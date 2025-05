Fonte: IPA Rihanna

Un brutta notizia ha raggiunto la cantante Rihanna nella giornata del 31 maggio 2025. Il padre della musicista, Ronald Fenty è morto a Los Angeles, lasciando un grande vuoto nel cuore dell’amata artista. La notizia non è stata ancora né divulgata né commentata da Rihanna, che non ha ancora rilasciato delle dichiarazioni a riguardo. Sembra che Ronald Fenty soffrisse nell’ultimo tempo di problemi di salute e che si sia dovuto arrendere alla malattia.

Rihanna in lutto per il papà Ronald Fenty

Rihanna è una delle cantanti più apprezzate a livello internazionale e ha fatto segnare record di ascolti pubblicando diverse hit di successo, come Pon de Replay, Umbrella e Love the Way You Lie. L’artista ha vissuto momenti di grande soddisfazione nella sua carriera ma, adesso, sta vivendo un periodo davvero doloroso, visto che il padre Ronald Fenty è morto il 31 maggio 2025 per dei problemi di salute, come svelato da Tmz e riportato da Adnkronos.

Secondo quanto svelato dalle fonti d’informazione, infatti, Ronald Fenty si sarebbe arreso a una malattia e avrebbe passato già gli ultimi giorni ricoverato in ospedale. Sarebbe stata divulgata, infatti, una foto del fratello della cantante, mentre si trovava in visita all’ospedale Cedars-Sinai Medical Center di recente. L’immagine farebbe pensare che Ronald Fenty fosse già ricoverato da diversi giorni e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe subito le conseguenze di una malattia.

Secondo le informazioni che sono trapelate, però, la malattia che ha raggiunto il padre di Rihanna non l’avrebbe colpito da molto tempo, anche se sarebbe stata per lui letale. Il padre della musicista aveva 70 anni e sarebbe morto nelle prime ore del 31 maggio 2025.

Rihanna, il rapporto con il padre

Il papà di Rihanna è scomparso il 31 maggio 2025, ma la cantante non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Sembra però che il rapporto che la legava al padre Ronald Fenty fosse stato piuttosto altalenante negli anni.

I due, infatti, non avrebbero avuto dei buoni rapporti in passato, visto che nel 2019 la musicista decise addirittura di denunciare il genitore, accusandolo di aver sfruttato il suo marchio per fini commerciali senza il suo consenso. In particolare, Ronald Fenty avrebbe utilizzato il brand Fenty, caratteristico delle imprese della cantante, per aprire una sua società di gestione di talenti.

Malgrado le divergenze del passato, però, sembra che negli ultimi anni i due si fossero riappacificati e riavvicinati. Ronald Fenty, quindi, avrebbe avuto un ruolo di nonno presente nella vita dei figli della cantante, già madre di RZA e Riot Rose e in attesa, adesso, del terzo figlio. Per annunciare al mondo questa sua nuova maternità, la cantante ha scelto un modo davvero particolare. La musicista, infatti, ha percorso il red carpet dell’ultimo Met Gala con un evidente pancino, che non ha lasciato dubbi a nessuno sulla sua gravidanza.

In un momento così importante per la sua vita, come può essere solo l’arrivo di un figlio, Rihanna ha dovuto quindi affrontare anche un grande dolore come la perdita del padre, con il quale aveva ritrovato una nuova affinità.