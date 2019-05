Dieta del Sole: dimagrisci 2 chili in una settimana

editato in: da

Un’abbronzatura da favola e un corpo scolpito non sono un sogno, ma il risultato della dieta del Sole, che consente di perdere sino a 2 kg a settimana.

Si tratta di un regime alimentare semplice da seguire, ma estremamente efficace, che non richiede troppe rinunce e che sfrutta i cibi tipici dell’estate, ricchi di benefici e proprietà. La dieta del Sole si basa su alcuni elementi fondamentali che vanno assunti tutti i giorni: antiossidanti, omega 3, vitamine e acqua.

Prima di tutto è importante bere quotidianamente almeno due litri d’acqua, per idratare il corpo, stimolare la diuresi ed eliminare le tossine in eccesso. L’idratazione è d’obbligo per avere una pelle stupenda, ma anche per riattivare il metabolismo. Potete bere non solo acqua, ma anche infusi e tisane, con ingredienti detox, come limone, cetriolo oppure zenzero.

Per fare il pieno di antiossidanti e vitamine puntate su frutta e verdura di stagione. Largo spazio alle ciliegie, alle pesce, alle nespole e alle albicocche, ricche di sapore, ma con pochissime calorie. A tavola portate anche zucchine, pomodori, carote, melanzane e fagiolini, ortaggi perfetti per preparare tantissimi piatti gustosi e tornare in forma senza fatica. Il bello di questi cibi è che non sono solamente buoni, ma anche utili per migliorare il transito intestinale, sgonfiare la pancia e favorire l’abbronzatura.

Fra i protagonisti della dieta del Sole ci sono senza dubbio gli acidi grassi Omega 3, che regalano senso di sazietà senza appesantire e con grandi benefici per il corpo. Almeno tre giorni a settimana gustate salmone, pesce azzurro, molluschi e crostacei, mentre a merenda scegliete la frutta secca, accompagnata da probiotici, come il kefir o lo yogurt.

Come funziona la dieta del Sole? Al risveglio bevete un bicchiere di acqua e limone, aspettando mezz’ora prima di fare colazione con un caffè, un frullato di frutta fresca e due fette biscottate integrali. A pranzo portate a tavola riso integrale con zucchine e carote, mentre a cena assaporate salmone alla piastra con contorno di verdure grigliate.

Come sempre prima di iniziare la dieta è fondamentale rivolgersi ad un professionista del settore che sarà in grado di fornirvi tutte le informazioni necessarie per capire se si tratta del regime alimentare giusto per voi.