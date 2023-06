I benefici della centrifuga di frutta e verdura e come prepararla

Fonte: 123rf Centrifuga: fa davvero bene alla salute?

Va sempre più di moda preparare una centrifuga per fare il pieno di vitamine e sali minerali. Ma apporta davvero dei benefici a livello nutrizionale? Assolutamente sì, anche se per ottenere il massimo da questo elisir di benessere dobbiamo prestare attenzione a come la prepariamo scegliendo gli ingredienti più adatti in base alle nostre esigenze. Potremo infatti prepararla per depurare l’organismo, ridonare luminosità alla pelle, migliorare i problemi digestivi, alleviare disturbi quali colite, gastrite, meteorismo, dermatite, cistite, e dimagrire: i benefici della centrifuga di frutta e verdura sono davvero numerosissimi e permettono di avere un approccio completo a una dieta sana.

Sono una buona fonte di acqua, vitamine, sali minerali, enzimi e zuccheri naturali, ma possono contenere anche alte concentrazioni di antiossidanti, quali il betacarotene, la vitamina C, lo zinco, il manganese e il magnesio. Inoltre l’assenza di fibra favorisce un assorbimento intestinale più rapido, ma deve essere necessariamente integrata durante i pasti.

Il metodo di centrifugazione di frutta e verdura consiste nel separare la polpa dal succo, attraverso un’apposita apparecchiatura, la centrifuga appunto, dotata di un motore capace di spremere la frutta, ma anche verdure più dure e consistenti come finocchi e carote. Il liquido che si ottiene è ricco di preziose vitamine, sali minerali, enzimi e sostanze antiossidanti, difficilmente sintetizzabili in laboratorio e impossibili da conservare anche nel medio termine. In più, le piante trasmettono alla polpa di frutta e verdura tutte le sostanze biologiche che le rendono vitali e rigogliose. Queste sono: proteine vegetali, zuccheri, coloranti naturali, clorofilla, amidi, fermenti, antibiotici naturali, acqua biologica, oli essenziali e oligoelementi, tutti compatibili e complementari con la struttura molecolare delle cellule del nostro organismo.

Le proprietà della centrifuga di frutta e verdura

La centrifuga di frutta e verdura possiede meravigliose proprietà risanatrici ed è preziosa per dare al nostro corpo molti nutrienti di cui ha bisogno. Prepariamola per:

nutrire e rigenerare l’organismo

depurare e drenare

integrare i sali minerali persi dopo attività sportiva

migliorare disturbi quali colite, meteorismo, irritazione dell’apparato gastro-intestinale, cistite, disturbi delle vie urinarie, dermatite, acne, ulcera

come cura estetica

dimagrire

migliorare la salute dei bambini e insegnar loro a mangiare le verdure

I benefici della centrifuga

Se preparata correttamente, la centrifuga di frutta e verdura può essere un vero e proprio elisir di bellezza, ma anche di salute. Ecco i principali benefici che possiamo ottenere consumandola regolarmente:

Contro lo stress, la stanchezza, l’affaticamento cronico

Oggi più che mai, è frequente sentirsi stanchi e affaticati. Con lo stress e l’inquinamento aumentano i fabbisogni dei principi nutritivi. La centrifuga di frutta e verdura in questo caso può essere un valido aiuto. La presenza combinata di tutte le sostanze biologiche presenti nei succhi freschi integra e nutre profondamente l’organismo, donandogli forza e vitalità.

I principi nutritivi della frutta e della verdura fresche hanno poteri remineralizzanti e tonici. Grazie al fatto di essere disciolti in un liquido, le vitamine, i sali e gli enzimi vegetali vengono assimilati velocemente dall’organismo, rinvigorendolo. I succhi di verdura e frutta, per esempio, possono sostituire la normale cura stagionale di vitamine, seguita prima dell’inverno per rafforzare il sistema immunitario, e in primavera, per tonificare il corpo affaticato.

Per disintossicare e depurare l’organismo

Le sostanze attive presenti nei centrifugati favoriscono una depurazione profonda dell’organismo e accelerano il processo di disintossicazione, aiutando a eliminare velocemente i residui e le scorie in circolo. Una cura a base di succhi, per esempio, sgonfia il corpo, liberandolo dai liquidi in eccesso: aumenta la diuresi senza però impoverire il corpo di nutrienti.

