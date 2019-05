Dieta contro il colesterolo alto: i cibi che lo abbassano

editato in: da

Il colesterolo alto è un problema che affigge moltissime persone e che si può risolvere a partire dalla dieta.

Esistono infatti alcuni cibi che possono contribuire a ridurre il valore LDL del cosiddetto “colesterolo cattivo”, abbassando il rischio di ictus e infarti e migliorando la qualità della vita. Cosa mangiare? Secondo alcuni studi scientifici uno degli alimenti più efficaci contro questo problema è l’avena. Bastano due porzioni al mattino per abbassare il livello di colesterolo grazie alla presenza del beta-glucano.

Chi ha questo problema dovrebbe consumare cibi ricchi di Omega 3, come il salmone fresco, le aringhe e le sardine, ma anche le noci e le mandorle, la frutta secca infatti è perfetta come snack salutare e utile per prevenire le malattie cardiache. Per i più golosi invece non c’è niente di meglio di una piccola porzione di cioccolato fondente, ottimo per migliorare il colesterolo HDL (quello “buono) e per fare il pieno di antiossidanti. Sceglietelo sempre al 70% per godere appieno delle sue proprietà.

Largo spazio pure a frutta e verdura, essenziali per rimanere in forma con gusto. Portate a tavola gli ortaggi a foglia verde, ricchi di luteina, una sostanza utile contro il colesterolo, e terminate il pasto con un avocado, buona fonte di grassi mono-insaturi. Stesso discorso per i fagioli, ricchi di fibre e con un alto potere saziante.

Per i condimenti utilizzate sempre l’aglio e l’olio extravergine d’oliva. Il primo regola la pressione, consente di prevenire i coaguli del sangue e protegge l’organismo dalle infezioni. Il secondo riduce i grassi corporei e aiuta ad eliminare anche le placche più resistenti di colesterolo. Infine non dimenticatevi mai di bere un bicchiere di vino rosso durante il pasto. Studi scientifici hanno dimostrato come la sua assunzione comporti una diminuzione del 12% dei valori di LDL grazie all’alto contenuto di fibre dell’uva rossa. Fra le bevande prediligete il tè nero, ottimo per prevenire le malattie coronariche e in grado di contrastare la degenerazione cellulare.