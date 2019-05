Camminare in montagna fa bene: tutti i vantaggi

editato in: da

Sembra proprio che camminare in montagna faccia bene a tutti. Si tratta, infatti, di un’attività fisica adatta sia a grandi che piccoli e che fa davvero bene alla salute. Camminare in montagna immersi completamente nella natura e a stretto contatto con essa, allontana lo stress che contraddistingue la vita di tutti i giorni e già questo primo dovrebbe convincerci ad iniziare subito ma ricordiamoci che bisogna comunque iniziare in maniera graduale, tenendo sempre sotto controllo la respirazione ed utilizzando l’attrezzatura corretta, senza dimenticare di ascoltare il proprio corpo.

Il primo beneficio che sicuramente il nostro organismo trae dal camminare a piedi è quello di dimagrire (qualora si sia in condizioni di sovrappeso) o comunque a tenere il peso sotto controllo. Sembra, infatti che si brucino molti dei “grassi di riserva”, proprio quelli che è necessario perdere durante il dimagrimento e naturalmente si eliminano molte più calorie (circa il 40% in più) quando per camminare in montagna si scelgono percorsi in salita. Sembra poi che camminare sia molto meglio che correre perché la corsa, infatti, tende a sciogliere prima i carboidrati e poi i grassi mentre la camminata parte subito dai grassi. Anche chi soffre di diabete può trarre giovamento da questa pratica.

Camminare in montagna apporta benefici all’apparato cardiovascolare e questa attività con una certa continuità può aiutare nella prevenzione di alcune gravi malattie come l’ictus o l’infarto. Inoltre con il tempo ed il giusto allenamento si fa sempre minore fatica e si contribuisce a migliorare la respirazione mentre gambe e glutei vengono, infatti, tonificati e migliorano il loro aspetto. Se, poi, si usano i bastoni da trekking, anche le braccia possono trarre benefici dalle camminate in montagna.

Le tensioni negative che si sono accumulate lasciano definitivamente il corpo quando si inizia a camminare in montagna. Addio, quindi, anche allo stress e alle tensioni mentali facendo spazio ad una maggiore rigenerazione per il corpo. Infine è un ottimo metodo per sentirsi realmente vivi grazie al “silenzio” della natura che può aiutare a migliorare il rapporto con il proprio corpo, facendoci ad apprezzare le bellezze mozzafiato e i bellissimi fiori che la natura ci riserva a titolo completamente gratuito.