Per dimagrire con più facilità

Leggera e gustosa, la centrifuga di frutta e verdura è ottima nelle diete ipocaloriche perché ricca di nutrienti preziosi, ma povera di calorie. I succhi verdi in particolare, provenienti da verdure quali l’insalata, le bietole e gli spinaci, contengono enzimi capaci di stimolare il metabolismo, facilitando la perdita di peso.

Per la giovinezza e contro le rughe

Bere con regolarità una buona centrifuga di frutta e verdura garantisce una piena giovinezza ed è un’ottima cura antirughe. Con l’apporto dei principi attivi contenuti nei succhi, viene accelerata l’eliminazione delle cellule vecchie e stimolata la produzione di quelle nuove: i sali minerali e le vitamine agiscono come stabilizzatori cellulari, permettendo le corrette funzioni vitali delle cellule. Si velocizza a livello cellulare il processo di ricambio: il risultato finale è l’incremento di cellule giovani e vitali.

Per il colon irritabile, il meteorismo, la gastrite e i problemi gastro-intestinali

Non tutti sopportano la somministrazione massiccia e prolungata di cibi ricchi di fibre come la frutta e la verdura. Chi soffre di colite, per esempio, o di gastrite ne ricava delle coliche molto dolorose. La centrifuga, in questo caso, rappresenta un’ottima soluzione: è infatti particolarmente indicata per le persone che soffrono di irritazioni e infiammazioni dell’apparato digerente e tollerano male i cibi ricchi di fibra. Grazie al ridotto apporto di scorie, le funzioni digestive e intestinali risparmiano energia. In più, si mette a riposo l’intestino, in quanto il centrifugato non ha i residui della frutta e della verdura mangiata al naturale. Con l’assunzione di succhi di ortaggi freschi, l’apparato gastro-intestinale si disinfiamma, fino a permettere nuovamente l’assunzione di cibi ricchi fibra, così da raccogliere i benefici per la funzionalità intestinale. Inoltre gli enzimi vegetali (presenti solo nel cibo allo stato crudo), favoriscono la digestione e l’assorbimento intestinale dei cibi e dei nutrienti, eliminando i gas causati dalla fermentazione.

Per la dermatite, l’acne e i problemi della pelle

L’assunzione regolare dei centrifugati è un ottimo rimedio naturale per i problemi di pelle. Grazie alla loro azione disintossicante, se abbinati a una dieta sana, in poche settimane riducono brufoli, imperfezioni e migliorano problemi quali la dermatite e l’acne.

Centrifuga a dieta

I consigli della nutrizionista

La centrifuga è amica o nemica della dieta? Possiamo integrarla nel nostro piano alimentare se stiamo cercando di perdere peso?

“Quando prepariamo una centrifuga, cerchiamo di contenere il quantitativo di zuccheri bilanciando gli ingredienti. Dal momento che per preparare una centrifuga si usano almeno 2 o 3 frutti, proviamo a puntare su un mix virtuoso tra frutta e verdura usando ortaggi come le carote, i finocchi e il sedano che si prestano a questo scopo senza portare a eccessi zuccherini” afferma la biologa nutrizionista Melissa Mombrini che aggiunge: “Attenzione al senso di sazietà. Mangiare un frutto intero che va preparato e masticato è più indicato per ridurre il senso di fame rispetto a un frutto da bere”.

Centrifuga a dieta: usiamola come spuntino

Utilizzare la centrifuga per sostituire un pasto della giornata non è un’opzione valida dal momento che non si tratta di una preparazione completa. Bere una buona centrifuga come spuntino, si possono invece ottenere benefici ed effetti interessanti. Sebbene non si ottenga un risultato dimagrante significativo, l’equilibrio nutrizionale complessivo rimane più o meno lo stesso, con l’unico svantaggio di non introdurre le fibre di frutta e verdura. In certi regimi alimentari ipercalorici, dove la fibra tende a essere molto alta (ad es dieta del triatleta o degli sportivi agonisti), questo potrebbe anche essere considerato un vantaggio. Lo stesso dicasi per la dieta delle persone che soffrono di colon irritabile con diarrea, nella quale per mezzo dei centrifugati si consente l’introduzione di acqua, minerali e vitamine senza incrementare le fibre insolubili. Inoltre, nella dieta delle persone che non mangiano sufficienti quantità di frutta e verdura (ad esempio i bambini), i centrifugati possono contribuire ad aumentare l’apporto di vitamine (soprattutto A e C), sali minerali (soprattutto potassio e magnesio), acqua e polifenoli antiossidanti.

Centrifuga a dieta: va bene a colazione?

