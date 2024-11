L’attesa del Natale è più glamour con i calendari dell’Avvento di Douglas (e accontentano proprio tutti!)

Fonte: Douglas I Calendari dell'Avvento di Douglas 2024

Il conto alla rovescia che ci avvicina al Natale sta per iniziare ma con i calendari dell’Avvento diventa tutto più divertente (e spesso sorprendentemente conveniente)! E come per ogni cosa, ad ognuno il suo: c’è chi ama scartare le caselline alla ricerca di cioccolatini e caramelle, chi attende una frase motivazionale e chi, giorno dopo giorno, soddisfa la sua sete di nuovi prodotti di bellezza.

Se fai parte della squadra delle beauty addicted, puoi affidarti a chi non delude mai le aspettative, proprio come Douglas! La celebre profumeria multibrand anche quest’anno si è impegnata per dar vita al suo calendario dell’Avvento ma stavolta potrebbe aver davvero esagerato. Non uno, non due, nemmeno tre ma ben quattro calendari dell’Avvento tematici più un calendario extra dedicato ai giorni successivi al Natale che ti traghettano dritta dritta al Capodanno.

Vediamoli insieme e analizziamone pro, contro, prezzi e destinazione d’uso. Mettiti comoda e prendi appunti!

Calendario dell’avvento Douglas ESCLUSIVO

La superstar dell’avvento Douglas 2024 è il Calendario dell’avvento ESCLUSIVO. Un nome, una garanzia: ti aspetteranno ben 24 esclusivi highlight di bellezza di marchi selezionati rivenduti da Douglas. Dalle creme idratanti di alta qualità ai prodotti make-up alla moda, fino alle fragranze iconiche in formato travel, avrai la preziosa opportunità di provare tanti brand molto chiacchierati sui social e non solo, ad un prezzo iper competitivo.

Ecco cosa troverai nel Calendario dell’avvento ESCLUSIVO Douglas:

Rituals: The Ritual Of Sakura Recovery Hand Balm (70ml)

Beautyblender: Cheeky Blusher (1 pz.)

Peter Thomas Roth: Water Drench Mask (14ml)

Sol De Janeiro: Cheirosa ’59 Perfume Mist (30ml)

Neonail: Vitamin Cuticle Oil (6,5ml)

Babor: Collagen Booster Ampoule Serum Concentrates (7x2ml)

Mesauda: Gloss Matrix – 101 Glazed (5ml)

This Works: Deep sleep pillow spray (10ml)

Dr Hauschka: Eye Cream (12.5ml)

Mac: Lip Pencil Whirl (1.45g)

One.Two.Free!: Magic Toner (25ml)

Real Techniques: Mini Miracle Powder Puff Trio (3 pz.),

Grown Alchemist: Polishing Facial Exfoliant: Pink Grapefruit & Glucomannan Extract (20ml)

Abercrombie & Fitch: Fierce Cologne (10ml)

Bobbi Brown: Mini Smokey Eye Mascara (3ml)

Madara: Time Miracle Retinol Alternative Serum (15 ml)

Lia: Powder Liquid Lipstick (3,3 ml)

Annayake: Ultratime Masque-Baume De Nuit (15 ml)

Ariana Grande: Cloud Pink Edp (7,5 ml)

Gitti: Nail Polish No.185 (15 ml)

Florence By Mills: Dreamy Dew Facial Moisturizer (30 ml)

Starskin: The Gold Mask Eye (1 pz.)

Zoeva: Velvet Love Eyeliner Pencil Metallic Hazel (1,2 g)

Mcm: Crush Edp (7 ml)

Il principale pro è il prezzo davvero competitivo: con 69,99€ puoi portare a casa con te una box di 24 prodotti esclusivi del valore di oltre 400 €! Non è di certo tra i calendari più economici in commercio (vedi il Calendario dell’Avvento di Essence, ad esempio) ma i brand di altissima qualità giustificano ampiamente la spesa.

