Make a wish, i calendari dell’avvento beauty 2024 più desiderati

Sai cosa rende speciale il countdown verso il Natale se sei beauty addicted? Semplice, i Calendari dell’avvento versione beauty!

Dall’1 al 24 dicembre, ogni giorno diventa speciale nell’attesa di sapere che cosa ti riserva la casella del giorno tra una sorpresa a tema tra profumi, skincare, make up e non solo. I brand di sono dati un gran da fare per creare calendari sempre più ricchi, divertenti, preziosi e convenienti ma ciò che li rende speciali è l’opportunità unica di provare tantissimi prodotti diversi ad un prezzo extra conveniente rispetto all’acquisto dei singoli pezzi. Per questo, a prova di spoiler alert, puoi già sapere in anticipo cosa troverai nel calendario e capire se la selezione pensata per questa occasione ti interessa o meno oppure puoi lasciarti sorprendere ogni giorno dal regalo che troverai nella casella: tu cosa preferisci? Vuoi l’effetto sorpresa o vuoi sapere in anticipo cosa troverai?

Nel frattempo, abbiamo selezionato per te i Calendari dell’avvento 2024 più desiderati e abbiamo scovato alcune chicche che potrebbero sorprenderti e farti propendere per una o l’altra scelta. E se stai già pensando ai regali di Natale, pensa a quanto potrebbe essere conveniente acquistare un calendario e usufruire dei vari prodotti per distribuirli come regalini natalizi (già confezionati!) a tutte le tue amiche e i conoscenti che amano prendersi cura di sé. Ci avevi mai pensato?

Solo un avvertimento: non aspettare troppo tempo per acquistarli perché il sold out è sempre dietro l’angolo!

Il Calendario dell’avvento di LOOKFANTASTIC

Il Calendario dell’avvento di LOOKFANTASTIC è uno tra i calendari più chiacchierati sui social media per la sua immensa varietà di prodotti di brand tanto diversi quanto desiderati.

La selezione comprende 13 prodotti in formato standard e una selezione di mini sorprese, per un totale di ben 27 iconici prodotti di bellezza. Tra le sorprese più interessanti troverai il profumo spray Cheirosa 59 di Sol de Janeiro, il siero notte Advanced Night Repair di Estée Lauder, i trattamenti illuminanti per la pelle di ELEMIS, i trattamenti nutrienti per il corpo di Aveeno, i prodotti imperdibili per capelli di Color Wow e per il make-up di M.A.C Cosmetics. Ma le sorprese non finiscono qui: scopri anche i doppi cassetti, le collaborazioni esclusive con Brushworks e Trigwell Cosmetics e un buono da FOREO!

Il valore del calendario è di oltre 650€ ma lo andrai a pagare solo 120€!

Il Calendario dell’avvento di Benefit Cosmetics

C’è chi ama la make up collection di Benefit Cosmetics e chi mente. Ebbene sì, ogni prodotto del brand di San Francisco è iconico ed ora, grazie al Calendario dell’avvento di Benefit by Sephora di quest’anno potrai avere ben 24 pezzi top seller (di cui alcuni in formato viaggio, altri in formato standard ed altri ancora in formato campione) per sopracciglia perfette, guance e labbra colorate, ciglia da cerbiatta e molto altro ancora, ad un prezzo assolutamente imbattibile. Solo per citarne alcuni e senza fare troppi spoiler, tra gli unboxing delle caselle troverai The Pore Professional Primer Original (formato standard​ 22 ml) per ridurre al minimo l’aspetto dei pori, 24hr Brow Setter (formato standard​ 7 ml) per sopracciglia perfette ed il Benetint (formato campione 2 ml) per labbra e guance da Biancaneve da portare sempre in borsa. Pronta a tuffarti nel mondo Benefit Cosmetics? Il calendario 2024 costa 185€ ma ne vale ben 321,90€!

Il Calendario dell’avvento di Nabla

Make up addicted? Stiamo cercando proprio te! Il tuo momento è arrivato, finalmente potrai provare i best seller di uno dei brand di make up che negli ultimi anni si è contraddistinto per il drop di prodotti super performanti e dai packaging curati, raffinati e contemporanei. Stiamo parlando del Calendario dell’avvento di Nabla by Sephora, un magico scrigno in metallo da collezione che custodisce 12 iconiche sorprese full size, confezionate in box esclusive, pronte per essere scartate.

Oltre ad alcuni must have come la nuova cipria mattificante Close-Up Blotting Pressed Powder effetto seconda pelle, la matita Cupid’s Arrow nella colorazione più amata. la Deep Brown, il Vicious Mascara Waterproof effetto volume, allungante e dalla massima definizione, troverai anche un nuovo prodotto speciale che è ancora una sorpresa!

La box natalizia costa 159,90€ ma il valore dei prodotti equivale a ben 292,50€ (quasi il doppio!).

Il Calendario dell’avvento di Clarins

Ci sono pochi brand di skincare con una storia lunga e di successo, sempre sinonimo di qualità, e tra questi troviamo Clarins.