Nel caso della colazione, il divario calorico inizia a essere rilevante, circa il 10% delle calorie totali. Questo garantirebbe un dimagrimento di circa 1 kg al mese e sarebbe un parametro tutto sommato accettabile, se non fosse che la colazione generalmente introduce le calorie necessarie ad avviare l’organismo e supportarlo fino a pranzo. Ipotizzando che un soggetto sia in grado di sopportare lo stimolo della fame, è comunque necessario correggere gli altri 4 pasti nella dieta, che dovranno essere più abbondanti di alimenti come lo yogurt per colmare il deficit di vitamina B2, calcio e fosforo.

Centrifuga: ecco perché non consumarla al posto del pranzo o della cena

Giungiamo infine all’utilizzo meno consigliabile dei centrifugati: la sostituzione del pranzo o della cena. Questa correzione nutrizionale apporterebbe un deficit di circa il 30% dell’energia giornaliera. Di per sé, sembrerebbe una variazione positiva, in quanto porterebbe ad un dimagrimento di circa 3 kg in un mese. Tuttavia questa decurtazione calorica è concentrata in un unico pasto, il che porterebbe inesorabilmente a fame difficilmente controllabile, tra il pranzo e la cena o tra la cena e la colazione, riduzione delle energie globali e conseguente effetto rimbalzo; troppa fame causerebbe un aumento dell’assunzione alimentare degli altri pasti, vanificando la strategia globale.

Centrifuga: una ricetta per ogni necessità

Centrifuga detox: due carote, due mele e una fettina di zenzero fresco

Centrifuga mulivitaminica: una fetta piccola di anguria, una pesca, due susine, due albicocche, la spremuta di un pompelmo rosa

Centrifuga diuretica: tre carote, un gambo di sedano, mezza mela verde, una fetta d’anguria

Centrifuga antistress: un pompelmo rosa, una pesca, una banana

Centrifuga semplice: due mele verdi e un gambo di sedano

Centrifuga sgonfiante: sei gambi di sedano con due carote e un asparago, poi unite qualche cucchiaino di tisana al finocchio o tarassaco diluita

Centrifuga rimineralizzante: una fetta di anguria, cinque fragole, cinque more, cinque ciliegie, mezzo lime e qualche foglia di ortica

Centrifuga anticellulite: preparate un infuso di centella asiatica e aggiungetene mezzo bicchiere a una centrifuga di kiwi e ananas

Centrifuga per la buona digestione: un finocchio (sia la parte verde che le fronde), una mela o una pera. Questo centrifugato va bevuto prima dei pasti, a piccoli sorsi. Per aumentarne l’efficacia aggiungere qualche foglia fresca di tarassaco

Centrifuga depurativa: 2 rape rosse o barbabietole, mezzo bicchiere di succo di mela o pera. Un paio di gocce di succo di limone. Aggiungendo un po’ di radice fresca di bardana, si aumenta l’efficacia depurativa

I consigli per preparare una centrifuga perfetta

Ecco alcuni suggerimenti per la corretta preparazione delle centrifughe:

scegliere frutta e verdura fresca di stagione, preferibilmente proveniente da agricoltura biologica

utilizzare vegetali maturi, ma non avvizziti

bere la centrifuga subito dopo averla preparata per preservare gli elementi nutritivi

consumare il centrifugato in qualsiasi momento della giornata, ma preferibilmente prima dei pasti o a stomaco vuoto

non conservare in frigorifero gli estratti vegetali, perché si anneriscono velocemente e si riducono le loro proprietà

i succhi molto densi possono essere diluiti con acqua oppure con tisane e decotti, senza però addolcirli

Centrifuga: non buttare via lo scarto

Lo scarto dei centrifugati è costituito prevalentemente da residuo fibroso. Di per sé, questa componente ha un preciso ruolo nutrizionale (prebiotico, utile alla motilità intestinale, favorevole per la modulazione dell’assorbimento) e non andrebbe scartata, ma quando prepariamo una centrifuga viene separata dal succo e risulta difficile da mangiare. Per rendere questi scarti gradevoli al palato, possiamo utilizzarli così:

ingredienti per il brodo : vale soprattutto per i residui degli ortaggi

ingredienti per i minestroni e i passati di verdura

ingredienti per decotti: si prestano molto i residui dei frutti e delle radici aromatiche, come lo zenzero

Fonti bibliografiche

Are There Health Benefits to Juicing?, Nourish

Juicing: Good or Bad?, Healthline

Are fresh juice drinks as healthy as they seem?, Harvard Health Publishing

Is juicing actually good for you?, BBC