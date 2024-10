A Natale regalati (e regala) la bellezza con il calendario dell’Avvento Sephora 2024

Fonte: Sephora Calendario dell'Avvento Sephora 2024

Il paradiso delle beauty addicted ha solo un nome ed inizia per S e finisce per -ephora! E dato che il Natale si sta avvicinando, il multibrand di cosmetici più famoso del mondo ha deciso di farci un regalo davvero prezioso: il suo nuovo Calendario dell’Avvento (anzi, più di uno)!

Ma andiamo con ordine. Come tutti sappiamo, Sephora è un rivenditore di numerosissimi brand di make up, skincare, haircare e accessori beauty, ma ha anche una sua linea (validissima) conosciuta come Sephora Collection. Per questo ha dato vita a non uno, non due ma ben 3 calendari dell’Avvento fatti per poter far conoscere a tutti i suoi prodotti must have. Ma quale scegliere? Vediamone le differenze, il contenuto e i prezzi in rapporto al valore effettivo del contenuto del calendario.

Calendario dell’Avvento Moving Lights Premium

La star di quest’anno è lui, il calendario dell’Avvento Moving Lights Premium. Si tratta di un ricchissimo cofanetto natalizio con 24 sorprese di make up, trattamenti, prodotti per la cura del corpo e accessori che si differenzia per contenere al suo interno ben 15 prodotti in formato full-size, 4 in formato viaggio e 5 accessori.

Inoltre in ogni casella troverai un codice QR che rimanda ad un tutorial Instagram che ti guiderà all’utilizzo del contenuto della casella!

Ecco tutto ciò che potrai scartare, giorno dopo giorno, durante il countdown al Natale (attenzione, contiene un’anticipazione sul contenuto!):

1 Maschera viso al litchi – Idratante illuminante (1 pz)

1 Outrageous intense – 02 Inferno (6 ml)

1 Mascara Love the lift (8 ml)

1 Smalto per unghie – 804 Cocoa cuddle (6,5 ml)

1 Patch occhi riutilizzabili (1 paio)

1 Maschera viso al cocco – Nutriente lenitiva

1 Spray profumato per il corpo – Monoï (50 ml)

1 Maschera labbra ciliegia – Idratante levigante

1 Color shifter – Bronze vision (4 x 1,43 g + 1 x 1,48 g)

1 Patch naso al carbone – Contro i punti neri (1 pz)

1 Smalto per unghie – 901 Pink glaze (6,5 ml)

1 Super siero illuminante vitamine C + E (15 ml)

1 Gel detergente pelle purificata (30 ml)

1 Scrunchy per capelli (1 pz)

1 Super idratante giorno (30 ml)

1 Maschera notte labbra ciliegia – Idratante levigante (15 ml)

1 Top coat (10 ml)

1 Pennello per ombretto (1 pz)

1 Dischetto struccante riutilizzabile (1 pz)

1 Maschere per le mani al mango – Nutriente riparatrice (1 pz)

1 Pinzetta angolata (1 pz)

1 Matita contorno occhi waterproof mat – 01 Black lace (1,3 g)

1 Gel trasparente fissante per sopracciglia (7 ml)

1 Illuminante Colorful – 01 Glitzy gold (3,5 g)

Il consiglio in più: sei circondata da appassionate di make up? Ami scambiarti consigli di skincare con le amiche? Hai sorelle, cugine o zie con cui ami scorrazzare da Sephora?Allora perché non iniziare già a pensare ai regali di Natale approfittando della convenienza dell’acquisto di tutti questi prodotti al prezzo speciale del calendario dell’Avvento?

In un solo colpo avrai a tua disposizione 24 regalini da distribuire ad amiche e parenti ad un prezzo extra conveniente! Comprandoli singolarmente, il valore reale del Calendario sarebbe di ben 178€ ma tu lo potrai pagare solamente 79€ (quasi la metà!). Inoltre, ultimo ma non per importanza, sarà tua anche la bellissima scatola di metallo da conservare e riutilizzare all’infinito, utile anche per contenere la tua make up Collection.

