10 rimedi naturali contro influenza e raffreddore

editato in: da

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno, quando la temperatura scende, le difese immunitarie si abbassano, predisponendo l’organismo a incorrere in quelli che vengono comunemente definiti “malanni di stagione”. Raffreddore, febbre, tosse, influenza, dolori articolari: sono tanti i sintomi di cui possiamo soffrire in questo periodo. Il risultato potrebbe essere una profonda perdita di energia capace di sconvolgere la vita familiare, sociale e professionale. La natura, però, ci mette a disposizione alimenti sanissimi con spiccate azioni curative che, accanto alla terapia tradizionale consigliata del medico, possono dare una mano a combattere la stanchezza e a riprendere più velocemente la vita quotidiana.

La prevenzione prima di tutto

In particolare, secondo gli esperti, l’ondata influenzale di quest’anno sarà piuttosto aggressiva. Per questo è importante, innanzitutto, evitare di ammalarsi. Una buona regola è quella di detergere le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone ed evitare i luoghi affollati quando i casi di malattia sono molto numerosi. Fare attenzione, poi, ai contatti con occhi, naso e bocca, facili vie di entrata dei virus e riparare la bocca e il naso quando si tossisce o si starnutisce (lavandosi dopo le mani).

10 rimedi anti-influenza

Ma cosa portare in tavola per combattere febbre, tosse e raffreddore? Aglio e cipolla, prima di tutto, che grazie ai loro composti solforati si comportano come veri e propri farmaci naturali. Ma anche brodo di pollo, minestre e tisane, con l’accortezza di associare in modo corretto gli ingredienti per potenziare l’azione sinergica degli alimenti. Ecco alcuni consigli da mettere subito in pratica alle prime avvisaglie di malattia.