Calendario dell'avvento Clarins ogni giorno puoi aprire una casella e prenderti cura di te, pronta ad arrivare alla vigilia di Natale con la pelle del corpo e del viso super curata. Per questa attesa di bellezza dovrai aspettarti alcuni dei prodotti più iconici di Clarins, tutti in formato mini o deluxe, tra cui la crema Hydra-Essentiel [HA²] per pelle da normale a secca, il Lip Perfector formato miniatura, l'SOS Primer Bianco da 10ml, la maschera SOS Hydra per un' idratazione intensa effetto freschezza da 15ml e tanti altri best seller. Inoltre Clarins ha pensato anche alla sostenibilità con un calendario stampato con inchiostri vegetali e una vernice a base acquosa su cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Ultimo ma non per importanza, su Pinalli lo trovi scontato del 25% e quindi lo pagherai solo 108,75€.

Il Calendario dell’avvento di Armani Beauty

Esiste forse un calendario dell’avvento beauty più chic ed elegante del Calendario dell’avvento di Armani Beauty by Sephora? Probabilmente no.

Un regalo che profuma di eterna beltà e lusso discreto, questo cofanetto la crème de la crème della linea firmata Armani Beauty. Nota di merito, la gran parte dei prodotti è in formato standard! Nelle caselle del countdown al Natale troverai, ad esempio, il Lip Power 104, il famoso Luminous Silk Blush 50, l’ Eye Tint 1, 11 e 56 in formato standard (3,9 ml) e molto altro, anche nell’ambito delle fragranze e cura della pelle. In tutto troverai 8 prodotti full size, 15 miniature e 1 GWP. I set sono interamente privi di plastica e la bellissima scatola rossa decorata è destinata a essere conservata nel tempo e riutilizzata.

Il prezzo è davvero concorrenziale in quanto il valore reale di tutti i prodotti è di 717€ ma il calendario lo pagherai meno della metà, cioè 360€.

Calendario dell’avvento di Shiseido

Calendario dell’avvento di Shiseido by Douglas. Scopri l’orientaleggiante magia delle feste con il

Ogni giorno è una sorpresa con Shiseido: ti aspettano ben 24 preziose sorprese di bellezza, tra cui il Clarifying Cleansing Foam, il WASO Gel to Oil Cleanser da 30 ml, due sleeping mask e tanti profumi e pezzi make up, tutti da provare (prova il Microliner Ink 01, non ne potrai più fare a meno!). Inoltre, la scatola esterna è fatta di carta per sostenere la silvicoltura responsabile (FSC®).

Il prezzo di tutto questo bel bottino è di 199€.

Calendario dell’avvento di Fenty

Che sia un nuovo album o una linea make up, quando Rihanna fa le cose, o le fa bene o non le fa! E con Fenty ha davvero esagerato. Nata nel 2017 come linea pensata per le pelli scure, troppo a lungo escluse dalla selezione del maggiori brand presenti in profumeria, oggi continua a prosperare alla grande con sempre nuovi prodotti in grado di stupire per performance e quantità di nuanches offerte. Quale occasione migliore per provare alcuni dei suoi best seller se non con il Calendario dell’avvento Fenty di quest’anno?

Un giorno sì e un giorno no, aprirai in totale 12 caselle con 12 prodotti essenziali della linea Fenty Beauty, tra cui tanti prodotti make up ormai iconici, e Fenty Skin, pensati per la cura della pelle. Tra prodotti must have per viso, labbra e occhi per le feste di fine anno, amerai sicuramente il mascara volumizzante Cuz I’m Black e il Cherry Treat Lip Oil per labbra succose e idratate.

Il valore totale dei prodotti acquistati singolarmente sarebbe di 260€ ma il calendario lo andrai a pagare solamente 150€

Calendario dell’avvento di Dr. Hauschka

Concludiamo con un calendario per veri intenditori in fatto di skincare e cura delle pelle: il Calendario dell’avvento di

Dr. Hauschka. Le origini del brand la dicono lunga sul lavoro di immane ricerca di altissima qualità che lo caratterizza. Nato nel 1967 dall’incontro tra Rudolf Hauschka ed Elisabeth Sigmund, ricercatrice, sviluppatrice ed estetista, il marchio si caratterizza per la filosofia legata ai processi della natura come cura per tutto il corpo. In occasione del calendario di quest’anno avrai la preziosa opportunità di provare 24 prodotti selezionati per il trattamento del viso e del corpo, tutti 100% pura cosmesi naturale certificata, prodotta con materie prime provenienti da partnership responsabili.

Tra questi troverai due full size, l’Illuminating Fluid e lo stick per le labbra, e quattro formati in special size: Siero per la notte, Crema per le mani, Crema detergente e Maschera rivitalizzante.

Inoltre, oltre a tutte le minisize, troverai anche l’edizione limitata del sapone alla lavanda che ti proietterà dritta dritta in Provenza!

