni pallina una nocciola tostata, pressando leggermente.

Rimetti in congelatore per 30 minuti.

A parte, taglia il cioccolato bianco a pezzetti e fallo fondere al microonde o a bagnomaria, per poi intingervi i cioccolatini ben freddi aiutandovi con una forchetta o un lungo stecchino.

Posizionali su un vassoio, lasciali raffreddare e servi. Oppure avvolgili in carta regalo o mettili in una scatola decorata per renderli ancora più speciali.