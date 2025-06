L’aperitivo è una di quelle occasioni immancabili in estate. Ma come va affrontato? Cosa si può bere e mangiare e cosa invece è meglio evitare?

DiLei L'aperitivo in spiaggia: cosa mangiare e cosa bere

Bella l’estate, vero?

La spiaggia, il sole, gli amici… e tanti, tantissimi aperitivi. Dico tanti, tantissimi perché effettivamente ne facciamo parecchi, dobbiamo ammetterlo!

È difficile dire di no all’aperitivo delle 18:00, al tramonto in spiaggia o dopo una lunga giornata di lavoro. E spesso, diciamolo, si trasforma in un’apericena.

Gli snack più golosi ci aspettano, accompagnati da bevande di ogni tipo:

Un bel bicchiere ricco di ghiaccio, arancione più del melone e profumato agli agrumi?

Una birra fresca o un calice di bollicine?

Una bevanda analcolica o un cocktail di frutta?

Un vino fermo o una sangria?

Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ora però… alzi la mano chi si ferma a un solo bicchiere!

A BUGIARDONIIIII!

Lo so: quando parte il brindisi, ci promettiamo che sarà l’ultimo, ma poi… il DJ mette la nostra canzone preferita, oppure arriva (in ritardo) la nostra migliore amica, e si va avanti per un’altra ora.

Quindi? Che dobbiamo fare?

Nel quarto appuntamento di Mangia Senza Stress, il format pensato per imparare a rapportarci con il cibo nel modo migliore per il nostro benessere fisico e psicologico, parleremo indagheremo come anche l’aperitivo si possa conciliare con una dieta bilanciata.

La domanda che ci tormenta in questo periodo è una sola: quanti aperitivi a settimana possiamo concederci per rispettare una dieta equilibrata, la nostra salute… e non far impennare la bilancia?

La risposta è: dipende dalle nostre scelte.

Quali bevande posso bere durante un aperitivo?

Bevande analcoliche

Succhi di frutta, bibite gassate, centrifughe, estratti o cocktail analcolici.

Se vogliamo restare leggeri, meglio optare per bevande senza zuccheri, che possono essere consumate anche ogni giorno.

Anche se contengono dolcificanti, il limite di rischio accettabile è molto più alto: parliamo di quantità simili a quelle contenute in 7 litri di Coca-Cola Zero.

Un bicchiere con ghiaccio e limone o un tè senza zucchero, quindi, non impatta minimamente né sul piano calorico né sulla salute.

I succhi di frutta, le centrifughe e gli estratti, invece, apportano circa 40 kcal ogni 100 ml. Contengono zuccheri liberi, e un bicchiere equivale tranquillamente a 2-3 porzioni di frutta. Quindi, anche se possono sembrare una scelta “sana”, è bene valutare quanti altri zuccheri liberi abbiamo già assunto durante la giornata.

I cocktail analcolici, infine, spesso sono un mix di bevande zuccherate e topping di frutta (sciroppi molto zuccherini). Sono buonissimi, certo, ma a livello nutrizionale ed energetico equivalgono a un gelato alla frutta di media grandezza.

Bevande alcoliche

Purtroppo, non esiste una soglia sicura di consumo: l’alcol etilico è classificato come cancerogeno di classe 1A secondo l’IARC.

Proprio come ci proteggiamo dal sole con la crema e stando all’ombra nelle ore calde, anche con l’alcol serve buon senso.

Non è tanto una questione di calorie tra prosecco, vino o cocktail arancioni buonissimi…

Il punto è l’alcol stesso, che va moderato.

Quando scegli di concederti un aperitivo alcolico, opta per ciò che ti piace davvero.

Non ha senso contare calorie o gradi alcolici su una bevuta occasionale, a meno che tu non abbia particolari condizioni di salute.

Preferisci la birra? Ottima scelta: ha un grado alcolico e un apporto calorico più basso di altri alcolici.

Preferisci un vino o un prosecco? Un bicchiere medio ha circa 100 kcal, e i vini secchi contengono pochissimi zuccheri.

Ami i cocktail? In base agli ingredienti, si può andare dalle 150 kcal di uno Spritz fino a oltre 300 kcal per cocktail a base di vodka, gin e altri superalcolici.

Ripeto: non fissarti sui numeri. Se si tratta di una bevuta settimanale, la scelta più saggia è quella che ti appaga di più, con un po’ di consapevolezza.

E cosa posso mangiare all’aperitivo?

Patatine, olive, noccioline, pizzette, bruschette, taralli… e per i più coraggiosi, anche i cetriolini sottaceto.

Si tende a sottovalutarne l’impatto calorico, ma non sono così innocenti:

Una manciata di noccioline (30 g) = circa 180 kcal, con molto sale e grassi. Meglio usare un cucchiaino: 7 g circa. Con due cucchiaini, hai già una porzione modesta ma appagante.

Una ciotolina di patatine = circa 25 g, ovvero 120 kcal.

10 olive nere o 4 taralli piccoli = circa 100 kcal.

Ogni pizzetta o pezzetto di rustico = circa 70 kcal.

Quindi… devo mettermi a contare le calorie durante l’aperitivo? Ovviamente no. Così come non serve farlo per ogni alimento. Ma conoscere certi parametri ci aiuta a non esagerare inconsapevolmente.

Queste stime servono per dare un punto di riferimento, evitando di banalizzare ciò che ingeriamo…

e poi magari ci chiediamo:

“Perché la bilancia non scende?”

“Perché ho la ritenzione idrica?”

“Perché ho bevuto tutta la notte e ora ho gli occhi come due gavettoni?”

Aperitivo, un esempio di consumo calorico

Un aperitivo per due persone (perché da soli… anche no!):

2 spritz da 150 kcal

1 ciotolina di patatine in due

10 olive

3 cucchiai di noccioline

2 taralli

Risultato? Circa 500 kcal a testa.

Sono queste 500 kcal settimanali — ricche di grassi, zuccheri, sale e alcol — a farti ingrassare o danneggiare la salute? No, di certo.

Ma se diventano un’abitudine quotidiana, il discorso cambia.

Conta sempre il quadro generale delle tue abitudini: alimentazione quotidiana, attività fisica, stile di vita.

In conclusione, goditi tranquillamente il tuo aperitivo settimanale, senza stress e senza rimorsi. Se durante una vacanza ne fai anche più di uno… va benissimo: è un’eccezione, non la regola.

Un brindisi all’estate!

Ci vediamo qui anche il prossimo mese, con un nuovo tema utile per vivere la nostra alimentazione in modo consapevole e senza stress.