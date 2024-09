Rihanna ruba la scena con un abito di cristalli alla New York Fashion Week

Fonte: IPA Rihanna alla New York Fashion Week

Rihanna sa sempre come far parlare di sé. E non solo per il suo innegabile talento. Nel corso della sua carriera, infatti, la popstar ha abituato i fan ad outfit sensuali ed audaci, che hanno contribuito a renderla una delle fashion icon più ammirate al mondo. Fedele alla sua fama, anche alla New York Fashion Week Riri è riuscita a rubare la scena con un abito che ha lasciato ben poco all’immaginazione.

Il bellissimo abito di Rihanna alla New York Fashion Week

In attesa di regalare nuova musica ai suoi fan, Rihanna continua a farli sognare con i suoi outfit. Ospite alla sfilata di Alaïa alla New York Fashion Week, la cantante ha sorpreso tutti con un abito custom made totalmente ricoperto di cristalli. Come una Venere emersa dalle acque, Riri ha sfilato indossando un soprabito in maglia con diamanti incastonati, al di sotto del quale ha sfoggiato un corsetto perizoma in raso ornato di perle.

Fonte: IPA

Gli accessori? Tacchi a spillo anch’essi decorati con perle e un hairstyle proprio ispirato al celebre quadro botticelliano, con la lunga chioma mossa sulle spalle. Decisamente più semplice, invece, il beauty look di Rihanna: nei colori pastello sono sia lo smokey eye che il lipgloss, che hanno illuminato l’incarnato della diva di Barbados.

Non sono mancati nemmeno i gioielli: pur facendo a meno di collana e bracciali, l’interprete di Umbrella ha invece esibito un vistoso anello con diamante e degli orecchini di perle. Insomma, un vero e proprio trionfo in white, accentuato dalla nail art nello stesso colore.

Fonte: IPA

Un ensemble che abbina audacia e lusso quello scelto da Riri, che ha sempre dimostrato una particolare predilezione per le trasparenze. Orgogliosa delle proprie curve generose, la cantante le ha valorizzate e mostrate spesso con abiti in velo o see-through, proprio come quello realizzato per lei da Alaïa.

Rihanna e il suo rapporto con la moda

Conosciuta principalmente come cantante, Rihanna non ha mai nascosto la sua passione per la moda. Musa di grandi stilisti, ha sfoggiato moltissimi outfit all’avanguardia, arrivando anche a creare la sua linea di abbigliamento Fenty. A riscuotere grande successo è stata soprattutto la sua collezione di lingerie, Savage X Fenty, a cui ha affidato il suo messaggio di sensualità e, soprattutto, di inclusione.

“La lingerie significa celebrare il tuo corpo e questo è ciò che fa Savage. Si tratta di essere fiduciosi, e assumersi la responsabilità delle nostre scelte. Questo marchio è una casa, un hub e uno spazio sicuro per tutti, indipendentemente dalla forma, dalle dimensioni, dall’etnia, dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale. È una rappresentazione di tutti e una conferma che la bellezza è in ognuno di noi” ha fatto sapere Riri. Anche la sua linea beauty tradisce la stessa filosofia, ed è pensata per donne di tutti i tipi.

Insomma, fedele a sé stessa e alla propria fisicità, Rihanna è diventata un punto di riferimento per moltissime donne, e la maternità non sembra averla affatto cambiata, portandola a valorizzare al massimo anche la sua femminilità di neo-mamma.