Will Smith vola da solo in India: divorzio da Jada Pinkett alle porte

Un viaggio in India dopo quello che è stato definito lo “slapgate”: Will Smith è stato nuovamente visto in pubblico, più precisamente all’aeroporto privato di Mumbai in India, dove è volato forse per staccare dal periodo difficile che sta vivendo. Le voci di divorzio con la moglie Jada Pinkett si sono fatte sempre più insistenti e la rottura sembra essere alle porte. Mentre la sua carriera al momento è in stand – by.

Will Smith vola in India da solo

La carriera di Will Smith ha subito uno scossone durissimo la notte degli Oscar 2022, quando – quello che doveva essere uno dei momenti più importanti della sua carriera, con la vittoria del premio come miglior attore per l’interpretazione in King Richard – Una Famiglia Vincente – è diventata la notte che ha cambiato tutto.

Lo schiaffo tirato a Chris Rock, dopo la battuta (inopportuna) sulla testa rasata di Jada Pinkett, che soffre di alopecia, ha tirato il freno a mano alla carriera dell’attore. Ma a quanto pare è stato anche determinate a gettare nuova crisi sul suo rapporto con la moglie, che già sembra non funzionasse bene. Tanto da far circolare voci di divorzio.

Così l’attore è partito da solo per l’India, i rumors – come sempre in queste situazioni – sono i più disparati: dalle ipotesi che si tratti di un viaggio di natura professionale a quelle che ritengono sia qualcosa di diverso. Nello specifico c’è chi pensa che l’attore si sia recato in India per far visita al guru Jagadish “Jaggi” Vasudev, conosciuto con il nome di Sadhguru. Come riporta l’Ansa Vasudev sarebbe stato anche ospite dell’attore a Los Angeles nel 2020.

Will Smith, il divorzio con la moglie alle porte?

Intanto si moltiplicano le voci di crisi con la moglie Jada Pinkett. A quanto pare le cose tra i due non andrebbero già bene da tempo e, ciò che è accaduto nel corso della cerimonia degli Oscar, potrebbe aver contribuito a un ulteriore deterioramento del matrimonio. Tanto che i rumors li danno prossimi al divorzio. L’indiscrezione è stata lanciata da Heat Magazine: una fonte anonima aveva spiegato al magazine inglese che i due avrebbero addirittura smesso di parlarsi. “Dallo scandalo degli Oscar, le tensioni tra di loro sono divenute palpabili. Ci sono stati problemi per anni, ma adesso si parlano a malapena”.

Nessuno dei due ha smentito le voci, ma non le ha neppure confermate. Quello che è certo è il viaggio in solitaria dell’attore in India.

Will Smith, le conseguenze dello “slapgate”

Lo schiaffo durante la cerimonia degli Oscar è costato moltissimo a Will Smith. L’Academy ha stabilito di non ritirare il premio che l’attore ha vinto quella sera stessa, ma lo ha allontanato per dieci anni: “Il Consiglio ha deciso, per un periodo di 10 anni dall’8 aprile 2022 – si leggeva nella nota – , che al signor Smith non sarà consentito partecipare ad alcun evento o programma dell’Academy, di persona o virtualmente, inclusi, a titolo esemplificativo, gli Academy Awards”. Dal canto suo l’attore, che si è scusato, aveva deciso di dimettersi volontariamente dal Board. Ma non solo: i suoi progetti di lavoro sono stati messi in stand – by. E ora le voci di divorzio con Jada Pinkett. Per l’attore si tratta di uno dei momenti più difficili dal punto di vista privato e professionale.