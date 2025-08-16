Una manicure ispirata all'acqua di rose? Si può: delicate, pulite, trasparenti ma soprattutto eleganti, le Rose Water Nails stanno spodestando ogni tendenza unghie dell'estate 2025 per regnare incontrastate. Cosa sono e come ricrearle, grazie anche ai prodotti giusti

Getty Images Rose Water Manicure

Romantico, classico, sempreverde: lo smalto rosa, nella sua semplicità — che non significa assolutamente banalità — ha saputo ritagliarsi uno spazio d’elezione tra le più popolari tendenze unghie dell’estate 2025. In mezzo a voghe massimaliste, a tema fruttato o gourmand, lui vince senz’altro facile. Il suo aspetto, però, non è più poi così canonico: la sua consistenza è ora acquarellata, semi trasparente, rinfrescante, più consona al mood di stagione, pronta ad esaltare il tono naturale delle unghie con il minimo sforzo.

Il pigmento protagonista di questo look, infatti, non è più intenso e coprente, ma si diluisce per dare vita a quella che si sta proponendo come la manicure più delicata e insieme desiderata del momento: quella dalla confortante fragranza all’acqua di rose. Si chiamano infatti Rose Water Nails e, ancora una volta, arrivano direttamente dalla Corea per soddisfare tutte le più convinte sostenitrici dello stile minimalista e dell’estetica aggraziata.

Focus sulle Rose Water Nails, la nuova manicure dell’estate 2025 che arriva dalla Corea

Per una beauty addicted in estate spruzzare uno spray viso all’acqua di rose non che è un gesto oramai automatico, una coccola, oltre ad una vera necessità. Ebbene, il celebre elisir di freschezza, adesso, oltre che a fornire un velo impalpabile di salvifica idratazione ghiacciata, approda anche sulle unghie: le Rose Water Nails stanno vivendo il loro momento di gloria, e non vi è bisogno alcuno di spiegarne il perché.

Prima di tutto arrivano dalla Corea, proprio come la viralissima Boba Cream e con lei tutti quegli altri beauty trend d’avanguardia, infondono una impagabile illusione di frescura al primo sguardo, vantano un’aspetto sofisticato elegante e, dulcis in fundo, sanno persino valorizzare l’abbronzatura per contrasto.

Come si può facilmente intuire dal nome che il mondo della bellezza ha affibbiato loro, ci troviamo alle prese con una manicure che trae ispirazione diretta dalle delicate tonalità e texture dell’acqua di rose: un look leggermente sfumato, dunque, pulito, semitrasparente ed elegante. Questo stile, inutile dirlo, è già divenuto popolarissimo sui social media, fortemente apprezzato da tutte coloro che portano avanti con fierezza l’estetica minimalista alla clean girl.

Ad amarlo particolarmente sono anche le celebrities, Jennifer Aniston, e Hailey Bieber su tutte, entrambe totalmente sedotte dal gradevole effetto see-through portato alla ribalta dalla K-Beauty.

Così, dall’alto del suo fascino sheer, ecco lo smalto rosa diventare ancora una volta il partner perfetto per esibire una manicure a basso mantenimento, dove ad emergere è la tridimensionalità della sua seducente trasparenza liquida. In primo piano, incredibilmente, c’è l’unghia naturale: sulla base la lunetta bianca spicca sulla lamina valorizzando la forma delle unghie, ed enfatizzando l’effetto naturale e ordinato della nail art. Meglio ancora se la formula dei prodotti utilizzati è arricchita da ingredienti che nutrono e rinforzano la struttura, supportandone durezza, salute ed estetica.

Si potrebbe definire la tecnica in questione una sorta di gloss colorato e lucente per le unghie, il quale dona loro una sofisticata velatura trasparente e ultra-lucida che ne esalta con delicatezza la bellezza naturale, mascherando inoltre furbescamente il confine tra la ricrescita e lo smalto. Un sogno fatto realtà a tutti gli effetti, in sostanza, e noi donne sappiamo perfettamente di cosa stiamo parlando.