Acquista qui il Calendario dell’Avvento ESCLUSIVO Douglas a 69,99€

Calendario dell’Avvento Beauty XMAS24

Sei fan dei prodotti a marchio Douglas? E fai bene perché sono di ottima qualità e hanno una fascia prezzo interessante per tutte le tasche.

Approfitta del calendario dell’Avvento Beauty XMAS24 con prodotti non solo di make up e skincare ma anche prodotti naturali, Home Spa e Salon Hair. Viziati da testa a piedi immergendoti nel piacere delle feste, giorno dopo giorno. Ecco cosa ti aspetta in questo calendario unico:

Home Spa SPA, BATH FIZZER – The Palace of Orient, 25g

Home Spa, PERFUMED SOAP – La Residence Sea Thalasso , 30g

Naturals, GENTLE FACE SCRUB – Organic pink pomelo & holy basil , 10ml

Naturals, REGENERATING FACE MASK – Organic lavender & Rhodiola Rosa root , 10ml

Naturals, CLEANSING MICELLAR WATER – Organic cornflower & Aloe vera, 30ml

Salon Hair, VOLUMIZING SHAMPOO – Volume & Streght, 30ml

Mini Maxi mascara, 9ml

Lip Balm, 15ml

Lip liner – 01 LOVELY BROWN

Lipstick – ROSE NUDE

Liquid blush – SWEET PINK

Liquid eyeshadow – CHESTNUT

Intense Kohl Pencil – 01 BLACK LOVER

Temperino a doppio uso

Spugna trucco

Powder puff

Blootin paper

Make up remover pad

Clip capelli

Eyes roller

Polsini

Pettine

Lima unghie in vetro

Pennello ombretto

Il prezzo di 32,99€ è davvero basso per un calendario così ricco e potrebbe essere un regalo perfetto da fare anche a chi non si conoscono molto bene i gusti o per chi è ancora alle prime armi in fatto di cura della persona.

Acquista qui il Calendario dell’Avvento Beauty XMAS24 Douglas a 32,99€

Douglas Collection Calendario dell’Avvento: edizione make-up

Sei il tuo obiettivo è fare il pieno di prodotti make up e nient’altro, Douglas ha pensato anche a te. Si chiama Make Up Calendario dell’Avvento e, come dice il suo nome, contiene solo blush, mascara, rossetti, glossa e tutto ciò che una vera make up addicted possa sognare. Le 24 porticine celano i tuoi nuovi segreti di bellezza e aspettano solo di essere scoperti, provati e amati. Preparati ad arrivare al natale con un look di make up dagli ombretti scintillanti, eyeliner grafici, mascara a lunga tenuta e molti altri accessori essenziali. Eccoli tutti!

Transparent Eyebrow Gel

Eye Pencil – Black & Glitter

Eye Pencil – Silver

Liquid Eyeshadow – Chestnut

Liquid Eyeshadow – Peony

Mini Eyeshadow Palette – Lovely Eyes 6 Eyeshadow Palette

Into The Stars Mascara – Black

Lipstick – Rose Nude

Lip Liner – Rose Nude

Lip Gloss – Glittery Amber

Lip Oil – Cherry

Lip Balm & Mask

Liquid Blush – Sweet Pink

Liquid Highlighter – Champagne

Nail And Cuticle Oil

Spugna Trucco

Powder Puff

Pennello Ombretto

Lima Per Unghie

Pinzette

Blotting Paper

Temperino Per Matite

Brush Cleaner

Makeup Remover Pad

Parlando di pro e di contro, tra i pro troviamo sicuramente il prezzo di 32,99€, un prezzo medio basso per la quantità di prodotti offerti. Un contro è quello della mancanza di prodotti per la base come correttori e fondotinta, utili a completare una full face, ed anche la quantità di accessori più alta rispetto alla quantità di prodotti make up.

