Will Smith, ora Jada Pinkett vorrebbe il divorzio: “Si parlano a malapena”

Ciò che è accaduto sul palco della cerimonia degli Oscar ha diviso nettamente il pubblico, ma soprattutto ha avuto pesanti conseguenze per la carriera di Will Smith. L’attore, come egli stesso ha avuto modo di dichiarare, si sarebbe lasciato andare a quel gesto bruttissimo solo per difendere l’onore di sua moglie. Ma, come si suol dire, ora al danno potrebbe aggiungersi persino la beffa: pare infatti che Jada Pinkett abbia deciso di allontanarsi da Will, arrivando addirittura a chiedere il divorzio.

Will Smith e Jada Pinkett: divorzio in vista?

L’indiscrezione, lanciata da Heat Magazine, non può che lasciare tutti a bocca aperta. Will Smith e Jada sono sembrati sempre una coppia molto unita e affiatata, seppur in condizioni che, a molti, sono spesso apparse piuttosto strane. Ora qualcosa potrebbe essersi rotto, e l’evento scatenante parrebbe essere proprio l’ormai celebre schiaffo che Smith ha dato al comico Chris Rock, nel corso della cerimonia di consegna degli Oscar 2022. Un gesto impulsivo e assolutamente sbagliato, per il quale l’attore ha ampiamente chiesto scusa, e che gli è costato l’allontanamento dall’Academy per ben 10 anni.

Le ripercussioni di questo accadimento non sono però finite qui: probabilmente, ne pagherà ancora le conseguenze nella sua carriera, che proprio in questi ultimi anni era giunta al suo massimo splendore. E, forse, ne risentirà molto anche la sua vita privata. Si vocifera infatti che sua moglie, Jada Pinkett, abbia intenzione di chiedere il divorzio. Secondo quanto riportato da una fonte anonima al magazine inglese, i due avrebbero addirittura smesso di parlarsi. “Dallo scandalo degli Oscar, le tensioni tra di loro sono divenute palpabili. Ci sono stati problemi per anni, ma adesso si parlano a malapena” – si legge su Heat.

Divorzio in vista, dunque. E non certo dei più facili: secondo le indiscrezioni, potrebbe rivelarsi davvero molto complicato e doloroso, per tutte le parti in causa. “Se dovessero separarsi, Will ha un patrimonio da 350 milioni di dollari di cui a Jada, per le leggi della California, spetterebbe la metà. Potrebbe essere uno dei divorzi più brutti della storia dello showbiz e prolungare più di quello tra Angelina Jolie e Brad Pitt” – ha rivelato il magazine. E, sempre stando ai rumor, l’attore non sarebbe affatto d’accordo: “Non vuole questo, ma c’è un limite a quello che può sopportare”.

Will Smith, la relazione con Jada

Dopo il divorzio dalla sua prima moglie, Will Smith si è innamorato di Jada Pinkett: i due si sono sposati nel 1997 e hanno avuto due splendidi figli, Jaden e Willow. Ma tra di loro non c’è sempre stata un’atmosfera serena. Entrambi hanno più volte parlato del loro matrimonio, fin nei dettagli più intimi, tra incomprensioni e tradimenti. Sempre, però, raccontando un lieto fine. Stavolta la rottura sembra essere inevitabile, nonostante ciò che la stessa Jada aveva rivelato solo poco tempo fa. L’attrice aveva infatti lasciato un breve messaggio social per spiegare cosa stava accadendo in casa Smith.

Su Facebook, all’indomani dello schiaffo che Will aveva dato a Chris Rock, la Pinkett aveva scritto: “Considerando tutto quello che è successo nelle ultime settimane, la famiglia Smith si sta concentrando su una profonda guarigione“. Forse, il percorso non ha avuto un esito positivo. Sebbene la notizia del divorzio tra i due coniugi non sia stata assolutamente confermata (né smentita) dai diretti interessati, le indiscrezioni si stanno facendo sempre più insistenti.