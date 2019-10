Colazione, come bruciare il doppio dei grassi

editato in: da

Fare esercizio fisico prima della colazione mattutina è duro? Per qualcuno sì! C’è però una buona notizia, ossia il fatto che questo sforzo comporta dei vantaggi per quanto riguarda lo smaltimento dei grassi. Questa è la principale conclusione di uno studio pubblicato sulle pagine della rivista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

La ricerca in questione, che ha visto impegnati due team scientifici provenienti dall’Università di Bath e da quella di Birmingham, ha reclutato un campione di 30 volontari obesi e sovrappeso. I suddetti individui, tutti di sesso maschile, sono stati monitorati per un lasso di tempo di due mesi. I ricercatori hanno raccolto informazioni in merito alla loro abitudine di mangiare o di rimanere a digiuno prima di allenarsi in bicicletta.

Cosa è stato notato al follow up? Che i soggetti abitutati a fare esercizio fisico a stomaco vuoto avevano bruciato il doppio dei grassi rispetto agli altri. Entrambi i gruppi sono stati invitati a consumare la medesima tipologia di dieta e a dedicarsi alla stessa attività fisica. L’unica differenza, come già ricordato, ha riguardato il fatto che parte del campione arruolato per i quasi due mesi di osservazione non ha fatto colazione prima dell’allenamento.

I risultati sono stati commentati dal Dottor Javier Gonzalez, professore associato in attività presso il Dipartimento della Salute dell’Università di Bath. L’esperto ha sottolineato come, nel caso del gruppo che si era allenato prima della colazione, la risposta all’insulina fosse migliore (questo aspetto implica una riduzione del rischio di diabete e di malattie cardiovascolari).

A suo dire si tratta di un esito notevole, soprattutto per il fatto che i due gruppi in cui è stato diviso il campione hanno perso una quantità di peso abbastanza simile. Secondo gli studiosi che hanno condotto la ricerca (e che analizzeranno presto gli effetti dell’allenamento prima di colazione sulle donne), il dato in questione dimostra chiaramente gli effetti positivi del workout a stomaco vuoto.

Ovviamente una volta finito di allenarsi è opportuno effettuare una colazione abbondante e possibilmente bilanciata dal punto di vista nutritivo, così da evitare picchi glicemici nel corso della mattinata e da prevenire l’eccessivo consumo fuori pasto di alimenti ad alto contenuto di zuccheri.