Acquista qui il calendario dell’Avvento Douglas edizione make-up a 32,99€

Home Spa Body & Care calendario dell’Avvento

La tua casa è la tua Spa. Non è solo un sogno, è realtà. Parola di Douglas!

Così è nato il Calendario dell’Avvento Home Spa Body Care di Douglas, un vero scrigno di tesori per trasformare le mura domestiche in un luogo di relax e benessere. Bastano 24 prodotti per arrivare al Natale rigenerata, idratata e luminosa: che si tratti di doccia schiuma, lozione per il corpo, crema per le mani, ammorbidente per il bagno o eau de toilette, con Douglas Home Spa puoi trasformare casa in un’osai di profumato benessere.

Eccone i protagonisti:

Wild – Detergente per il corpo The Forest Lodge 50ml

Detergente per il corpo Villa Bali 50ml

Detergente corpo La Résidence Seathalasso 50ml

Doccia schiuma Giardino diHarmony 200ml

Sapone profumato La Résience Seathalasso 30g

Sapone profumato Giardino di Harmony 30g

Lozione corpo La Résidence Seathalasso 75ml

Crema corpo Il Palazzo d’Oriente 75ml

Crema corpo Il Giardino di Harmony 100ml

Olio corpo Villa Bali 10ml

Crema mani Terra di Vasta 30ml

Crema mani La Laguna Leilani 30ml

Crema mani Il Palazzo d’Oriente 30ml

Eau de toilette La Laguna Leilani 10ml

Bagno schiuma La Résidence Seathalasso 25g

Frizzer da bagno Giardino di Harmony 25g

Bagno schiuma Il Palazzo d’Oriente 25g

Vapore doccia La Résidence Seathalasso 45g

Bagnoschiuma La Laguna Leilani 50ml

Sali da bagno Il Palazzo d’Oriente 80g

Pad esfoliante

Soffio per doccia

Piattino per sapone Loofah

Diffusore a medaglione in ceramica

Il regalo ideale per chi ama profumare tutto il giorno o che semplicemente ha bisogno di relax e tempo per sé durante lo stressante periodo che precede le feste. Assicurati che la persona a cui hai pensato per questo regalo abbia sia la doccia che la vasca da bagno in quanto, se così non fosse, alcuni prodotti come i sali da bagno o il soffio per doccia non si potrebbero sfruttare. Il prezzo di 49,95€ è nella media per un calendario dell’Avvento come questo.

Acquista qui il calendario dell’Avvento Home Spa Body & Care a 49,95€

Douglas Calendario 7 Doors After Christmas: magia senza fine

Perché non continuare il countdown al Natale protraendolo fino a Capodanno? Per questo ci sono i calendari post-avvento (vedi il calendario post avvento di Sephora, ad esempio). Sono sette i giorni che intercorrono tra queste due ricorrenze, sette come le caselline da aprire con tanti prodotti per prendersi cura della pelle e truccarsi per la notte più magica dell’anno.

Ecco le sette star del post Natale:

Naturals, 48H Hydrating Day Cream – Organic Flax Flower & Hyaluronic Acid, 20Ml

Naturals, Gentle Face Scrub – Organic Pink Pomelo & Holy Basil, 10Ml

Radiance Face Mask, 12Ml

Divine Eye Look – 6 Eyeshadow Palette, 6G

Lipstick – Retro Red

Mini Maxi Mascara, 9Ml

Powder Puff

Essendo pensato proprio per il periodo post natalizio, è un regalo perfetto da scambiarsi a Natale! Inoltre è apprezzabile che sia stato suddiviso quasi equamente tra prodotti make up e skincare, accontentando quindi gli uni e le altre. Anche il prezzo è particolarmente piccolo: costa solo 19,99€ (e la scatola è riutilizzabile!).

Acquista qui il calendario Douglas 7 Doors after Christmas a 19,99€

