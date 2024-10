Rihanna, il look con pelliccia e lingerie per il lancio di Savage X Fenty

In occasione del lancio della sua linea di lingerie in un negozio californiano, Rihanna ha sorpreso tutti con un look audace ed eccentrico

Fonte: Getty Images Rihanna

Non si può certo dire che Rihanna abbia paura di prendersi qualche rischio in fatto di look. La popstar, nel corso degli anni, ha abituato i suoi fan ad outfit eccentrici ed audaci, e non è stata da meno per il recente lancio della linea Savage X Fenty in un centro commerciale in California. L’ensemble scelto per l’occasione? Lingerie sexy e una pelliccia oversize a completare il tutto.

Rihanna, il look con lingerie e pelliccia

Rihanna riesce sempre a stupire quando si parla di look. In occasione del lancio della sua linea Savage X Fenty nel grande magazzino Nordstrom di Century City, in California, la cantante ha scelto un look decisamente insolito ed audace: Riri si è infatti presentata all’evento con un body lingerie in pizzo di colore grigio, e collant abbinati. Per completare il suo ensemble, la diva ha scelto una pelliccia oversize e sandali con dettagli gioiello.

Fonte: Getty Images

Se fino a qualche settimana fa l’avevamo vista sfoggiare una luminosa chioma bionda, Rihanna si è invece presentata all’appuntamento californiano con un nuovo wavy bob nero corvino. Un colore decisamente più autunnale, che gioca un bellissimo contrasto con i lineamenti del viso della cantante di Barbados. Il make-up, infine, punta sulle tonalità del rosa e del pesca, ed è illuminato ulteriormente da un paio di orecchini brillanti.

Il look di Rihanna in California arriva pochi mesi dopo un altro bellissimo outfit sfoggiato dalla diva alla New York Fashion Week: in quell’occasione, la cantante aveva sorpreso tutti indossando un abito interamente realizzato con cristalli.

Fonte: Getty Images

Ma le occasioni in cui Riri ha giocato con gli outfit sono moltissime, e includono i modelli eccentrici indossati al MET Gala e i CFDA Awards, in cui scelse un maxidress totalmente trasparente.

Rihanna, la nuova vita in famiglia

Sensuale ed elegante, Rihanna ha posato in California per una serie di scatti davanti alla sua nuova collezione, dimostrandosi sempre più interessata al mondo della moda e meno a quello della musica: i fan attendono infatti da anni l’arrivo di un nuovo album che, la loro beniamina, tarda tuttavia a pubblicare. Da diversi anni, infatti, la cantante svolge con successo il ruolo di imprenditrice: prima con la linea di make-up Fenty Beauty, e poi con quella di lingerie Savage X Fenty.

Proprio alla sua collezione di intimo, Rihanna ha affidato un messaggio molto importante: “La lingerie significa celebrare il tuo corpo e questo è ciò che fa Savage. Si tratta di essere fiduciosi, e assumersi la responsabilità delle nostre scelte. Questo marchio è una casa, un hub e uno spazio sicuro per tutti, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni, dall’etnia, dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale. È una rappresentazione di tutti e una conferma che la bellezza è in ognuno di noi” ha fatto sapere .

Insomma, le priorità di Riri per il momento sembrano essere la sua attività imprenditoriale e la famiglia costruita con Asap Rocky. Ma, visto che con lei nulla sembra essere scontato, non è detto che presto non scelga di tornare anche in sala di registrazione.