Calendario dell’Avvento Moving Lights

Ami i prodotti del brand Sephora Collection ma cerchi un calendario più economico? La tua star delle feste allora è lui, il Calendario dell’Avvento Moving Lights by Sephora, tutto da scartare e scoprire. Dal make up ai trattamenti fino ai prodotti per il corpo e gli accessori, sono 24 le sorprese a marchio Sephora Collection di quest’anno di cui una, l’ultima, sarà davvero speciale. Per la prima volta il Calendario ti riserverà una sorpresa esclusiva per l’ultimo giorno. Ed ora attenzione, spoiler alert: qui di seguito troverai tutto il contenuto del calendario di quest’anno quindi se vuoi scoprirlo, continua a leggere, altrimenti scorri al prossimo paragrafo!

Ecco i 24 prodotti del calendario calendario dell’Avvento Moving Lights by Sephora 2024:

1 Mini mascara Love the lift (5 ml)

1 Salviette struccanti all’aloe vera – Idratanti (10 salviette)

1 Maschera anti-occhiaie – Estratto di mirtillo + caffeina defaticante (1 pz)

1 Mini Super idratante giorno (10 ml)

1 Roller occhi (1 pz)

1 Docciacrema in perle al monoï (7,9 ml)

1 Maschera labbra alla ciliegia – Idratante levigante (1 pz)

2 Fermagli per capelli (2 pz)

1 Scrunchy per capelli (1 pz)

1 Maschera viso all’anguria – Calmante effetto rimpolpante (1 pz)

1 Patch naso al carbone – Contro i punti neri (1 pz)

1 Mini crema occhi illuminante (5 ml)

1 Guanto doccia esfoliante (1 pz)

1 Mini gel detergente pelle purificata (15 ml)

1 Smalto per unghie – 101 Clean white (6,5 ml)

1 Smalto per unghie – 202 Berry red (6,5 ml)

2 Limette per le unghie (2 pz)

1 Top coat (15 ml)

1 Pennarello per labbra – 02 Make it loud (5 g)

1 Mini matita per labbra – 03 Classic Red (0,73 g)

1 Pinzetta (1 pz)

1 Matita occhi retrattile waterproof 12H – 10 Matte brown (0,31 g)

1 Maschera per piedi al cocco – Nutriente riparatrice (1 pz)

1 Adesivi multiuso fosforescenti (1 pz)

Il consiglio in più: scegli questo calendario per darti l’opportunità di scoprire tanti prodotti Sephora Collection in formati più piccoli, così da capire su quali investire in formato full size!

Il valore commerciale dei prodotti è di 99€ ma in occasione del Calendario dell’Avvento, pagherai tutti questi prodotti (compreso il bellissimo cofanetto bicolore) a soli 49,99€.

Calendario post-Avvento Moving Lights

C’è chi detesta il periodo delle feste natalizie e chi vorrebbe che non finissero mai. Che tu sia del partito del Grinch o del partito dei folletti di Babbo Natale, scartare e provare nuovi prodotti della Sephora Collection metterà d’accordo tutte le beauty addicted! Ecco perché è nato il Calendario post-Avvento Moving Lights, un modo per prolungare la gioia delle feste e aspettare Capodanno con una dose extra di regali! Dovrai scartarlo dal 25 al 31 dicembre e potrai scoprire otto bellissime sorprese in formato full-size, con una sorpresa doppia che ti aspetta allo scoccare della mezzanotte dell’ultimo giorno dell’anno…

Cosa troverai? Ecco qui un riassunto:

1 Maschera mani al cetriolo – Idratante protettiva (1 pz)

1 Matita occhi retrattile waterproof – 01 Matte black (0,31 g)

1 Maschere occhi alla caffeina – Levigante energizzante (1 pz)

1 Smalto per unghie – 501 Baby blue (6,5 ml)

1 Maschera notte labbra vaniglia – Nutriente riparatrice (15 ml)

1 Rossetto natural glow – 07 Rose refraction (3 g)

1 Mascara Size Up (14 ml)

1 Colorful blush mat – 06 Flirt it up (3,5 g)

Il consiglio in più: per essere perfetta per la notte di Capodanno, sfrutta il contenuto del calendario per un glow up generale. Ecco il piano d’attacco: maschera mani al cetriolo e smalto Baby Blue per una manicure perfetta, maschera occhi alla caffeina per uno sguardo fresco e decongestionato, da sottolineare con la matita occhi waterproof (a prova di serata impegnativa) e il mascara Size Up per effetto ciglia finte iper volumizzate, labbra idratate con la maschera alla vaniglia accentuate dal rossetto lucido natural glow in tinta con il blush Flirt it up.

Il valore commerciale è di 72€ ma potrà essere tuo per soli 35,99€.

