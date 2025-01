Un po' come a Natale, ma in attesa del giorno più romantico dell'anno: il calendario dell'avvento da regalare per il 14 febbraio

L’idea beauty da regalare e da regalarsi per San Valentino è uno scrigno che custodisce prodotti top. I calendari dell’avvento sono il trend che scandisce il tempo durante le festività natalizie e ora sono pronti a diventare i protagonisti di un pensiero prezioso e speciale anche in occasione della festa degli innamorati.

Se non sapete cosa donare per il 14 febbraio, oppure se siete fermamente convinte che la prima persona che deve celebrare l’amore verso sé stessa siate proprio voi, allora il calendario dell’avvento di Lancome è il perfetto regalo che dovete incartare.

Composto da 14 caselle da aprire, ricco di prodotti top del marchio, ogni giorno regala una piccola grande sorpresa e una coccola speciale.

Il calendario dell’avvento beauty è il regalo da fare a San Valentino

Un dono prezioso e speciale, 14 prodotti di alta qualità che portano la firma di Lancome: è il calendario dell’avvento pensato per San Valentino e che risponde al nome di La Nuit Trésor Love Calendar. Super romantico, il design della confezione è ispirato alle piramidi del Louvre, museo della città perfetta per tutti gli innamorati: Parigi.

Il modo più dolce per arrivare al 14 febbraio, scartando ogni giorno un regalo nascosto dietro le sue caselle: al loro interno si trovano prodotti skincare e make-up tra i più apprezzati del brand, sia in formato full-size sia in confezioni da viaggio.

Clicca qui per comprare a 102,99 euro il calendario dell’Avvento di San Valentino!

Cosa contiene il calendario di Lancome per San Valentino

Se amate le sorprese allora andate oltre, altrimenti continuate a leggere se volete che vi sveliamo quali sono i prodotti iconici che contiene il calendario che Lancome ha realizzato per San Valentino.

Scartando le 14 caselle della confezione al loro interno troverete:

La Nuit Tresor edp 30ml

La Nuit Tresor shower gel 50ml

La Nuit Tresor body lotion 50ml

Absolue extrait eye cream 5ml

Genifique Ultimate Serum 10ml

Genifique new eye cream 5ml

Confort creme mousse 50ml

Hydra zen gel cream 15ml

Confort hand cream 75ml

Bi facil eye 30ml

Lash idole 01 mini

Absolu rouge intimatte 888 mini

Teint Idole ultra wear 210C 5ml

Crayon Khol Mini

Perché comprare il calendario dell’avvento di San Valentino

Oltre a fare un dono davvero speciale e un po’ diverso dal solito, stupendo chi lo riceve (o regalandosi una vera e propria coccola), vale la pena comprare il calendario dell’avvento di San Valentino di Lancome perché è un ottimo modo per conoscere e sperimentare prodotti che magari non si conoscono e di alta qualità. Infatti è un cofanetto che contiene tanti piccoli lussi da sperimentare.

The Love Calendar si presenta in una bellissima confezione, elegante e nei toni del nero e dell’oro, svelando al suo interno 14 must have di Lancome per una routine di bellezza sofisticata e per sorprendere ogni giorno la persona più speciale in attesa della data dedicata agli innamorati.

Non solo a Natale, quindi, ma anche per il 14 febbraio vale la pena fare un conto alla rovescia beauty per fare il pieno di benessere e bellezza, sulle note profumate e grazie agli ingredienti di alcuni prodotti iconici del brand. Basta iniziare a scartare le caselle dal primo febbraio per arrivare al giorno di San Valentino con tantissimi regali indimenticabili.