La protagonista del look è dunque un gradazione di rosa tenue e traslucida, a metà tra l’effetto “blush” e l’amatissimo lattiginoso alla Coconut-Milk Nails, distinguibile per una finitura talmente lucida da rasentare l’aspetto vitreo o comunque jelly. Il risultato? Le tue unghie, ma meglio: una manicure naturale e sobria, portabile e, adesso, anche in gran voga.

Tendenzialmente la lunghezza da prediligere per una riuscita da manuale di questa tecnica è da media a corta, la shape arrotondata oppure a mandorla, ma parliamo di uno stile versatile in fondo, che si presta invero a qualsiasi altra forma si preferisca. La parte migliore di tutto questo? Come se non bastasse, le Rose Water Nails possono essere ottenute facilmente restando in tutta comodità a casa propria. Ti spieghiamo come.

Come realizzare le Rose Water Nails a casa, guida al beauty trend dell’estate (più prodotti essenziali)

Il più grande vantaggio — forse — della Rose Water Manicure è, come detto, che può essere facilmente replicata anche a casa: è sufficiente appena avere i prodotti giusti, e sapere come procedere, ovviamente. Due propositi per cui entriamo in gioco noi, non disperare.

Manucurist Set regalo donna Active Manucurist Set regalo donna Active, Kit per manicure – Smalto trasparente unghie Active Glow Raspberry, siero completo, emolliente cuticola, 2 lime, bastoncini di bosso ricrescita cuticola e astuccio

Dal momento in cui l’unghia naturale sarà ben visibile, in primo piano a dire il vero, è molto molto importante prepararla a dovere: per prima cosa spingi indietro le cuticole e scegli la forma che le unghie dovranno avere, dunque accorciale e regolale grazie all’aiuto di una lima di carta.

Offerta OPI Nail Lacquer OPI Nail Lacquer - Smalto per Unghie con tenuta fino a 7 giorni

È ora il momento di stendere un velo sottile di base coat su tutta la superficie, per proteggere la lamina ungueale in primis e garantire al contempo una base omogenea e adatta ad accogliere successivamente il colore: stendine uno strato sottile e abbi cura di farlo asciugare per bene, onde evitare grumi e inestetismi di sorta.

Manucurist Active Glow Raspberry Manucurist Active Glow Raspberry, smalto rinforzante per unghie fragili nutriente

Manucurist Active Glow Grape Manucurist Active Glow Grape - Smalto per unghie Cura Riparatore (Glowy Lilla)

Offerta OPI Nail Lacquer- Smalto per Unghie OPI Nail Lacquer- Smalto per Unghie - Smalto Nude e Rosa chiaro

Adesso scegli pure il tuo smalto rosa, che dovrà essere tendenzialmente trasparente e a coprenza non totale: l’ideale sarebbe optare per una sola passata, in modo da creare quel ricercato effetto vedo-non vedo, nel caso il prodotto sia classico, colorato, mentre per un paio se traslucido.

Deborah Milano - Smalto Top Coat Deborah Milano - Smalto top coat asciugasmalto per unghie, cccelera l'asciugatura e sigilla il colore

Una volta steso lo smalto e lasciatolo asciugare completamente, la manicure si completa con un top coat ultra-lucido per conferirle il caratteristico effetto vetro che rende unica la nail art in oggetto. Il risultato finale, lo sappiamo, si distingue per una consistenza come gelatinosa, una particolare texture che caratterizza le tendenze e le formule più recenti dedicate al mondo della cura delle unghie: ecco perché questo costituisce un passaggio particolarmente importante.

Manucurist - Emolliente per unghie e cuticole Manucurist - Emolliente efficace per unghie e cuticole - Gel emolliente cura cuticole

La ciliegina sulla torta, per un tocco wow inedito? Nutrire le cuticole attraverso un olio apposito, per reidratarle e regalare alla mano un aspetto curato, fresco e luminoso.