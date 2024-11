Calendario dell’Avvento Essence, tutta la bellezza che vuoi a un prezzo piccolissimo

Fonte: Essence Il Calendario dell'Avvento di Essence 2024

Per Essence, il marchio tedesco del gruppo Cosnova, truccarsi vuol dire giocare, divertirsi ed esprimere sé stessi. E mai come a Natale, tutti noi abbiamo bisogno di leggerezza, divertimento e amore verso sé stessi. Da questa filosofia nasce il Calendario dell’Avvento Essence Make my hearth sparkle, un tripudio di rosa, glitter e scintillio che matcha perfettamente lo spirito delle feste.

Divertiti ad aprire le 24 finestrelle e preparati a provare gli ombretti dalla texture setosa, lucidalabbra glitterati, illuminanti scintillanti e tanti accessori per rendere ancora più magica l’attesa del Natale.

Nota bene, il prezzo di ben 24 prodotti e la confezione riutilizzabile è di solo 34,90€, il che significa che è come se pagassi solamente circa 1,45€ al pezzo (e la confezione in omaggio!).

Cosa contiene il Calendario dell’Avvento Essence Make my hearth sparkle?

Se non sai resistere alla tentazione di sapere subito cosa contengono le 24 caselle, ecco un’anticipazione:

Soft touch pennello per ombretti

Soft touch spazzolino per sopracciglia

Precise matita per gli occhi di kajal

Silky ombretti con glitter

Matita illuminante per gli occhi

pH-reacting blush in bastoncino

primer idratante per fondotinta

Rossetto

Lucidalabbra volumizzante

Maschera esfoliante per le labbra

Matitone per le labbra

Crema trattante per le mani

White Glitter smalto per unghie mini

Iridescent top coat unghie mini

Red smalto per unghie mini

Spugnetta per fondotinta

Creamy eyeliner

Spazzolino per le ciglia

Ombretti metallizzati

Illuminante compatto in polvere

Sparkling heart pochette portatrucchi

Soft matita per labbra

Balsamo rigenerante per le unghie

Perché sceglierlo?

Il Calendario dell’Avvento Essence 2024 Make my hearth sparkle è la scelta ideale per te che sei attenta nel fare sempre scelte attente alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente e degli animali; infatti più dell’84% dei prodotti Essence Cosmetics è prodotto in Europa, nel rispetto del regolamento europeo che vieta i test sugli animali. Un impegno continuo che di recente si è posto un nuovo ambizioso obiettivo: eliminare i siliconi volatili da tutti i prodotti entro il 2025. Inoltre, tutta la linea del calendario è vegana.

Se hai intenzione di regalare il Calendario Essence a qualcuno, sappi che questo brand è il preferito dalla Generazione Z e Alpha che lo apprezzano per la proposta innovativa di qualità ad un prezzo contenuto e accessibile a tutti, ideale per venire incontro alle esigenze dei giovani e dei giovanissimi che amano sperimentare con il make up ma sono ancora alle prime armi. Ma non è amato solo dalle generazioni Young, anzi: il marchio ha conquistato la fiducia e la fedeltà dei consumatori si ogni età diventando nel 2024 il brand più venduto a volume nel segmento make up del mass market in Italia.

L’idea furba? Acquista il Calendario Essence a 34,90€ e sfrutta i prodotti per i tuoi regalini di Natale e sarà come se ogni regalo ti sia costato solamente 1,45€ l’uno (e farai un’ottima figura con tutte le tue amiche, colleghe e parenti make up addicted!).

